La protesta de los agentes medioambientales, a un mes de las elecciones y a ritmo de Ska-P o Boikot: “Ocho años de tomadura de pelo”

Entre bengalas verdes y la música de Boikot, Manu Chao o Ska-P, el cuerpo de los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha manifestaba ante la Consejería de Hacienda su malestar tras “ocho años de tomadura de pelo”. “Tenemos casi sesenta guardias de incendios, me las pagan a 60 euros la guardia. No puedo ni irme de vacaciones ni cuidar a mis críos”, reclama Juan Pedro, uno de los trabajadores que acudió a la convocatoria conjunta de los sindicatos CCOO, CSIF y STAS.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APAM) también se unió a la protesta. “Tras más de dos años de ignorar plenamente a esta asociación, tras catorce años de injusticia manifiesta, con alevosía y mala fe de no reconocer su lugar a un cuerpo de funcionarios que lo ha dado todo, a las duras y las maduras, este gobierno cree que pasándole la mano por el lomo al perro sin darle siquiera un mendrugo de pan, es suficiente”, alegan en un manifiesto.

El presidente de APAM Castilla-La Mancha, Arnau Cerdan, añade que el Gobierno lleva cuatro años “tomándonos el pelo”. “Prometen muchas cosas y al final no cumplen nada. No pasamos a grupo B, que este mismo gobierno lo metió en ley, hemos tenido que llevarlo a los juzgados. Lo único que hacen es cumplir lo que los juicios les obligan”, recalca.

“Lo más injusto son las promesas no cumplidas, porque es lo que han hecho, una detrás de otra. Nos prometen modificar el reglamento, la orden de horarios o adquirir vehículos y todo se queda en agua de borraja, incluso en tiempo de elecciones”, continúa. Por eso, señala que mientras con el PP fueron “cuatro años de parón”, con el PSOE el avance simplemente ha sido “nulo”.

“Se ha toreado a los representantes del cuerpo de Agentes Medioambientales con muchas promesas y ningún hecho, de incompetencia manifiesta en la gestión de la protección del medio ambiente, de abuso hacia sus funcionarios”, resalta el manifiesto de la asociación profesional.

Juan Pedro, agente, explica que al final se trata de sentirse “olvidados” por las administraciones y que no se ve “ninguna mejora”. “Además, nos han puesto un montón de responsabilidad en el tema de incendios y no se han mejorado las condiciones de trabajo para nada”, asegura. ¿Cómo afecta esto su vida personal? “Cada guardia de 24 horas, no puedo irme de vacaciones ni cuidar a mis críos, y además gano lo justo”, asegura el profesional.

Una agente medioambiental que prefiere mantenerse anónima, afirma que no se ha avanzado “nada”. “Cuatro años de promesas incumplidas”. “Esto afecta económicamente y a nivel profesional, no estamos bien. Para tener una orden de horarios más acorde con el presente del colectivo o que a nivel de salario se adecúe la situación a la realidad, no es posible. No hemos avanzado nada, seguimos con la misma situación”, concluye.

No descartan movilizaciones durante la campaña de incendios

Gustavo Beltrán, coordinador de agentes medioambientales de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, ha lamentado que la Junta tiene “maltratado al colectivo” y que si no se avanza en las negociaciones que exigen para poder mejorar la situación laboral, no se descartan movilizaciones, incluso durante la campaña de incendios. “Haremos movilizaciones hasta que nos atiendan, porque no podemos estar otra legislatura más esperando promesas que no se cumplen”, aseveró.

En cuanto a la campaña de incendios, explicó que realizar protestas durante este periodo no sería bueno “ni para nosotros, el medio ambiente o la ciudadanía”, pero que si “no dejan otra opción” sería una medida que tomarían en cuenta. “Se nos trata como si fuéramos clínex, agentes de usar y tirar. Cuando sufrimos cualquier enfermedad o accidente laboral, se nos retira de las campañas [de incendios] y dejamos de percibir hasta un 20% de las retribuciones anuales”, alegaba Beltrán.

Además, para el sindicato la mejora de las condiciones, por lo menos de las retribuciones, supondría un millón de euros anuales para los 500 agentes que componen el cuerpo. “Es algo fácil de acometer”, concluía Beltrán.