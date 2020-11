Rafael Esteban, senador por Guadalajara, impulsa una moción para sensibilizar contra el consumo de pornografía entre la población adolescente

El senador por Guadalajara, Rafael Esteban, en nombre del grupo Parlamentario Socialista, ha presentado una moción ante el Pleno del Senado para prevenir contra el consumo de pornografía entre la población adolescente. El documento señala preocupantes datos del informe '(Des)información sexual: pornografía y adolescencia' elaborado por Save the Children, en el que se señala que los y las adolescentes "ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10 (el 68,2%) consumen estos contenidos sexuales de forma frecuente (lo han hecho en los últimos 30 días)".

Según este estudio, las relaciones en grupo entre compañeros y compañeras son clave en la iniciación al consumo: el 51,2%, accede mediante el intercambio entre sus amistades de fotos o vídeos por WhatsApp o redes sociales. También se explica que la primera toma de contacto responde a una búsqueda activa, mientras que un 17,4% (en su mayoría chicas), se ha encontrado con estos contenidos de forma accidental mientras navegaba por Internet. Para el 30% de los y las adolescentes la pornografía es el único recurso para aprender sobre sexualidad y casi la mitad de las personas encuestadas echa en falta tener más información sobre cuestiones afectivo-sexuales.

El estudio también revela que el 54,1% de los adolescentes, en su mayoría los chicos, cree que la pornografía da ideas para sus propias experiencias sexuales y al 54,9% le gustaría poner en práctica lo que ha visto. El 47,4% de los adolescentes que ha visto contenido pornográfico ha llevado alguna escena a la práctica.En este sentido, Save the Children considera "especialmente preocupante" que, "cuando intentan imitar lo que ven, no siempre solicitan consentimiento previo a su pareja". Y así, se explica que el 12,2% de los chicos lo ha hecho sin el consentimiento explícito de la pareja y sin que a esta le haya parecido bien, frente al 6,3% de las chicas. El análisis del estudio arroja que un porcentaje alto de adolescentes sí es capaz de reconocer todo esto en la pornografía, pero el 36,8% no diferencia entre la ficción de las escenas y sus propias experiencias sexuales y el 38% no encuentra en ella desigualdad y premia los vídeos en los que existen jerarquías de poder. Por otro lado, se destaca que el 27,1% de las chicas no sabe identificar prácticas de riesgo como la ausencia de preservativo.

Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia

En la moción se recuerda como también el pasado 19 de junio de 2020 la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad encomendó, por procedimiento de urgencia, la redacción del dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Dicha ley tiene "un gran enfoque preventivo" e incluye la educación afectivo-sexual como principio transversal en la enseñanza reglada, de modo que el alumnado aprendería en el aula, siempre de forma adaptada a su etapa educativa, conceptos necesarios para ser capaces de detectar la violencia o el abuso como son el consentimiento, la autonomía del cuerpo, el desarrollo de las emociones o la creación de relaciones igualitarias. La ley también incluye campañas de sensibilización para prevenir la violencia y empoderar a la infancia y adolescencia en cuestiones de educación afectivosexual y de educación en igualdad de género.

Por otra parte, recuerdan como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) trabaja activamente para desarrollar la ciberseguridad y la confianza digital y disponer de un mejor Internet para los menores. Desde Internet Segura for Kids (IS4k) se realizan campañas de concienciación y sensibilización y se pone a disposición la Línea de Ayuda de Ciberseguridad 017 para garantizar una mayor seguridad en Internet y en sus contenidos

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario en el Senado pide prestar "especial atención" a la educación en ciudadanía digital para que los y las adolescentes adopten un modelo de relaciones sociales adaptados a una adecuada educación afectiva y sexual, en un uso responsable de internet y las redes sociales, aportando "actitudes críticas" ante la información que de ellas reciben. Igualmente, proponen difundir en redes sociales y en medios de comunicación una campaña de sensibilización y prevención orientada a los peligros del consumo de pornografía en adolescentes y de sus riesgos de puesta en práctica sin las medidas adecuadas para ello.

El PSOE también pide al Senado que se desarrollen actividades de concienciación y sensibilización, desde una perspectiva de género, que incidan en la necesidad de eliminar los estereotipos y actitudes violentas y de sumisión que muestran a las mujeres como meros objetos de uso y consumo, con recursos y herramientas prácticos para las familias y educadores/as, que contribuyan a la protección de la adolescencia en el uso de internet. Igualmente, que se estructuren cursos de formación para que los usuarios adolescentes conozcan las pautas, herramientas y estrategias que permitan evitar un uso inadecuado o poco seguro de la red. Finalmente, la propuesta incluye impulsar una protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía, sujeta a las medidas más estrictas en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo.