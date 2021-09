Los sindicatos advierten que las medidas de mejora en Educación no pueden limitarse a los años de crisis sanitaria: "Son necesarias para la comunidad"

El inicio del nuevo curso escolar es inminente, nunca más dicho. Este jueves, el alumnado al completo inicia un nuevo curso. Una vez más, con mascarillas, distancia de seguridad y gel hidroalcohólico, pero esta vez en mejores condiciones. Así lo conceden los sindicatos que son parte de la mes sectorial de Educación, que, sin embargo, muestran su preocupación ante la posibilidad de que esta mejora sea algo temporal. Este es uno de los principales retos que plantean a largo plazo, aunque también los tienen a corto.

"Lo principal es cumplir con que la presencialidad sea al 100% durante todo el curso, algo que no tuvimos en todos los centros el año pasado", explica Ramón Izquierdo de ANPE. Pero desde el sindicato son optimistas, puesto que está vacunado "todo el profesorado y prácticamente todo el alumnado", lo cual ha permitido que se flexibilicen ligeramente las medidas de distanciamiento social, pasando de un metro y medio a un metro y veinte centímetros. Izquierdo también recalca que el aumento de la "dotación" de profesorado ha permitido "diferenciar" a la región de las otras.

"Este profesorado extra que se mantiene en infantil y primaria nos va a permitir suplir los déficit de aprendizaje de otros cursos, ya que permite tener una enseñanza más individualizada, lo cual es muy positivo", recalca Izquierdo. "Comenzaremos mejor el año pasado", asegura, mientras recuerda la "incertidumbre" que se vivió el año pasado, ya que los protocolos se aprobaron a finales de agosto y la adjudicación fue con más retraso. "Todo fue caótico, desde el Ministerio hasta las Comunidades", recalca, ya que "no se coordinaron las actuaciones" y las regiones estaban "sin organizar".

"Creemos que en Castilla-La Mancha se ha hecho bien, en comparación con otras comunidades en las que no se ha mantenido el profesorado como en Madrid o Andalucía. Aunque nos gustaría que esta dotación fuese nacional, porque crea menos desigualdades para el alumnado más vulnerable", señala.

"Tenemos que dar un paso definitivo hacia adelante"

"Tenemos que dar un paso definitivo hacia adelante. Es el momento", recalca Manuel Amigo, responsable del sector de Enseñanza en UGT. Amigo afirma que se van a mantener prácticamente las mismas medidas que el año pasado, porque la situación es "muy parecida" con la excepción de la semipresencialidad del año pasado. Pero Amigo advierte de que la pandemia no puede marcarlo todo. "Observamos que los medios que se pusieron el año pasado eran absolutamente necesarios, no sólo por la crisis sanitaria, sino por las mismas necesidades educativas. "Estas mejoras son necesarias para la comunidad educativa", recalca.

"Los medios que los políticos llaman extraordinarios son algo necesario para nuestra realidad. Nosotros queremos una mejora de la situación educativa, queremos más y no miramos a la pandemia, sino que miramos hacia adelante, a las necesidades reales de cada centro, porque vemos que todavía no se cumplen del todo", afirma Amigo a este medio. Y es que, advierte, se va a volver "a lo de antes". "Y lo que había antes no era suficiente. Tenemos que evaluar los medios que necesitamos para tener un buen medio educativo", concluye.

Fernando Villalba, del STE, coincide con la postura de Amigo, pero también resalta que la pandemia se ha abordado de un punto de vista diferente, "y no del de los recortes". "Se están organizando planes y lo vemos, pero criticamos que todo es coyuntural y no estructural. Todo lo que vemos es de dos a tres años vistas. Se trata de medidas para ahora, sin mejoras en la plantilla orgánica", recalca. Recuerda que existe un "sobrecupo" de unos tres mil docentes del año pasado que este año repiten.

"La administración adopta criterios políticos, lo ven todo como un profesor. Que cuesta X miles de euros al año, y como tienen ese dinero, pues dicen hay 400. Pues entonces ven 800 medias jornadas, aunque sea precario", afirma. "Al final en Educación todo depende del dinero, y el presupuesto en general, es poco. Alrededor del 4% del PIB, es poco si lo comparamos con otros países de nuestro entorno", señala. Además, Villalba recuerda que todavía hay ratos ilegales, este curso sólo en FP, y que lo que ven son "mejoras a cuenta gotas". "Al final sólo pedimos que se cumplan los Reales Decretos y ahora mismo se sigue incumpliendo uno", insiste el sindicalista.

"Tenemos que conseguir bajar las ratios"

Desde Comisiones Obreras, Ana Delgado explica "ha quedado demostrado que el incremento de profesores ha mejorado la calidad educativa". Pero, advierte, todavía quedan tareas por cumplir. "Tenemos que conseguir bajar las ratios y no es por la situación pandémica, es porque es necesario. Dlegado recuerda que llegará dinero de fondos europeos a la región y que una "parte importante" debe ir destinada a Educación. "Nosotros sí esperamos que las ratios se consoliden, porque necesitamos que una plantilla estructural se consolide", asegura.

La responsable de Educación de CCOO recalca que tanto el alumnado como el profesorado de Castilla-La Mancha dieron un "claro ejemplo" de cómo deben comportarse y acatar las medidas sanitarias de unos protocolos que sí funcionaron. "La diferencia es que este año todo sería presencial, por eso estuvimos instando a la consejería a que se mantuvieran los apoyos del año pasado", recalca. Pero, advierte, hay diferencias en Castilla-La Mancha, especialmente entre zonas rurales y urbanas, que no pueden dejar de tomarse en cuenta.

En la misma línea se han expresado desde CSIF, que han lamentado que no se hayan reducido las ratios y consideran que "dificultará el cumplimiento de los protocolos COVID, además de que no ha procedido a aumentar la contratación de profesores". Para el sindicato, las ratios actuales siguen siendo excesivas. El presidente del Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, recuerda que "el pasado curso ya hubo problemas para cumplir con las medidas de seguridad, hubo falta de espacios y de docentes para hacer desdobles, sin olvidarnos del frío, que dificultó la ventilación natural".

"Existe mucho temor en la comunidad educativa en este inicio de curso por la variante delta, y en lugar de afianzar las medidas parece que vamos hacia atrás", ha recalcado Ranz. Por eso, desde el sindicato instan a "extremar" las medidas de prevención, manteniendo el personal de limpieza y gestionando de forma segura los espacios.

"Además de rebajar la distancia de seguridad, la contratación del personal de refuerzo hasta llegar a los pretendidos 3000 docentes se va a retrasar; si el pasado curso 800 efectivos asociados al programa Refuerza-T llegaron a las aulas a mediados de octubre, este curso no lo harán en diferentes programas (Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S) hasta después de Navidad", han lamentado desde el sindicato. También advierten de que se necesita que algunas jornadas de las 8000 medias jornadas que se han contratado sean, realmente, completas. "Corremos el riesgo, como el pasado curso, de quedarnos sin profesores en algunas especialidades como Matemáticas o Física y Química", señalaba Ranz.