El Capital Fest responde ante las críticas: “El calor nos lo puso muy difícil a todos”

El festival Capital Fest ha respondido a las “numerosas críticas” sobre la organización de su última edición. “El calor nos lo puso muy difícil a todos”, recalcan, señalando que “una semana antes” incluso había una “cierta probabilidad de lluvia”. “La previsión cambió en los últimos días y, pese a que se tomaron medidas, es cierto que hubo momentos duros y hay gente que lo pasó mal. Nuestra ilusión y por lo que hemos luchado fuertemente es para que este festival fuera un día de diversión y esparcimiento para todos, y por ese motivo pedimos disculpas a aquellas personas que no disfrutaron del evento como ellos y nosotros queríamos”.

También han concedido que las zonas de sombra, “dada las altas temperaturas resultaron no ser suficientes” y que el sistema de nebulización también “resultó escaso” debida a la fuerte incidencia del sol. Por otro lado, recalcan que hubo un fallo en el suministro de agua de las fuentes habilitadas, pero que se señaló con “la máxima urgencia”. “Pedimos disculpas por el tiempo que estuvo saliendo agua insuficiente y por los 20 minutos que estuvimos sin suministro, os aseguramos que actuamos con toda la celeridad que se puede hacer en estos casos”. También han agradecido la ayuda del Ayuntamiento, que este lunes pidió explicaciones a la organización del festival por las colas y los golpes de calor.

El festival también ha reconocido que el sistema de 'tokens' en pulsera y no físicos “produjo retrasos y esperas que no habíamos contemplado”. “En cualquier caso, os rogamos que accedáis al enlace que vamos a colgar en nuestra página web para tramitar desde hoy mismo la devolución de vuestro dinero no consumido”.

Por otro lado, han señalado que el calor también afectó al personal y por eso el servicio de barras se ralentizó, debido a “varias indisposiciones” y a “problemas informáticos”. “Éste fue el problema más persistente y por ello, de nuevo, os pedimos mil disculpas”. El festival ha señalado que se asistió a 75 personas, de las cuales 50 fueron por mareos por calor, y 25 por cortes y/o caídas, según los datos de Cruz Roja. “Hubo tan solo 5 traslados a Urgencias, sin ningún ingreso hospitalario, pudiendo incluso algunos de ellos regresar de manera normal a las instalaciones del festival. Por lo tanto, el número de incidencias no fue mayor al habitual en un evento de este tipo”, recalcan.

“El pabellón de entrada estaba lleno de personas llorando”

Ismael es uno de los asistentes al evento y describe que “el pabellón de entrada estaba lleno de personas llorando”. Además, recalca que ya dos días antes del evento, la organización le bloqueó en Instagram por reclamar que sí podían entrar con botellas de agua, debido a las altas temperaturas. “Bloquearon todas las críticas”. En cuanto entraron al festival, señalan que las colas eran “enormes” para coger las pulseras y para recargarlas con los tokens digitales. “Dijeron que iba a haber nebulizadores, pero había cuatro aspersores de agua para 14.000 personas”, recalca.

“Estuvimos dos horas y media para cargar las pulseras y nos perdimos dos conciertos, Varry Brava y Miss Cafeína”, recalca. Él iba con muletas y asegura que no había nada habilitado para personas con movilidad reducida. “Necesité que dos personas me ayudasen a bajar un gran peldaño del servicio”, afirma. También asegura que había “muy pocos camareros” y que al final la gente optó por irse fuera del evento, y comprar en los bares de alrededor que tampoco daban abasto. “Cuando volvimos después de comer el pabellón de entrada estaba lleno de gente tirada por el suelo llorando o con ataque de ansiedad”.

La situación mejoró con la presencia de los bomberos de la localidad, que llegaron a refrescar a los asistentes. “Recuerdo que cuando estábamos en ello, pasaron sanitarios de Cruz Roja, casi empujando a la gente mientras llevaban a una chica inconsciente con un golpe de calor. Tampoco daban abasto”, recalca. “Según se fue el sol, todo fue mejorando, pero se retrasó todo, al final cuando salió Izal lo hizo con una hora y media de retraso. El retraso se iba encadenando”, señala. Finalmente concluye que muchos de sus amigos acabaron con diarrea y culpan al agua potable que salía de las fuentes dispuestas para coger agua gratis, que tenía un color “muy turbio”.