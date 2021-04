Repsol inicia un ERTE en su refinería de Puertollano que los sindicatos consideran un "disparate injustificado"

Los sindicatos representativos de los trabajadores en Repsol Petróleo, CCOO, UGT y STR han expresado este viernes su "rechazo frontal" y han pedido la retirada del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) planteado por la compañía en el complejo petroquímico de Puertollano (Ciudad Real) que afectaría, en principio, a un total de 618 personas durante un periodo máximo de seis meses. El delegado territorial de STR en Castilla-La Mancha, Juan Cerrillo; el secretario general de FICA-UGT CLM, Raúl Alguacil; y el secretario general de CCOO-Industria CLM, Ángel León, han mostrado "unidad sin fisuras" contra el planteamiento de la empresa, que consideran un "disparate injustificado" que pone en peligro la economía de la comarca, y ante el cual no descartan ninguna medida ni movilización.

Para los sindicatos, el ERTE anunciado por Repsol Petróleo no solo no está justificado desde la perspectiva financiera, sino que además "arrebata" los seguros de desempleo de los trabajadores y parte de un planteamiento "ventajista" y de "mala fe" que aprovecha los últimos momentos de una legislación que permite plantear un ERTE sin el permiso de la autoridad laboral. También han criticado que se pongan en riesgo puestos de trabajo en un contexto de reconversión industrial hacia las energías limpias en el que la compañía recibirá fondos europeos. "No habrá transición justa si no se garantiza el empleo", han lamentado.

El delegado territorial del Sindicato de Trabajadores de Repsol (STR) en Castilla-La Mancha, Juan Cerrillo, ha alertado del impacto "inasumible" que la medida tendrá tanto entre los trabajadores de la compañía como en las empresas contratistas, ya que podría producir un "efecto cascada" que afectaría a más de 1.500 familias. Este panorama de "impotencia, dolor y miseria" contrasta, a su juicio, con las remuneraciones "millonarias" de los directivos.

En los mismos términos se ha expresado el secretario general de FICA-UGT CLM, quien ha insistido en que el "esfuerzo" de los trabajadores durante los meses de pandemia choca con los planes de una empresa que "pone a disposición de sus beneficios los seguros de los trabajadores". En este sentido considera que la aplicación del ERTE implicará "arrebatar" seis meses del seguro de desempleo de la plantilla afectada, así como una reducción de las prestaciones sobre la base reguladora.

Para Alguacil, este ERTE se ha planteado de una manera "ventajista y de mala fe", aprovechando la actual legislación laboral para mermar capacidad negociadora a los sindicatos. Además, ha criticado que el expediente se presente por causas productivas cuando considera que la empresa debe tener "pulmón suficiente" para aguantar el envite sin dañar los puestos de trabajo. "Es precisamente en estos momentos cuando la compañía debería esforzarse en formar a los empleados ante los nuevos retos que supondrá la transición hacia las energías verdes y la consecución de cero emisiones", ha esgrimido.

"No habrá transición justa sin garantía de empleo"

Por su parte, el secretario general de CCOO-Industria CLM, Ángel León, ha lamentado que una multinacional "aproveche" las normas laborales y la facilidad de despido que ofrecen, y más en un contexto de reconversión industrial hacia las energías limpias en el que la compañía recibirá fondos europeos. "No habrá transición justa si no se garantiza el empleo", ha aseverado. "Ya sabemos cómo acabaron las cuencas mineras; no podemos permitir que la reconversión, avalada por millones de euros de fondos europeos, conlleve pérdidas de puestos de trabajo y extienda la España vaciada", ha añadido.

En todo caso León ha valorado la unidad sindical ante los planes de Repsol pero también ha apelado al apoyo de las administraciones públicas. De hecho, ha avanzado que este viernes los sindicatos mantendrán una reunión con la alcaldesa de Puertollano y la consejera de Economía, Patricia Franco. Todo, prosigue, para minimizar "lo máximo posible" el impacto del ERTE, que deberá ser negociado en las próximas semanas a nivel nacional bajo la tutela del Ministerio de Trabajo, ya que también afecta a otras 212 personas en la refinería de A Coruña.

Apoyo del Gobierno regional y del Ayuntamiento

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado su apoyo a las personas trabajadoras afectadas por el, así como a las empresas y autónomos que prestan servicios auxiliares en el complejo petroquímico como contratas. Así lo ha expuesto la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la reunión que ha mantenido con los representantes sindicales del Comité de Empresa de la factoría puertollanera, en la que también ha comprometido el trabajo del Ejecutivo autonómico para tratar de limitar al máximo los efectos del expediente de regulación temporal de empleo que la empresa ha puesto sobre la mesa.

En la reunión, conjunta de la consejera de Economía, Empresas y Empleo y la alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, con el Comité de Empresa, ambas han reafirmado el apoyo de las administraciones a las personas afectadas por el ERTE. Además, la consejera ha trasladado al Comité de Empresa los contactos que el Gobierno de Castilla-La Mancha está llevando a cabo al más alto nivel, encabezados por el presidente regional, Emiliano García-Page, con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, para coordinar el trabajo conjunto de las administraciones en la búsqueda de soluciones para mitigar el impacto de la actual situación.

A este respecto, Patricia Franco ha afirmado que el Ejecutivo autonómico se ha puesto a disposición de Repsol para trabajar de manera conjunta con la compañía en el camino de la necesaria transición energética, pero ha asegurado que esa transición debe realizarse “acompasando la evolución a las oportunidades de empleo en la comarca de Puertollano”, sin que esos cambios puedan suponer una reducción del volumen de empleo y de las oportunidades de trabajo en la ciudad, en la provincia y en la región.