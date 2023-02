Se acaban los contratos fijos discontinuos para los auxiliares técnicos educativos y técnicos de lengua de signos

El personal auxiliar técnico educativo (ATE) y técnico especialista en interpretación en lengua de signos tendrá contratos fijos a partir del próximo curso escolar 2023-2024, según lo acordado en la última reunión de la Comisión Negociadora, que han presidido el director general de la Función Pública, José Narváez; y el director general de Recursos Humanos y Planificación Educativa, José Manuel Almeida. CCOO y UGT votaron a favor de lo tratado en la reunión, mientras que STAS y CSIF se abstuvieron.

La medida afecta a 596 auxiliares y a 19 técnicos en interpretación de lengua de signos, y supone para la Junta un “importante avance” en las condiciones del personal. Desde STAS resaltan que lo que se llevó a la mesa estaba ya “todo arbitrado” y que no hubo margen de negociación. Además, resaltan que no se ha cubierto la reivindicación del sindicato que pedía contratos no sólo de 12 meses en vez de 10, sino también 35 horas a la semana.

“Desde arriba les han dicho párame esto, que están por todos los sitios”, asegura Pasión Pérez Molina, que además recalca que ahora el cuerpo de auxiliares técnicos educativos estarán “zonificados”, no asignados a un centro educativo en concreto como es la situación actual. “Ahora mismo las necesidades son muy grandes entre el alumnado de educación especial”, asegura la también auxiliar.

La organización resalta así que se “pretende” que estén asignadas a una zona en concreto, y “entonces está la posibilidad de que te puedan mover de una localidad a otra, de un cole a otro”, lamenta Pérez. “Esto no lo tenemos por escrito, pero está hecho, aunque se verá en una mesa técnica de Educación a la que nos han emplazado”, resalta. A dicha mesa se ha emplazado también el aumento de jornada a 35 horas a la semana. “No parece haber margen para negociar nada”, asegura la sindicalista. Tampoco se ha incluido al personal de cocina o de limpieza. “Son sólo 70 personas más”, lamentan desde STAS.

“Llevamos 20 años pidiendo acabar con los contratos discontinuos”

Desde Comisiones Obreras valoran “muy bien” los logros conseguidos, porque “llevamos 20 años pidiendo acabar con los contratos discontinuos por la precariedad de los colectivos”. Así lo explica Ana Delgado, de la Federación de Educación del sindicato, que resalta además la “discriminación de género” y la “brecha salarial” que supone esto, porque el 87% del colectivo afectado son mujeres. “Supone terminar con la precariedad de 670 plazas”, asegura.

El sindicato defiende el compromiso con la consejería de Educación, que ha convocado ya la mesa técnica para revertir “más pronto que tarde” la situación del personal de cocina y de ayudantes de cocina. “Las 35 horas se tratarán en esa mesa”. “Ha sido difícil de conseguir y muchas comunidades autónomas aún no lo tienen”, resalta.

Desde UGT consideran también “muy positivo” el acuerdo. “Hasta ahora estas trabajadoras eran contratadas de septiembre a junio, siendo despedidas con las vacaciones de verano, lo que las condenaba a la precariedad laboral. Nuestra demanda siempre ha sido la de estabilizar estos puestos de trabajo y exigir a la administración que dejase de contribuir a la brecha salarial que sufren las mujeres”, resaltaba Alberto Núñez, responsable del sector Autonómica de UGT Servicios Públicos.

El siguiente paso, coinciden, es conseguir las mismas condiciones laborales para el personal de cocina, que sigue contratado como fijo discontinuo. “Tenemos ya el compromiso de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de reunirnos para abordar la situación de estas trabajadoras, pero por nuestra parte no estaremos conformes hasta que todo el personal laboral de los centros educativos vean mejoradas sus condiciones”, concluye el sindicalista.