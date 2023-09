La Feria de Albacete contará con 50 espectáculos musicales: Viva Suecia, Ska-P o SFDK y tres festivales

La programación de la Caseta de los Jardinillos y el 'Viva 2023' de la Feria de Albacete ofrecerá espectáculos musicales durante todos los días de la celebración, con grupos como Vive Suecia, Vanesa Martín, Second y Ojete Calor, entre otros muchos y hasta sumar 50.

Las entradas para todos los eventos están a la venta a través de Ticketvip y Globalentradas. En el espacio 'Viva 23', más de cuarenta artistas y grupos nacionales conforman un cartel con figuras nacionales de la música como Ska-P, Viva Suecia, Vanesa Martín, SFDK, Mojinos Escozíos, Raule, La La Love You, Benito Kamelas, Mclan, Zoo, Second, Tropa do Carallo, Ojete Calor, Kaze, Paula Mattheus, etc. Y también tres festivales con los mejores sonidos del indie-pop y del rock en sus vertientes más poéticas y festivas.

Destaca la importante presencia de bandas albaceteñas, con Shoda Monkas, Tyxano, The Niftys, Don Flúor, Fumarolas, Normal, Vuelo Fidji, Julia Martínez, Barrizal, Los Fabiolas, Psicodelic Chicha y Ostias tú. Cinco de estas citas son gratuitas, para que nadie se quedé sin conciertos en su Feria, según ha informado en nota de prensa el Consistorio.

Por lo que respecta a la Caseta de los Jardinillos, habrá actuaciones tan destacadas como Faemino y Cansado, The Waterboys, Pimpinela, Mocedades, El Kanka, Niña Pastori, Luz Casal, Los Chichos y la Orquesta Nuevo. Y no faltarán los artistas locales, como Atticusfinch y Jairo de Remache.

Francisco Navarro ha animado a todos los albaceteños a “aprovechar y exprimir al máximo esta programación musical, que es un puntal de la Feria: son sólo diez días, y no hay que hay que perderse ni una oportunidad de disfrutar de la mejor música y los mejores espectáculos. Cantidad, calidad y variedad se dan la mano en esta propuesta”.

Por su parte, Elena Serrallé se ha referido al “altísimo nivel musical de la programación”. Serrallé se ha congratulado del éxito de público de las actuaciones del recientemente concluido Festival de Albacete, y se ha mostrado confiada en que “también la música en los días de Feria tendrá una buena acogida, porque hay conciertos y festivales para todos los gustos y para todas las edades. La música en directo nacional y local va a ser uno de los contenidos principales de esta Feria”.