La prohibición del botellón en Toledo no frena su práctica: hay 23 denuncias este fin de semana

En Toledo esta prohibido realizar ‘botellones’ desde esta misma semana después de que el Ayuntamiento lo aprobase por unanimidad esta misma semana. Sin embargo, la prohibición no ha frenado su práctica. El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, ha informado de este fin de semana se han interpuesto 23 denuncias por este motivo aunque sostiene que la labor de la Policía Local de Toledo se ha desarrollado “dentro de los parámetros de la normalidad esperada, con servicios de vigilancia y seguridad en puntos de concentración de público y ocio nocturno, además de atender llamadas de emergencia del 112 y de asistencia social y servicio a la ciudadanía”.

“Hemos notado una clara disminución de afluencia de público a puntos de concentración como el recinto ferial de La Peraleda”, ha comentado Juan José Pérez del Pino, además de apuntar que los agentes de Policía Local han realizado labores de vigilancia y control de aforos en este espacio y en otras zonas como el aparcamiento de la Universidad de Castilla-La Mancha en los entornos de la Fábrica de Armas y San Pedro el Verde, el Parque de Viguetas, el Parque de los Alcázares o el Paseo Gómez Manrique.

El viernes por la noche se cortó al tráfico la carretera del Valle por aforo completo de vehículos estacionados en la zona; en esa misma noche se han interpuesto nueve denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, mientras que el número de denuncias por la misma causa ascendió a 14 en la noche del sábado: 4 por botellón en el Circo Romano y 10 en la ronda del Arroyo.

La Policía Local también ha levantado acta con denuncia a dos individuos por consumo de drogas, a tres por no usar mascarilla en espacios de uso obligatorio, a 10 conductores por alcoholemia positiva y, además, se han inmovilizado dos vehículos.

Casi 800 vehículos en los accesos a La Peraleda y 73 vetados para entrar

Como ha informado el responsable municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, en la noche del viernes se registraron un total de 190 automóviles en los accesos al recinto ferial de La Peraleda, mientras que el sábado esta cifra alcanzó los 600 turismos. Estos controles tienen como objetivo que no se consuma alcohol y drogas en espacios públicos, así como que los vehículos que acceden en este caso a La Peraleda no estén dotados con equipo de música o sonido de alta potencia.

En este sentido, Juan José Pérez del Pino ha señalado que el viernes se impidió el acceso a 10 turismos por esta causa, mientras que el sábado 24 coches no pudieron acceder al recinto ferial por contar con equipos de música de gran potencia. A estas restricciones hay que sumar cuatro vehículos por transportar alcohol el viernes y 35 automóviles el sábado. En total no se ha permitido acceder a La Peraleda a 73 vehículos. “Los resultados no han de empañar el buen comportamiento general de la ciudadanía a la que agradecemos su colaboración y comprensión”, ha indicado el edil.