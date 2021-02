El PP ve "insuficientes" para el ámbito económico las medidas que relajan las restricciones COVID en Castilla-La Mancha

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha asegurado este sábado que las medidas adoptadas por el Gobierno de García-Page son “insuficientes”, ya que “impide” que aquellos sectores más perjudicados por las restricciones impuestas por el Ejecutivo Autonómico puedan recuperar “poco a poco” cierta normalidad.

Tras conocer las nuevas medidas adoptadas en Consejo de Gobierno, Agudo ha insistido en que mantener el toque de queda a las 22 horas “imposibilita” a muchos sectores el desarrollo de su actividad.

En este sentido, ha lamentado que hoy Page “ha vuelto a defraudar a los castellanomanchegos” al no tomar “medidas valientes” y “quedarse corto” para luchar contra el virus y “salvar” al mismo tiempo la economía de la región.

El PP cree que se ha "atendido" a algunas de sus reivindicaciones

A pesar de ello, el PP-CLM “se alegra” de que el Gobierno regional haya “atendido” algunas de las reivindicaciones que han sido trasladadas por los propios sectores afectados a los que Page “le ha impedido trabajar durante todo este tiempo” y, que, además, haya tenido en cuenta las peticiones planteadas por el presidente, Paco Núñez a pesar de haberlas “criticado” durante toda la semana.

“Que Page no haya querido retrasar el horario de toque de queda a las 23 horas sigue perjudicando a la hostelería, a bares y restaurantes que no podrán desarrollar su actividad durante la tarde-noche, como por ejemplo ofrecer servicio de cenas”.

Además, ha recordado que mantener el toque de queda a las 22 horas también afecta a los cines, teatros, a toda la actividad cultural y a los clubs deportivos porque tienen que “adelantar” el horario de sus entrenamientos, y, “el nivel 2” hace casi “impracticable” el deporte no federado en nuestra región.

Bellido (PSOE): "Que Núñez diga que hay que abrir inmediatamente el ocio nocturno, invita a que saltemos el estado de alarma"

El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha respaldado las medidas del Gobierno regional para frenar la COVID-19, si bien ha criticado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, invite a que "nos saltemos el estado de alarma" al pedir abrir el ocio nocturno.

Bellido se ha pronunciado así durante su intervención en el Comité Provincial del PSOE de Guadalajara que se ha celebrado este sábado de manera telemática y que ha tratado, entre otros asuntos, sobre la situación de la pandemia en nuestra comunidad autónoma.

El dirigente socialista ha destacado que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, reunido de manera extraordinaria, ha podido decretar medidas especiales de nivel 2 en la comunidad autónoma "por la sencilla razón de que hemos pasado de una Incidencia Acumulada, hace apenas un mes, de 1.500 casos en siete días a una incidencia acumulada de 60 casos en siete días".

"Es decir que estamos muy cerca del umbral que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) para decir que se está controlando la pandemia", ha celebrado Bellido, quien ha apuntado que "esto no se ha conseguido por casualidad".

Ha añadido que "esto no lo han conseguido los que decían que no había que tomar medidas" sino que "esto se ha conseguido porque se han tomado medidas que, a veces, duele tomar, no gusta tomar, pero que eran necesarias para evitar la propagación, para parar la propagación".

Con ello, ha criticado que Núñez diga que "hay que abrir inmediatamente el ocio nocturno, es decir, que nos está invitando a que nos saltemos el estado de alarma que marca unos horarios a nivel del conjunto del estado, a nivel de toda España".

"La verdad es que es estremecedor la oposición que tenemos, pero lo importante es que juntos y unidos estamos consiguiendo avanzar y que hoy se relajan las medidas porque se ha avanzado mucho gracias al esfuerzo, al sacrificio coordinado de todos y que, sin triunfalismos y sin relajarnos, podremos seguir avanzando, pero vamos en la buena dirección", ha aseverado.