El PSOE pide "unidad" política en Castilla-La Mancha para negociar la financiación autonómica

El senador y secretario de Organización del PSOE de Guadalajara, Rafael Estaban, ha reclamado "unidad" a los partidos políticos de Castilla-La Mancha con representación en las Cortes regionales para defender una financiación autonómica "justa" para la región. "Queremos ir juntos, no haciendo de esto bandera para la discordia".

Page: “Voy a reclamar en octubre con Aragón y con otras autonomías, un sistema de financiación justo”

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Esteban ha dado "hoy la bienvenida" a los dos partidos políticos --PP y Ciudadanos-- que, recientemente, se han sumado a hablar de financiación autonómica, "como ya lleva tiempo haciendo" el presidente regional, Emiliano García-Page, y el PSOE de Castilla-La Mancha.

Ha manifestado que el objetivo es fijar un nuevo modelo de financiación para "solventar en muchos casos las carencias que existen en esa España, en esa Castilla-La Mancha que no está vacía, que, porque muchas veces la llamemos vaciada, no está vacía, que tiene personas viviendo y que tiene personas necesitadas".

"Y que tenemos que ser, desde los partidos políticos o desde las instituciones que gobernamos estos partidos políticos, quienes defendamos que los intereses de esa ciudadanía que vive en esa densidad de población más reducida tengan la garantía de, al menos, poder estar atendidos como se puede estar atendido en cualquier otra de las ciudades más pobladas de nuestra comunidad autónoma", ha añadido.

En este contexto, Esteban ha expuesto que "hemos aprobado en Castilla-La Mancha, como bien conocen todos los ciudadanos, la ley de despoblación, una ley que viene a garantizar los derechos, que viene a garantizar esas prestaciones mínimas que tienen que tener a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel social, a nivel de transporte, a nivel económico, a nivel de empleo para, sobre todo, sujetar esas dificultades que se encuentran y que nos encontramos en los municipios".

Reunión de varias comunidades autónomas en Galicia

Si bien, ha insistido en que "para eso hace falta dinero" y ha apuntado que García-Page va a reunirse próximamente con otros presidentes autonómicos con posiciones comunes para reclamar una financiación justa. Precisamente, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha apuntado hoy que el encuentro podría producirse en Galicia con participación de Castilla y León, Aragón y Asturias, entre las que ha citado.

"Igual que pretendemos que Cs y el PP estén con el Gobierno de Castilla-La Mancha del PSOE, queremos ir juntos, no haciendo de esto bandera para la discordia, no haciendo de esto bandera para intentar que los partidos políticos se muestren desunidos cada vez que hablamos de una circunstancia tan importante como es la financiación autonómica", ha manifestado.

El senador socialista ha abogado por "ir juntos territorialmente, ir juntos políticamente, independientemente del partido político que llegue a gobernar en el país" porque "tenemos que ser capaces de reinstrumentar, de revalorar esos criterios económicos, razonables en todo caso".

"No podemos exigir hablar de una España que se está vaciando poco a poco, si no ponemos remedios, si no ponemos recursos, si esos recursos que, además, en una sociedad como la nuestra, como la española, también tienen que contemplar una parte de realidad social compartida, no podemos eludirlos", ha advertido.

Con todo, ha incidido en pedir esa unidad para, por ejemplo, garantizar la igualdad en el derecho a la educación pública, como ocurrió este lunes en Fuentenava de Jábaga (Cuenca), donde se ha inaugurado el colegio que llevaba medio siglo cerrado.

"Nos da igual que sean cuatro alumnos, pero llevaban desde el año 71 sin tener un colegio. Por lo tanto, esos ejemplos tienen que ser los que nos lleven a llevar y a aspirar a hacer políticas conjuntas, a hacer políticas razonadas, territorialmente compartidas y económicamente suficientes", ha valorado.