Un municipio de Guadalajara suspende las licencias de energía eólica y solar para frenar el “boom” de macroproyectos

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado hoy el anuncio del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara) por el que se comunica que el Consistorio ha decidido aprobar una suspensión provisional del otorgamiento de todas las licencias a cualquier proyecto de planta de energía solar y eólica que pretenda instalarse en el término municipal. La medida no incluye las instalaciones para autoconsumo, ya que el objetivo es frenar el “desordenado boom” de macroproyectos que se están aprobando en la comarca

La medida se aprobó esta semana en un pleno extraordinario convocado de urgencia y salió adelante sin votos en contra. Obtuvo el apoyo de los ediles del PSOE, Unidas Podemos, Vox y de la concejal no adscrita Almudena Sanz, y la abstención de los concejales del PP. Es importante reseñar que esta suspensión de licencias no afecta en ningún caso a las instalaciones de autoconsumo que los vecinos y vecinas pueden seguir colocando en sus viviendas, comercios o naves.

El Ayuntamiento de la localidad, de más de 10.000 habitantes, indica que esta medida resulta “imprescindible” para defender los intereses del municipio, ya que la proliferación de proyectos “amenaza” el entorno paisajístico y medioambiental de la localidad. Algunos de estos proyectos están ubicados a muy escasos metros del casco urbano y de zonas residenciales. La suspensión complementa asimismo las diferentes alegaciones que el Ayuntamiento ya ha presentado a todos estos proyectos ante los órganos encargados de valorarlos.

Según explicó el alcalde, José García Salinas (PSOE), en el pleno municipal, esta suspensión de licencias es una medida temporal y “cautelarísima” que adopta el Ayuntamiento de Cabanillas, y que se toma al tiempo que se inicia un procedimiento de reforma puntual del vigente Plan de Ordenación Municipal (POM) que data del año 2005.

Una nueva ordenación “correcta y adecuada”

La intención ahora es especificar en el POM una nueva ordenación “correcta y adecuada” sobre cómo y dónde pueden colocarse este tipo de instalaciones de generación energética, dado que en la actualidad “hay un vacío legal que está generando un auténtico caos, contrario a los intereses vecinales”.

“Estamos viviendo un ataque a nuestro modelo de desarrollo como municipio, y tenemos que protegernos. Nuestro POM no contempla estas situaciones, y tenemos que organizarlo, así que esta medida, de carácter cautelar, es imprescindible, para proteger a nuestros vecinos, y para ordenar el territorio de manera adecuada. El Ayuntamiento no está en contra de las energías alternativas, todo lo contrario. Pero no pueden ponerse de cualquier manera y en cualquier lugar”, valoraba Salinas.

Una vez culminada la reforma del POM, se levantará la suspensión, que en todo caso tiene una duración máxima de un año. El Plan Municipal de Ordenación se encaminará ahora a garantizar la seguridad jurídica salvaguardando en todo caso la protección para el suelo rústico y “respetando el modelo territorial del municipio”, especifica el texto del anuncio de suspensión. La medida cuenta además con los informes favorables de los técnicos municipales y la recomendación la asesoría jurídica del Ayuntamiento.