Joaquín Alcalde, director de 'El Hueco': “Es clave reforzar el concepto de comarca a través ecosistemas de innovación social”

El Hueco, ecosistema de innovación social puesto en marcha en Soria hace más de una década, fue promovido por la ONG Philos Mundi, una asociación cultural de Soria. Empezó su andadura enfocándose en la cooperación internacional, trabajando en los países en vías de desarrollo, y que con la llegada de la crisis decidieron comenzar a trabajar en proyectos de desarrollo desde la perspectiva de la sostenibilidad económica.

“A la España interior nos unen más cosas de las que parece”, así comenzaba Joaquín Alcalde Sánchez Sánchez, director ejecutivo de El Hueco, su intervención sobre la nueva ruralidad y las oportunidades de la bioeconomía circular en Tragacete, coorganizada por la Universidad de Castilla-la Mancha y la Fundación Los Maestros que se ha celebrado recientemente.

Joaquín Alcalde afirma que, “empezamos a buscar una nueva forma de trabajar en proyectos de desarrollo con impacto social. Estuvimos en países como Alemania, Reino Unido, Finlandia, Suecia, los países nórdicos y allí descubrimos el concepto de innovación social, y aquello nos deslumbró, siendo la búsqueda de soluciones más sostenibles, eficientes y eficaces a los viejos problemas sociales de siempre. Lo que vimos en estos países fueron las primeras empresas sociales con proyectos de innovación social realizados mediante alianzas público-privadas”.

Con ese bagaje, decidieron volver a Soria con el propósito de desarrollar un proyecto de innovación social como una herramienta de desarrollo sostenible en zonas rurales con despoblación. “Empezamos trabajando solo en nuestra tierra, como sorianos que habían visto el problema de cerca, y cuando todavía nadie hablaba de despoblación, salvo los que la veíamos a la puertas de nuestras casas en Cuenca, Soria o Teruel”, añade.

Desde hace algunos años, el tema de la despoblación forma parte de la agenda de los temas de comunicación y de los responsables políticos, hasta convertirse en un asunto central en el debate público está en boca de muchos y cada vez más, convirtiéndose así en un asunto de estado.

Este fue el origen de El Hueco, que hoy día cuenta con su propia comunidad, decidió empezar su recorrido en innovación social mediante la creación de un espacio coworking junto con la ciudadanía, diseñando así mismo ideas sostenibles e innovadoras dadas por el reto de la despoblación. Comenzaron a colaborar con los emprendedores que llegaban a El Hueco con ideas de emprendimiento social o emprendimiento con impacto.

En estos once años de trabajo constante, también han impulsando proyectos propios, pero también europeos y lo más importante, poniendo el foco en lo rural desde lo rural. Para Joaquín alcalde, “el problema de la despoblación no es un solo un problema económico, el dinero es necesario porque todo vale dinero, pero el dinero está ahí, de hecho en 5 y 6 mil millones de euros de los fondos, se devuelven a Europa porque no se llegan a gastar. El problema es que las políticas de desarrollo rural que se diseñaron, no pensaron nunca en el factor humano, han servido para conseguir muchas cosas, pero no han acabado con el proceso de despoblación. Esta es una de las primeras cuestiones que se deberían tener presentes, para atraer población es necesario que la gente que viva aquí, viva bien y tenga los mismos derechos y facilidades que alguien que vive en la capital. Es una cuestión de calidad, no de cantidad, de la creación de oportunidades. Finlandia, por ejemplo, ha conseguido que el sector tecnológico haya encontrado su lugar en comarcas con características similares a las nuestras, en las que sufrimos despoblación”.

“Uno de nuestros primeros objetivos fue dar visibilidad a un problema ignorado desde los centros de poder. Con ese objetivo pusimos en marcha PRESURA, dedicada a la repoblación y con el objetivo atraer a la gente de la ciudad que está buscando emprender, crear proyectos nuevos o cambiar su modo de vida y ofrecerle recursos para ello”, explica el director de Cives Mundi.

La experiencia en proyectos de éxito convierten a Joaquín Alcalde en una de las voces más cualificadas para hablar de las posibles soluciones frente al reto demográfico que divide en cuatro grandes ejes de trabajo indispensables. En primer lugar, es necesario “adaptar la legislación a la nueva realidad que se vive hoy día en el mundo rural, tanto en España, como en Europa, porque es tan importante que llegue financiación, pero también que la legislación esté adecuada a la realidad para que nos permita gastar el dinero como necesitamos o corresponde”.

En segundo lugar, Joaquín Alcalde cree imprescindible una Ley de Innovación Social, ya que “España es el primer país de Europa que no la tiene. Necesitamos una ley que contemple todas esas nuevas empresas sociales y de impacto, que nacen para resolver un problema o contribuir. Una ley que debe ir acompañada de un pacto de estado por parte de los políticos, sobre la repoblación, algo que atañe al cuarenta por ciento del territorio”.

Entre estas condiciones necesarias frente al reto demográfico, Alcalde considera necesario, “Crear ecosistemas de innovación social adaptados a cada comarca. Porque cada una tiene su propia idiosincrasia y problemática, y necesita su propia medicina, fortalecer las comarcas, generando esos ecosistemas de innovación y que los líderes encuentren las condiciones necesarias para desarrollar iniciativas”. Una vez establecidas unas nuevas reglas de juego aún quedarían muchos problemas que resolver como los problemas de movilidad o la escasez de viviendas, “Son necesarias viviendas dignas y a precios asequibles para que la gente pueda venir a vivir aquí y sobre todo que no se vayan los jóvenes que tenemos aquí. Y el problema de movilidad es tremendo, el transporte público prácticamente no existe, no se que tipo de medidas se deben buscar, si publicas, privadas o híbridas, pero se deben buscar fórmulas para que existan soluciones de movilidad comarcales y conectarnos con las capitales, en esa línea va el proyecto de Rural Car, por ejemplo”.