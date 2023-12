Un Bruce Springsteen de cartón se paseó por Peralejos de las Truchas para volver a invitar al cantante a la localidad

El colectivo 'Las Burbutrizes' ha adelantado este año el estreno mundial de su felicitación de Año Nuevo, por una “gran primicia mundial”. Bruce Springsteen 'visitó' finalmente Peralejos de las Truchas, un pequeño pueblo en la comarca del Alto Tajo, en la provincia de Guadalajara. Bueno, más bien fue una figura suya de cartón.

Fue una nueva manera de llamar la atención sobre el cantante norteamericano que además es el protagonista del nuevo vídeo de felicitación del colectivo vinculado a Guadalajara y que acaba de estrenarse.

Así, ante más de 250 personas y entre el sueño y la realidad, “en clave de humor y desde el más profundo respeto y la admiración”, según explican, las Burbutrizes se adelantaban a la felicitación del nuevo año, mientras divertían, emocionaban y sorprendían a su público, que respondió con carcajadas, aplausos y felicitaciones por la originalidad, el ingenio y el humor que un año más han vuelto a caracterizar al grupo de guadalajareñas. Todo en un entorno decorado con los colores de la bandera americana y detalles al más puro estilo 'Born in the USA'.

El vídeo en cuestión es un montaje de algo más de 15 minutos que narra cómo ha sido la campaña 'The Tajo River', desde que las Burbutrizes abrazaron la idea y “la historia de amor” entre Peralejos de las Truchas y el gran Bruce Springsteen. De este modo, relatan la “enorme repercusión mediática y social” que obtuvo el pasado verano, incluido el video de la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, y pasando por el festival Greetings from Peralejos, la colocación de la escultura 'The Tajo River', inspirada en los Gancheros del Alto Tajo y en Bruce Springsteen.

En el vídeo también se muestra cómo el director del festival, Txema Fernández, se encuentra con el 'Boss' y se funden en un abrazo, y desde ahí, el enorme cantante estadounidense, o mejor dicho una versión en cartón pluma y muy realista visita los rincones más emblemáticos del municipio, incluida la orilla del río, donde Chema Abascal y Esther Martín interpretan una bonita versión de The River, sólo en su honor. Y todo a la espera de que la estrella puede visitar algún día el pequeño municipio.

“Porque la mentira no está en los sueños que no llegan a convertirse en realidad, sino en la realidad que no nos atrevemos a vivir como un sueño”. Con esta frase de Carlos Olalla, el conocido actor y protagonista de la actual campaña de la Lotería Nacional 'La suerte de tenernos', también presente entre el público y gran apoyo durante toda la campaña 'The Tajo River', Laura Domínguez y sus amigas Burbutrizes felicitaron y brindaron por el Año Nuevo en la orilla de un cristalino río Tajo.

Aprovechan para pedir “al gran” Bruce Springsteen, el de carne y hueso, que visite Peralejos de las Truchas el próximo 2024, sin cejar en su empeño de conseguir que el Boss cumpla el sueño del pequeño pueblo del Alto Tajo.

“Cada año os superáis”

“Sois únicas”, “me he divertido muchísimo”, “cada año os superáis”, “qué originalidad”, “genial que hayáis homenajeado la figura de los Gancheros del Alto Tajo entre los que 'Only the strong survive'”. Son algunas de las frases de ánimo recibidos durante el “estreno mundial”.

Al acto acudieron el alcalde Abel Moreno de Peralejo de las Truchas; la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, el primer teniente de alcalde, Javier Toquero, así como varias concejalas de la capital; representantes de la empresa anfitriona Hercesa hi! Real Estate; la delegada provincial de Sanidad, Pilar Cuevas; la teniente coronel de la Guardia Civil en Guadalajara y jefa de la Comandancia, Cristina Moreno; o Carlos Olalla y Willy Moreno.

Laura Domínguez, “la cara más conocida de la pandilla”, fue la encargada de dar la bienvenida al público, comenzando por presentar a cada una de sus amigas, Carmen de Juan, Carmen Letón, Eloísa Rodríguez, Gema Baldominos, Lourdes Muñoz, Macu Arrazola, Maite Pérez y Tere Vacas, y agradecer la participación de todo el equipo técnico, Pedro López Arce, Enrique Delgado y del club de fans, Carlos Simón, Antonio García, Luis Hernando, Salva Tusquellas y Juanito Magro.

Tras un repaso rápido de los ocho años de felicitaciones navideñas de las Burbutrizes, desde las burbujas Freixenet hasta The Tajo River, pasando por Guadalajara no sólo está en Jalisco o Las Mujeres y la Tierra, Laura Domínguez dio las gracias a todos los que de una forma u otra han participado y ayudado a las amigas guadalajareñas a hacer, un año más, su sueño realidad, y a todos los amigos, vecinos, familiares, representantes políticos y empresariales presentes en la sala.

Al término de la felicitación de Año Nuevo de las Burbutrizes y tras un intenso aplauso, Laura Domínguez recibió, en directo, la llamada telefónica de uno de los miembros de su equipo de colaboradores, que acababa de recoger a “alguien muy importante” en el aeropuerto y se disponía a entrar en el edificio Hercesa.

Acompañado por el presidente y vicepresidente del Club de Fans de Burbutrizes, Bruce Springsteen irrumpió en la sala, entre los divertidos aplausos del público. Tras los saludos y encuentros y la esperada foto de familia, el 'Boss' disfrutó de la versión bilingüe de la canción 'The River', que volvió a proyectarse en la pantalla, esta vez al completo, y compartió una copa de cava y muchas fotos con los asistentes, dando por terminado así el estreno mundial.