Rojo (PSOE) cree que el PP “comprará” la voluntad de una edil díscola de Vox para no perder la Alcaldía de Guadalajara

Alberto Rojo, concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha dejado caer este miércoles en una rueda de prensa que la alcaldesa del PP Ana Guarinos, que gobierna con Vox, puede estar “cambiando voluntades” de la concejala que ha amenazado con no coger el acta adscrita a Vox y quedarse en el Grupo Municipal No Adscrito, rompiendo así la mayoría que permite gobernar a las derechas.

Rebelión interna de Vox en Guadalajara: una concejala amaga con romper la mayoría que tiene con el PP

Para Rojo la situación es una “verdadera vergüenza” y asegura que “Guarinos parece dispuesta a comprar la voluntad de la señora Henche con tal de no perder la mayoría del Gobierno”, ha anticipado horas antes del Pleno Municipal de este viernes.

Eva Henche, la número 5 en la lista de Vox, sustituirá este viernes a Sagrario Muñoz en el Ayuntamiento de Guadalajara tras presentar esta última su renuncia. Es la actual secretaria del Comité Ejecutivo Provincial de Vox y se pronunció abiertamente en contra de la decisión de la dirección nacional -en contra de la propuesta inicial de los representantes provinciales- sobre quiénes debían sentarse en la Diputación Provincial. Cuando amenazó con pasarse al Grupo Municipal No Adscrito, el líder nacional Santiago Abascal zanjó la cuestión calificando a Henche de “chiquilicuatre” y el aparato provincial de Vox argumentó que la decisión era “secreta y justa”.

“Inestabilidad y estancamiento es el precio que la ciudadanía está pagando a cambio de la Alcaldía de Guarinos”, ha sentenciado el concejal socialista, al alertar de la posibilidad de perder la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, “ha cambiado los sueldos para darle a la concejala que amenaza con irse una liberación al 100%. Es decir, podrían estar cambiando voluntades ofreciendo sueldos”.

El edil ha exigido explicaciones y aclaraciones “urgentes a Guarinos sobre una situación ”sin precedentes“. ”Exigimos a Guarinos que la ciudadanía conozca ya qué pactó con Vox a cambio del gobierno. Exigimos que aclare por qué ha modificado la RPT para poder contratar a personal eventual sin titulación. Exigimos que aclare si tiene la confianza de la mayoría del pleno y si está dando un sueldo a cambio de un voto“.

Ha reclamado “transparencia”, también sobre los detalles de su pacto con la extrema derecha porque “si no lo hace, forzaremos a que se explique en pleno y solicitaremos su reprobación”.

El que fuera alcalde de Guadalajara en la anterior legislatura y diputado electo del PSOE al Congreso de los Diputados tras el 23J, ha exigido a Guarinos que devuelva “a la senda de la transparencia al Ayuntamiento de Guadalajara” y se ha mostrado molesto por lo que entiende como “un verdadero fraude a la ciudadanía y un atropello democrático”, después de un mes sin conocer qué parte del programa del PP y qué parte del programa de VOX han sido asumidas por el gobierno“.

“Casualmente -ha continuado el edil socialista- ambos partidos se presentaron con programitas con, exactamente, las mismas páginas”. “No cabe duda de que el acuerdo de gobierno PP-VOX fue un vergonzoso y simple reparto de sueldos y sillones”, ha sentenciado Rojo.

“Nula transparencia” sobre los sueldos del Gobierno PP-Vox

El concejal del PSOE ha denunciado la nula “publicidad y transparencia” por parte de la alcaldesa en cuestiones que “no solo afectan al Gobierno, sino que afectan al conjunto de la ciudad”. “Durante esta legislatura habrá dos salarios más, uno para un concejal del PP y otro para una de VOX”, ha remarcado Rojo.

También afeaba que “por primera vez se ha llegado a Pleno sin haber hablado con la oposición sobre los sueldos de la Corporación municipal, como ocurriese en 2019” y en este sentido, abundaba, “el gobierno de Guarinos se lo ha guisado y se lo ha comido solo, sin dar cuenta públicamente de nada”, se ha lamentado Alberto Rojo.

Rojo también ha querido denunciar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Guadalajara de “manera unilateral”. “Han modificado la RPT para contratar a dedo como asesor de Alcaldía a alguien que no tenía la formación requerida”, ha informado el edil socialista. “Ahora, por ejemplo, el responsable de comunicación puede ser una persona que no haya estudiado periodismo”, ha ejemplificado Rojo.

Seguirá como concejal pese a lograr escaño en el Congreso

Alberto Rojo ha reiterado “su intención e ilusión” por seguir como concejal del Ayuntamiento de Guadalajara. “Veo el interés por parte de algunos o de alguna en decir que me marcho del Ayuntamiento, pero no. Me quedo”.

En su opinión, cuenta “con un gran equipo con la portavoz Lucía de Luz al frente para trabajar por los intereses de los vecinos y vecinas de Guadalajara”.