El partido PACMA denuncia el “brutal atropello” a un toro con un todoterreno en un encierro en Guadalajara

El Partido Animalista PACMA ha condenado el “brutal atropello” a un toro con un todoterreno durante los encierros de Tendilla, en Guadalajara, que se celebraron el pasado sábado 5 de octubre. Según la formación política animalista y medioambiental, el animal murió tras el golpe.

En las imágenes publicadas, varias de las personas asistentes rompen a aplaudir tras la embestida y el derribo del animal, mientras que otras se lamentan por el final del encierro y uno de ellos reprocha lo ocurrido.

PACMA denuncia que este tipo de eventos tienen como eje central “el maltrato y el sufrimiento animal”, y repudian que, desde las administraciones, continúen promoviendo una “cultura de violencia contra los animales”, amparada, afirman, por la “falta de regulación y control fruto de compromisos con el lobby taurino”.

“Este nuevo episodio en Tendilla puede resultar impactante, pero no es un hecho aislado: es el resultado de una permisividad institucional que mana de la pasividad de los partidos gobernantes, como el PSOE y SUMAR, que no mueven un dedo por acabar con esto, sino que pasan de perfil por no perder votantes”, afirma el presidente nacional del partido, Javier Luna.

Por eso, desde la formación exigen que se prohíban encierros y festejos taurinos, y también han urgido a las autoridades locales y autonómicas a investigar los hechos ocurridos en la localidad guadalajareña para poder “depurar las responsabilidades pertinentes”.