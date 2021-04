La salud laboral se está degradando a niveles "escandalosos" tras más de un año de pandemia

Un homenaje consistente en una ofrenda floral y canciones al violoncello fue el acto solemne organizado por la Asociación de víctimas de accidentes laborales de Toledo, una de las pocas que existen en España, y que este año recalca que el empeoramiento en la salud laboral ha llegado a límites "escandalosos" tras más de un año de pandemia. "Como todos los años, reivindicamos una mejora constante, y sostenida de la seguridad y la salud laboral en el trabajo. Este año, especialmente, porque se está degradando a límites escandalosos", recalca Manuel Prior, de AVALTO.

En este sentido, señala que durante 2020 murieron 708 trabajadores, 13 más que en 2019 en España, a pesar de que la "actividad bajó hasta el 50% en algunos de los casos". "No es de recibo que haya habido más muertos que en años anteriores", lamenta prior. Y es que, como resume "sólo nos faltaba la COVID para aumentar el número de víctimas". Entre los sectores más afectados por este tipo de sucesos, destaca la agricultura y los accidentes en vuelcos o atrapamientos entre los accesorios de los tractores. También recalca que en el sector de servicios e industria han subido los accidentes.

"En las grandes cabeceras de la prensa se olvidan de este día, y nosotros siempre decimos que lo que no se lee, no se ve ni se oye pues no existe. Pero la siniestralidad es una certeza muy real, demasiado real", reflexiona Prior. Por eso, las demandas van en sendas direcciones: al empresario y a la administración. A los primeros, recuerdan que deben cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y dotar a empleados y empleadas con las herramientas necesarias para realizar su empleo "con la mayor seguridad y salud posible".

"Esta ley es de obligado cumplimiento", recalca. A esto, añade que las administraciones regionales son las que tienen la competencia, y la "obligación" de vigilar y controlar que se cumpla la ley. "Por la pandemia la situación ha sido un desmadre impresionante, por parte de unos como de otros", lamenta Prior.

Por su parte, desde UGT han reclamado la figura del delegado territorial de prevención para mejorar la salud laboral y reducir los accidentes. Así lo ha hecho el sindicato en una concentración convocada en conjunto con CCOO, bajo el lema 'La salud y la seguridad, un derecho fundamental en el trabajo'. Con esta figura, argumentan, se puede mejora la prevención de la salud laboral y reducir así los accidentes ocurridos en los puestos de trabajo de aquellas empresas "a las que no llega ni la Inspección de Trabajo ni la protección de los sindicatos de clase".

"Es hora de convocar la mesa del diálogo social con los agentes sociales en materia de salud laboral”. En esta mesa, explican, se debe actualizar también el catálogo de enfermedades profesionales, " más necesario aún si cabe con la actual crisis sanitaria que vivimos". “En una sociedad como la nuestra no nos podemos permitir que los trabajadores y trabajadoras con situaciones precarias sean los que más estén sufriendo en cuestión de seguridad y salud laboral”, reclamaron desde UGT.

Accidentes durante 2020

El sindicato ha recordado que durante 2020, aumentó en un 44% el número de trabajadores muertos en la región. El año 2020 terminó con 23.294 accidentes laborales en Castilla-La Mancha, un 14,1% de los ocurridos en 2019, un descenso en el que "tuvo mucho que ver la crisis sanitaria y económica de la COVID-19" y la menor actividad productiva en las empresas de la región. Sin embargo, tachan el crecimiento de las muertes en accidente laboral como "preocupante".

Por provincias, Toledo y Cuenca –aunque sobre todo esta última- "fue donde más crecieron los accidentes mortales". En Cuenca hubo dos muertes en 2019 y 14 en 2020, mientras que en Toledo la evolución ha sido de 10 a 17. Ciudad Real registró 10 fallecimientos, uno más que en 2019; Albacete, 8, 4 menos; y Guadalajara, 3, la misma cifra que el ejercicio pasado.