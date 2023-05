El proyecto europeo que persigue impulsar una industria química más sostenible y en el que participa la UCLM

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) participa a través del grupo de investigación Tecnología Química y Medioambiental (TEQUIMA) en el proyecto europeo de investigación e innovación FIREFLY, dotado con 11 millones de euros y que persigue impulsar la industria química basada en catalizadores hacia la electrificación y reducir la dependencia externa de metales y combustibles fósiles. El proyecto se enmarca en el programa Horizonte Europa I+D+i (programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2021-2027) y en él participan 16 socios, entre los que se encuentra la Universidad regional, de siete países coordinados por el Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica (VITO), de Bélgica.

La iniciativa pionera FIREFLY utilizará electricidad procedente de fuentes de energía renovables para fabricar (electro)catalizadores a partir de recursos secundarios, en un nuevo enfoque sostenible que reducirá significativamente los costes de producción. El proyecto sigue su camino hacia la circularidad, introduciendo rutas más rentables para la industria química y utilizando principalmente catalizadores usados, de desecho y fuera de especificación, procedentes de diferentes aplicaciones industriales. Se espera que el proyecto desarrolle un proceso sostenible para el reciclado flexible de metales impulsado por fuentes de energía renovables.

FIREFLY tendrá una duración de 48 meses (enero 2023/diciembre 2026) se basa en un enfoque multidisciplinar que abarca diferentes temas, desde la electroquímica, las fuentes de energía renovables y la modelización hasta la producción de amoníaco y peróxido de hidrógeno y la transformación de la biomasa.

Financiación y objetivos

Dentro de este proyecto, el grupo TEQUIMA ha recibido una financiación de 570.000 euros para la investigación de fuentes de energía renovables, la modelización de proceso de generación, almacenamiento y suministro energético y la producción electroquímica de peróxido de hidrógeno utilizando electrocatalizadores reciclados. La participación de la UCLM en el proyecto está dirigida por el profesor Justo Lobato, del Laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Medioambiental (E3L) del grupo de investigación TEQUIMA.

La producción actual de catalizadores a base de metales se basa principalmente en procedimientos que no son sostenibles, ya que consumen intensivamente productos químicos y energía no renovable.Además de la falta de sostenibilidad, las opciones de reciclado no suelen ser económicamente viables debido al importante consumo de energía y materias primas. Con la industria química europea en peligro debido a las limitaciones en el suministro de minerales, resulta crucial aumentar el reciclado de metales.

Así, y como pionera en tecnología de catalizadores, Europa tiene la importante responsabilidad de hacer que la producción y el reciclado de catalizadores sean más sostenibles.La electrificación tiene el potencial de descarbonizar el sector químico, incluida la producción y el reciclado de catalizadores.