Esta es la situación de trenes y autobuses en Castilla-La Mancha tras la borrasca

Tras la borrasca, llega la "segunda fase": la de las heladas "brutales". Molina de Aragón, en Guadalajara, marcó la segunda temperatura más baja del país con 25,1º bajo cero este martes. A pesar de esta situación, la normalidad llega lentamente a las distintas vías de comunicación de Castilla-La Mancha, empezando por las carreteras autonómicas que ya están disponibles en su práctica totalidad, según afirmó el consejero de Fomento, Nacho Hernando. El 94% de la población tiene acceso ya a carreteras de titularidad regional, gracias a los "esfuerzos redoblados" que se han llevado a cabo desde el jueves pasado.

Las máquinas y operarios han trabajado en más de 200 vías de la región, que ha llegado a tener hasta 6.700 kilómetros afectados por la borrasca, según los datos de Hernando, y se ha llegado a esparcir más de 4.000 toneladas de sal por las carreteras de la región, cuya situación ha mejorado "notablemente".

En Guadalajara sólo está cortada la CM-1004, mientras que en Cuenca todavía son "varios tramos" en cuatro carreteras, pero se han abierto los puertos de Valdemeca y el Cubido. Toledo es la provincia más afectada, con cicno tramos de carretera todavía sin acceso, mientras que en Albacete y Ciudad Real están todas accesibles. Son más de 280 las personas que están trabajando "a destajo" con 45 quitanieves, 6 camiones que echan sal y otro centenar de máquinas complementarias.

Autobuses

En cuanto al transporte por autobús intraurbano, el consejero ha comunicado que todavía siguen suspendidos los servicios con origen y destino en la ciudad de Toledo, con la excepción del Ciudad Directo a Talavera de la Reina que este lunes recuperaba el itinerario de las 13:15 horas desde Talavera y las 15:15 de la capital, exclusivamente hasta el Hospital Virgen de la Salud, para poder ofrecer posibilidad a los profesionales sanitarios que cogen este autobús con regularidad. Se espera que el resto de los servicios se reanuden el miércoles, pero con posibles modificaciones en itinerarios y horarios.

Por otro lado, en Guadalajara, se mantienen con modificaciones los servicios ASTRA de Marchamalo, Cabanillas del Campo y el Casar, pero llegan hasta el Hospital de Guadalajara y estaciones de cercanías y autobuses. El servicio en Humanes se recupera este martes 12 de enero, y el resto se mantienen suspendidos, incluido el de Alovera.

Los servicios Ciudad Directo entre Ciudad Real y Albacete y Cuenca y Ciudad Real se han recuperado, al igual que las líneas entre Hellín y Albacete, Albacete y Cuenca, Alcázar de San Juan y Cuenca. Las líneas en la provincia de Ciudad Real funcionan con normalidad.

Trenes

La línea de alta velocidad entre Madrid y Toledo se va recuperando desde este martes 12 de enero, y este miércoles estará ya funcionando con regularidad, con la excepción de las primeras y últimas expediciones, por las bajas temperaturas.. La línea de ferrocarril entre Talavera de la Reina y Madrid se restablecerá con cinco viajes de ida y cinco de vuelta al 100% este jueves 14 de enero. Este martes y miércoles sólo habrá tres expediciones de ida y vuelta.

Algo similar ocurre en la línea entre Alcázar de San Juan y Madrid, en la que no habrá servicio este martes, y sólo dos viajes de ida y de vuelta este miércoles 13 de enero. El jueves ya se recuperan al 100% los servicios que había antes de la borrasca. En el caso de la línea de ferrocarril convencional de la provincia de Ciudad Real, se recupera el 100% de los servicios, aunque este martes y miércoles no se realizarán las primeras y últimas expediciones, debido a las bajas temperaturas. En la provincia de Albacete, las líneas de ferrocarril convencional se recuperan también al 100% este martes 12 de enero.

En el caso del ferrocarril entre Cuenca y Madrid, no ofrecerá servicio este martes, pero el miércoles se recuperará el 100% de los servicios, que sólo llegarán hasta Aranjuez, donde deberán hacer transbordo de cercanías. En el caso de Madrid y Sigüenza, no habrá servicio de tren este martes, el miércoles se recupera al 50% y el jueves al 100%, con 4 expediciones de ida y otras 4 de vuelta. Los servicios de Cercanías se han recuperado al 100% en Guadalajara y Azuqueca, aunque desde Renfe siguen trabajando para recuperar los horarios habituales. En el caso del AVE que para en Yebes, no se venderán billetes durante toda esta semana.

Se mantienen los problemas en el acceso a las terminales logísticas para mercancías ferroviarias

Fuentes de ADIF han informado a elDiarioclm.es que el personal y la maquinaria trabaja “sin descanso” en las infraestructuras ferroviarios de Castilla-La Mancha.

Tras priorizar el despeje de vías del Servicio de Cercanías -en función de las zonas con más viajeros- que une con Madrid que se recuperaron de forma paulatina desde el domingo, empezando por el Corredor del Henares hasta Guadalajara y las líneas de Alta Velocidad, el trabajo hoy se centra en los servicios de Media Distancia, en concreto la línea convencional a Alcázar de San Juan en Ciudad Real, tanto el ramal hacia Jaén como hacia Albacete. “Esperamos que este miércoles se haya podido recuperar el servicio de Media Distancia.

También se trabaja para facilitar la circulación de los trenes de mercancías. Las mismas fuentes explican que “en algunos casos la línea está limpia, pero no así los accesos a la terminal logística. Hay que despejar vías y accesos a los camiones. No sirve de nada si la vía está limpia y la operadora privada de mercancías tenga su tren listo si luego los camiones no pueden acceder. En el trabajo están implicadas muchas partes”.

En este sentido reconocen que las bajas temperaturas y la formación de placas de hielo está complicando las tareas.

Montepino Logística informa precisamente hoy de que está colaborando en tareas para para limpiar los principales accesos, las calles y las zonas de muelles de varios polígonos industriales y plataformas logísticas de las provincias de Madrid, Toledo, Zaragoza y Guadalajara.