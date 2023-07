Rebelión interna de Vox en Guadalajara: una concejala amaga con ser no adscrita y romper la mayoría que tiene con el PP

No ha pasado ni un mes desde la constitución de los ayuntamientos tras las elecciones del 28 de mayo y en Vox ya se ha abierto una guerra interna que amenaza con dejar la coalición que forma con el PP en Guadalajara capital sin mayoría absoluta. Así lo ha puesto de manifiesto Eva Henche, la número 5 en la lista de Vox para sustituir a Sagrario Muñoz en el Ayuntamiento de Guadalajara tras presentar esta su renuncia, que valora presentarse como concejal no adscrita si la formación de Santiago Abascal no atiende a las demandas planteadas por algunos de los militantes de la formación, en desacuerdo, entre otras cosas, en el procedimiento de elección de los diputados provinciales.

Vox tendrá tres concejalías en un “austero” Ayuntamiento de Guadalajara que "defenderá las tradiciones"

Así, si finalmente se presenta cumple la amenaza de presentarse como no adscrita y que ha lanzado apenas unas horas antes de que Abascal ofreciese un mitin de campaña en Guadalajara, la mayoría absoluta que conforman PP y Vox ahora en la capital alcarreña (9 ediles el PP y 4 Vox), con la 'popular' Ana Guarinos como alcaldesa, pasaría a ser de 12 concejales, el mismo número que podrían conformar PSOE (11) y 1 el Grupo Municipal Aike, lo que haría algo más difícil la aprobación de determinadas propuestas en el Ayuntamiento.

Por su parte, el candidato de Vox en las elecciones generales y presidente de la formación, Santiago Abascal, ha salido al paso ante la amenaza de la edil durante el mitin, en el que ha asegurado que no va a “aceptar el chantaje de cualquier chiquilicuatre”,. “Estoy extraordinariamente preocupado, pero no vamos a negociar nada con una persona que plantea un chantaje o una amenaza”, ha apuntado.

Henche es la actual secretaria del Comité Ejecutivo Provincial y ha afirmado también en declaraciones a EFE ser testigo “de cosas que están fuera de lo que defiende este partido como reparto de asientos y cargos o enchufismo”. Esta última acusación parece una alusión velada a la contratación del hermano del teniente de alcalde de Guadalajara de Vox, Fernando Toquero del Vado, quien ha renunciado este mismo sábado a dicho cargo -en el que iba a cobrar 3.691 euros brutos al mes- para evitar que su nombramiento “pueda ser utilizado para tratar de dañar” a su hermano y “al proyecto político de Vox”.

La edil ha lamentado que el presidente del partido en Guadalajara, Javier Toquero --que es también el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Guadalajara-- no se haya puesto en contacto todavía con ella tras la renuncia de Sagrario Muñoz -ya exconcejala de Familia y Servicios Sociales-, pese a que también es la secretaria de la formación. Su enfado viene motivado, tal y como explica a Europa Press, “por un cúmulo de situaciones” que, según ella, “no son justas”, encontrándose entre las mismas la forma en la que ha terminado la elección de los dos diputados provinciales.

Más dimisiones en municipios de Guadalajara

“Aunque hay muchas más. Yo solamente defiendo lo que es justo”, ha agregado sobre esta situación que sería también la causa de otras dos dimisiones en pueblos de Guadalajara. Según han recogido diversos medios locales o CMMedia, a la dimisión de Muñoz le siguió el pasado jueves la de Victoriano Manuel Jaén Guisado -concejal en Marchamalo- y el viernes la de Fernando Arace Viana -edil en el equipo de Gobierno de Loranca de Tajuña-.

Esta catarata de renuncias se basa el cambio que habría impuesto la dirección nacional de Vox en los dos nombres elegidos para entrar en la diputación provincial de Guadalajara. Según Henche, en un principio se seleccionaron a los que obtuvieron más apoyos ante la Junta Electoral y que se ratificó por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). En ella figuraba Juan Carlos González, quien a su juicio se debería haber mantenido, y José Luis Arcángel.

Sin embargo, ha añadido que, “de repente, debieron recibir una llamada -en Vox nacional- de alguien de Guadalajara en la que dijeron que no, y presentaron otra”, en la que si bien se mantiene a Arcángel, si se retira a González y se le sustituye por Víctor Juan Morejón, algo con lo que Henche no está de acuerdo. Por ello, ahora espera tras esta amenaza de poder entrar al Ayuntamiento de Guadalajara como concejala no adscrita que desde la dirección del partido se pongan en contacto con ella “de nuevo” para ver si “atienden” a sus “condiciones y peticiones”.

Abascal afirma que no acepta “chantajes de chiquilicuatres” y habla de “transfuguismo”

Abascal ha salido al paso ante la amenaza de la edil señalando que la formación de ultraderecha “no acepta y no ha aceptado jamás un sólo chantaje”. “Quien decida traicionar a los votantes de Guadalajara será en exclusiva responsable”, ha apuntado, al tiempo que ha colocado este asunto como un ejemplo de “transfuguismo”, algo que “tiene que estar perseguido el política” y gracias a lo cual “los grandes partidos han gobernado” en muchas ocasiones, como el PP con “tránsfugas de Vox” en Murcia.

“Imagino que no estará aquí”, ha declarado en un mitin ante de cientos de personas aludiendo a Eva Henche, a quien se ha referido como “esa señora” que parece que debe estar “descontenta”, y advirtiendo de que “no va a hablar ni hoy ni nunca con la dirección del partido porque, aquí, con los tránsfugas no se negocia”.

“Esa persona tendrá que asumir la responsabilidad de haber robado la confianza de la gente de Guadalajara y salir a la calle y explicarlo”, ha remarcado, convencido de que “le pasará como a Pedro Sánchez, que no podrá salir a la calle”. Por ello, ha dicho que pasará lo que tenga que pasar y lo que decida y lo siente por las consecuencias pero eso será “exclusiva responsabilidad de quien miente, chantajea, traiciona y amenaza”, ha concluido.

