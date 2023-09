Por qué las becas para comedor y material escolar no llegan a familias con tres hijos y sin trabajo

Los baremos del periodo de renta y otros requisitos que son obligatorios en la petición de las ayudas para libros de texto y comedor escolar en Castilla-La Mancha han dejado fuera a muchas familias de la región, pese al gran volumen de solicitudes. Así lo han puesto de manifiesto en sus últimos informes tanto Save The Children como Educo, quienes llevan tiempo solicitando que los requisitos para la petición de estas ayudas se unifiquen y sean similares en todas las comunidades autónomas.

En Castilla-La Mancha, según trabajadores y educadores sociales, una de las condiciones que pone el Gobierno regional es que estas peticiones solo puedan realizarse de forma telemática, lo que provoca que muchas familias sin recursos ni conocimientos para ello se queden fuera de la convocatoria.

También señalan otros casos, como la denegación de las ayudas porque se bareman los ingresos de hasta dos años antes de la convocatoria. Así ha sucedido con una familia de Villamalea (Albacete) con tres hijos menores. Solicitaron la ayuda para la compra de libros de texto y comedor escolar del curso escolar 2023-2024 pero les denegaron la ayuda por contabilizar los ingresos de 2021.

Así lo establece la resolución de las ayudas para el presente curso escolar. Entre los requisitos, se encuentra la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio 2021 o, en su caso, certificación de ingresos obtenidos por el padre, la madre o tutor/a legal o el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación al padre o la madre y que formen parte de la unidad familiar en dicho ejercicio emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) u organismo tributario competente.

Más de 1.000 euros para iniciar el curso

La cuestión, para esta familia albaceteña, es que ese año, el padre de los menores tenía trabajo. Actualmente no. Por tanto, necesitan unos 1.000 euros solo para el material escolar, incluido el exigido en Educación Infantil, etapa que no está incluida en las ayudas por no ser obligatoria.

Esto hizo que la familia pidiera ayuda a los servicios sociales del municipio albaceteño, desde donde les asesoraron y acompañaron para recurrir la negativa de la ayuda. Se la volvieron a denegar y ahora mismo les resulta imposible afrontar ese gasto.

El periodo ordinario para la petición de estas ayudas en Castilla-La Mancha finalizó el mes de julio pero actualmente existe un periodo extraordinario que se mantiene abierto durante todo el curso escolar 2023/24 para dos supuestos especiales.

El primero de ellos es que sea alumnado procedente de otra región o país, cuyo plazo de presentación de solicitudes será de10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la matriculación en el centro educativo. Y el segundo, cuando por circunstancias sobrevenidas durante el curso escolar o por motivos debidamente justificados, se produce una modificación en la situación económica o familiar del alumno o alumna que determine la concurrencia de un supuesto de emergencia social o económica desfavorecida, se podrá solicitar la ayuda prevista en esta convocatoria a lo largo de todo el curso escolar.

Esta última es la alternativa de la que dispone esta familia albaceteña: acogerse al periodo extraordinario debido a que los padres ya no disponen de ingresos. Según el Colegio Oficial de Trabajo Social, al establecerse como baremo el año 2021, hay muchas familias con trabajos temporales y/o precarios que deben acogerse a esta convocatoria especial al cambiar su situación económica. Esto provoca que sus hijos e hijas comiencen el curso sin el material escolar necesario, o en su caso, sin la beca para el comedor.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en una entrevista con elDiarioclm.es, argumenta que el año de ingresos que se establece es el “último ejercicio consolidado” en cuanto a la declaración del IRPF, a fin de evitar a las familias “presentar más documentación y poder nosotros cruzar los datos”.

Defiende a este respecto que el periodo extraordinario está abierto todo el año y en ese caso se tienen en cuenta las “circunstancias actuales de renta”. Detalla que el año pasado se subieron un 30% los umbrales de renta para ser beneficiarios de las ayudas.

A finales de agosto, el consejero anunció que este curso escolar los centros educativos disponen de un banco de libros de texto para que las familias que quieran utilizarlos puedan hacer uso de ellos de manera gratuita y en régimen de préstamo. Se financiará con el dinero extra que el Gobierno regional está destinando, este y el pasado curso escolar, a la implantación de la LOMLOE.

Una propuesta que no salió adelante

Aparte, se da la circunstancia de que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales elevó al último pleno una resolución para destinar ayudas directas de 300 euros a niños y niñas escolarizados. En este texto se establecía su concesión a familias con rentas inferiores a 20.200 euros.

La resolución no se aprobó debido a la ajustada mayoría absoluta del PSOE en el Parlamento castellanomanchego. La ausencia de un diputado socialista provocó un insólito empate en el número de votos y la propuesta no se aprobó.

En ese texto, con respecto a las ayudas para libros de texto para educación primaria y educación secundaria obligatoria, también se incluía mejorar el acceso a las mismas mediante la modificación de los tramos de renta, de forma que sean más las familias que pueden acceder a la misma, adaptándolas simultáneamente a la inflación real.

En el Gobierno autonómico, de momento, mantienen abierta la vía de la convocatoria extraordinaria para que se sumen a ella todas las familias que no han accedido a las becas en el plazo ordinario. En el caso de la familia de Villamalea, los servicios sociales así van a hacerlo, aunque insisten en que los requisitos deberían flexibilizarse para llegar a todas las familias de manera más fácil y efectiva.

