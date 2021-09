Page: “Voy a reclamar en octubre con Aragón y con otras autonomías, un sistema de financiación justo”

“Voy a reclamar con Aragón y con otras comunidades autónomas, en octubre, un sistema de financiación justo para cada persona, para cada español viva donde viva. Proporcionado y moderado. No hablamos de radicalización. Nadie planteaba que la vacuna debía llegar más tarde por vivir en un pueblo. Esa es una victoria del país”.

Page, sobre la próxima reunión de líderes autonómicos: "Nos vamos a juntar para plantear una financiación justa"

Así se expresaba hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Fuentenava de Jábaga (Cuenca), en un acto junto a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, para reabrir un Centro Rural Agrupado (CRA) que fue cerrado hace casi medio siglo y en el que volverán a estudiar niños y niñas de distintas edades.

La España vaciada no es vaciada porque hay gente, aunque no tanta como en las ciudades y tienen los mismos derechos

García-Page lo ha querido poner como ejemplo de su política para revitalizar el medio rural, tras la recién aprobada Ley regional de Despoblación de la que ahora se prepara una estrategia que ponga nombre y apellidos a las medidas y también, presupuesto. Y de paso ha respondido, de forma velada, a la anunciada intención de la Coordinadora de la España Vaciada de concurrir a los procesos electorales, sin que de momento haya nada decidido.

“La España vaciada no es vaciada porque hay gente, aunque no tanta como en las ciudades y tienen los mismos derechos”, decía Page. En este punto anunciaba su intención de “recuperar un mínimo retribución de itinerancia para los docentes que tienen que atender un centro rural agrupado y que tengan que estar moviéndose. Porque si no, ni con los vocacionales tendremos oportunidades. Ganaremos la batalla a la despoblación”, aseveraba.

A Pilar Alegría: “Más valdría que llevaras tú las competencias de universidad”

A cuenta de la financiación autonómica, el presidente castellanomanchego asegura que “es posible objetivar los grandes servicios públicos. Es a lo que me dedico, yo no tengo policía autonómica, no tenemos caprichos” y en este sentido ha apostado por recuperar “el nivel de gasto de la Educación, el de hace diez años en relación a la renta y para todas las autonomías”.

Un momento en el que pedía colaboración a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, aragonesa y maestra de profesión. “Más valdría que llevaras tú las competencias de universidad y no el actual ministro”, ha dicho García-Page en alusión al albaceteño Manuel Castells.

En opinión del jefe del Ejecutivo castellanomanchego, “la Sanidad y la Educación de esta región están sirviendo para que, a la vuelta de un año, sin tener más hijos, porque este no es un tema erótico, vamos a subir en 100.000 habitantes. ¿Por qué viene aquí la gente de otros sitios? Como será que algunos salen corriendo los fines de semana de donde viven... Aquí la educación se presta con mimo”.

También afirmaba que en la región hay “mejor red digital. No es poca cosa. La tenemos mejor que en algunas regiones de Alemania donde acaban de celebrar elecciones. Y España tiene más fibra óptica instalada que Alemania, Italia y Francia juntas. Eso ya es bastante. Vamos a ir al cien por cien de conectividad”.