El Foro Itinera Iberia reivindica el derecho a la cultura desde la Serranía de Cuenca

Entre el 6 y el 8 de diciembre se ha celebrado la primera parte del Foro Itinera Iberia en la Serranía de Cuenca que concluirá con la celebración este día 9 de conciertos en Catalunya, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla y León, Aragón y Madrid, en lo que será la presentación de la edición de este festival de 'Los Pueblos Pequeños' para 2024.

El encuentro, patrocinado por la Fundación Los Maestros, comenzó el pasado miércoles 6 de diciembre con la presentación de 'Itinera: un proyecto cultural en el mundo rural', a cargo de Marcel Marata, creador y director de este festival, en la que expuso la filosofía de este proyecto que nace con seis objetivos claros, la “Descentralización de la cultura, el redescubrimiento del patrimonio, contribuir a enfrentar la despoblación en entornos rurales impulsando el talento local, la creación de experiencias en torno a la música y apoyar a las lenguas y culturas minoritarias”.

Con la presentación de Marcel Marata dieron comienzo unos intensos días de reuniones de trabajo, conferencias y conciertos que reunieron en la Serranía de Cuenca a músicos y gestores culturales procedentes de los distintos territorios de Itinera, así como a representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Asociación de Micropueblos de Cataluña, Prensa Ibérica, patrocinadores y colaboradores de las distintas ediciones territoriales del festival, enmarcadas dentro de las Jornadas de Equidad y Derecho a la Cultura en el Mundo Rural, organizadas por la Cátedra de Oportunidades para el Reto Demográfico de la Diputación Provincial de Cuenca y la Universidad de Castilla-La Mancha.

Esta primera jornada, celebrada en el Centro Cultural de Vega del Codorno (Cuenca), continuó con la ponencia “¿Festivalitis, festivalización, festivaleros? Una aproximación a los festivales musicales”, presentada por Marco Antonio de la Ossa, director de Estival Cuenca y que ha ejercido las labores de director artístico en la primera etapa de Itinera Castilla-La Mancha. La primera sesión de presentaciones concluyó con la intervención de Amparo Soria, periodista del periódico Levante-EMV, donde actualmente escribe en la sección de Comarcas, titulada “Implicación de los medios de comunicación para una nueva ruralidad a través de la cultura”, en la que expuso la política de medio de comunicación de cercanía del grupo Prensa Ibérica.

A continuación y en este mismo espacio, se celebró a partir de las siete y media el concierto del dúo representante de Itinera Valencia, The Street Foxes, presentado por José Miguel Rodríguez, presidente de la Fundación Los Maestros, patrocinador principal de este encuentro. El joven dúo formado por la zaragozana Cecilia Huerta y el australiano Liam Joyce, saxo y guitarra realizó un concierto de inauguración en el que alternaron piezas clásicas de Bob Marley, Ray Charles, Gloria Gaynor o Tito Puente, con piezas pertenecientes a su primer disco que lleva por título 'El color del trigo / The colour of wheat'.

Esta segunda jornada, celebrada el jueves en Tragacete, comenzó con la intervención de Raquel Gómez de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, llevó por título “Cómo ayuda la cultura a generar igualdad”, en la que destacó que la cultura es capaz de “rellenar brechas, contrarrestando la sensación de aislamiento y marginalización que pueden experimentar las personas que viven en áreas remotas”.

Esta segunda jornada continuó con la intervención de Miquel Tugores, presidente de la Fundación DEARTE Contemporáneo de Medinaceli (Soria) que desde hace quince años ha convertido el Palacio Ducal en una referencia cultural en el mundo rural a nivel europeo. Además de su exposición permanente de arte contemporáneo, de la muestra de arte erótico y de las exposiciones temporales, Miguel Tugores presentó en estas jornadas alguna de las iniciativas que han llevado a cabo durante esta intensa trayectorica. Esta sesión de la mañana finalizó con la intervención de Mario Urrea, presidente de la Associació de Micropobles de Catalunya, que comenzó por exponer la necesidad de este neologismo “Micropueblos” para definir estas poblaciones desde una nueva terminología que destierre el término pequeño, que “asociamos a algo que necesita tutelaje”.

A continuación, segundo concierto del Foro y primero en sesión-vermú con la actuación del guitarrista de blues americano White Boy White, acompañado del percusionista ucranio Victor Sitnyk en el Centro Cultural de Tragacete ante dos centenares de personas que completaron el aforo previsto para esta sesión. El reconocido bluesman, representante de Itinera Parlem Catalunya, con su característica voz rasgada hizo un recorrido por clásicos menos conocidos del blues, además alternó con algunos temas procedentes de su disco 'Till I find my dyin' bed' en el que este cantautor americano brindó una mezcla de los estilos Piedmont, Delta, Memphis y Swing.

Para la sesión de tarde se reservó la mesa redonda prevista para la mañana, así como la celebración del III Foro de Cultura Rural de Cuenca, en el que se utilizó la situación de la cultura provincial tras la celebración del Pos-Foro Cultura y Ruralidades el pasado julio y en el que participaron representantes de las iniciativas culturales mapeadas por el Ministerio de Cultura que participaron en dicho foro, la Fundación Los Maestros, el Centro Dramático Rural de Mira, Ojos del Júcar y Lamosa, además de la Cátedra de Oportunidades para el Reto Demográfico, la revista La Circular, el Huerto del Sonido, Desahucio Teatro o el festival de teatro de San Clemente, en una mesa moderada por José An. Montero y con la intención de constituirse formalmente como colectivo en próximas fechas.

La intensa jornada en Tragacete finalizó con el concierto del dúo asturiano Gil & Him compuesto por Helena Gil y Pablo Jonte que realizaron una serie de versiones muy personales de himnos míticos del pop-rock que fueron desde Víctor Manuel al 'Cuéntame' de Fórmula V, y en el que no faltaron tampoco éxitos del rock internacional que hicieron ponerse en pie a las más de doscientas personas que completaron el aforo del Centro Social de Tragacete que corearon cada una de las versiones de Helena y Pablo, Gil & Him.

Para la tercera jornada del Foro Itinera Iberia se reservaron las reuniones de coordinación entre territorios del festival y la actuación del dúo de jazz representantes de la edición de Itinera Madrid, Fran Palazón & Batio. Huélamo es una localidad que va tomando el gusto al jazz, no en vano hace unos meses también tocaron en esta localidad dentro del programa Itinera el dúo formado por Raúl Márquez y Javier Sánchez.

El Foro Itinera que ha comenzado en la Serranía de Cuenca con las actuaciones de The Street Foxes, White Boy White y Victor Sitnyk, Gil & Him y Fran Palazón & Batio, continuará durante este próxima semana con conciertos en Titaguas (Valencia), Vallbona de les Monges (Lleida), Vegadeo (Oviedo), Villamantilla (Madrid) y Aguilar de Campoo (Palencia), como presentación al millar de conciertos previstos para el Festival Itinera durante el 2024 que además quiere abrir su programación a otras artes escénicas.