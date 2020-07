La sandía no logra alcanzar los precios de coste en la primera Lonja de esta campaña

La Lonja de Melón y Sandía de Castilla-La Mancha ha celebrado la primera mesa de precios de la presente campaña, que arranca con pocas existencias, pero con precios muy bajos para la sandía y más o menos razonables para el melón.

En el melón, la campaña ha arrancado con una cotización de 28-30 céntimos/kilo para el de categoría extra y 22-25 para el de primera. Respecto a la sandía, solo han cotizado la negra sin pepitas de 1ª categoría, a 11-13 céntimos/kilo y la blanca de primera, a 13-15. Son las únicas tendencias que se han marcado en la primera lonja al no haber existencias aún del resto de categorías.

El presidente de la Lonja, Cristóbal Jiménez, ha señalado que “como se puede comprobar, por el resultado de la lonja, no hay existencias”. En este sentido ha explicado que en este momento “la campaña es inestable, aún no se ha normalizado, el mercado no está para estos precios, especialmente en el caso de la sandía, pero estaremos pendientes de la evolución que tiene”.

Jiménez añade que “no entiendo por qué la sandía no consigue alcanzar el precio de coste, cuando no hay existencias. Esperemos que a lo largo de la campaña esto se reajuste”.

Por su parte, el representante del sector productor, José Ángel Serrano Lara, ha incidido en que el inicio de la campaña “el melón se está comportando, con precios aceptables; y la sandía está por debajo de su precio de coste”. Serrano espera que según avance la campaña los precios mejoren y que el melón no caiga.

Desde el sector comercializador, Antonio Atienza valora el inicio de campaña señalando que “ha roto con unos precios razonables, aunque un poco bajos”. Espera que en estos días los precios repunten algo, por las temperaturas y la demanda que empieza a haber.

En esta temporada de cotizaciones, la octava que afronta convertida en referencia, todas las sesiones se celebrarán cada miércoles, a las 20:00 horas, y sin público por el COVID-19. Se desarrollarán en las instalaciones de FERCAM, en Manzanares, para lo que ya se han adoptado todas las medidas de prevención (higiénicas y de distanciamiento social) necesarias. Está previsto que las sesiones finalicen el próximo 7 de octubre.