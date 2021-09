El PP defiende en las Cortes su bajada generalizada de impuestos mientras que la Junta insiste en un modelo homogéneo para toda España

Ciudadanos, Partido Popular y PSOE no se han puesto de acuerdo este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha a la hora de abordar una posición conjunta durante el debate sobre la reordenación del marco impositivo regional como medida de estímulo a la economía, presentado por el Grupo Popular, que ha vuelto a reclamar una bajada de impuestos generalizada, a imagen y semejanza de Madrid; mientras la formación naranja ha apostado por revaluar el coste de los servicios y hacerlos de más calidad, y los socialistas han reclamado apoyo para pedir la homogeneidad fiscal en toda España.

El PP castellanomanchego propone una bajada de impuestos, la “más ambiciosa de la historia” en la región

El diputado de Cs Javier Sevilla ha abierto el turno de intervenciones defendiendo la bajada de impuestos --ha hecho gala de haberlas asumido ya en los ayuntamientos de Ciudad Real, Albacete y Guadalajara, pero ha asegurado que con ello no engañan a la gente, como sí hacen los 'populares', que "han demostrado con sus actos que una cosa es lo que se propugna y otra lo que después hacen". "En Cs creemos en menos impuestos y en menos burocracia administrativa" mientras el PP "cree que recortar impuestos es un fin en sí mismo, pero no es un fin en sí mismo", ha indicado, asumiendo que para bajar los impuestos "primero hay que saber gestionar bien", apostando para ello por revaluar el coste de los servicios y hacer servicios de más calidad.

Dicho esto, ha asegurado que el impuesto de Sucesiones es "inasumible" en la región --que supone "el gran diferencial hoy entre Madrid y Castilla-La Mancha", ha dicho-- y ha lamentado otras situaciones como el pago del impuesto de la luz o el gas natural, considerando que "las malas políticas del PSOE y del PP las pagamos todos, y así llevamos 40 años

PP: fiscalidad "ineficiente"

El Grupo Popular, por boca del diputado Miguel Ángel Rodríguez, ha arremetido también contra los socialistas por permitir subidas como la del precio de la luz "a niveles estratosféricos" antes de desgranar las distintas propuestas de bajada de impuestos de su formación, algo que no puede esperar "ni un minuto más" y que hoy es "un asunto de extrema necesidad", teniendo en cuenta de que es el momento de estimular el consumo y crear empleo y desarrollo económico.

Convencidos de que la fiscalidad en Castilla-La Mancha "está lejos de ser competitiva y además es muy ineficiente", el PP ha presentado su "verdadera reforma fiscal", tras dos años en los que el Gobierno de la región, según el presidente regional del PP, Paco Núñez --que ha intervenido en el segundo turno de su grupo--, ha estado "sin gastarse el dinero del que dispone".

Entre las propuestas lanzadas, ha citado la bajada inmediata de la escala autonómica del IRPF, situándola entre el 9 y el 21%, al menos para los ejercicios 2021 y 2022; el incremento del importe del Mínimo Personal y Familiar hasta un 10% para quienes desarrollen una actividad económica en la región; la deducción en la cuota para los autónomos que hayan emprendido una actividad económica desde el 1 de enero de 2019 o adquirido participaciones de una sociedad del 30% de la inversión y bonificaciones para deducir el 15% de lo invertido en rehabilitación de inmuebles en centros históricos.

PSOE: Núñez "multiplica los panes y los peces"

Desde el PSOE, el parlamentario Fernando Mora ha recordado que ni España es el país ni esta la Comunidad Autónoma que más impuestos cobra, "para nada", y ha incidido en que el impuesto de Sucesiones y Donaciones está bonificado en un porcentaje altísimo y "no lo paga casi nadie", tras criticar que aunque "da la impresión de que subir impuestos es un vicio de los socialistas" su "sorpresa es que todos los que decían que iban a bajar impuestos los subieron". A continuación, ha reclamado "apoyo" para un sistema de financiación público y para pedir la homogeneidad fiscal, algo que el PP, partido al que ha recordado que "la unidad de España empieza también por la unidad fiscal", aprobó en una resolución en esta Cámara.

Mora, que ha subrayado "cómo es capaz Núñez de multiplicar los panes y los peces", ha asumido que ni la mitad de su propio partido se cree lo que ha contado en materia fiscal. "Nunca va a ser presidente de Castilla-La Mancha y, si por un casual lo es, jamás cumplirá lo que ha dicho aquí", ha augurado, convencido que "habría que cerrar la Comunidad Autónoma".

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recalcado, como Mora, que el PP "no tiene experiencia en bajar impuestos sino todo lo contrario", para a continuación expresar que los impuestos no tienen que ser bajos o altos sino ser justos, y preguntarse cómo haría el PP para ajustar el presupuesto regional con sus medidas, seguro de que harían "lo que hicieron en la anterior legislatura". "Como gobierne el PP tengan por seguro que se va a bajar el sueldo a los funcionarios y se va a despedir a interinos", ha precisado el titular de las finanzas castellanomanchegas, que ha lamentado que con su propuesta, los 'populares' lanzan el mensaje "de que los impuestos no valen para nada" cuando con ese dinero se paga también el sueldo del propio Núñez.