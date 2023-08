Castilla-La Mancha, entre las regiones con mayor temperatura media en los hogares durante las olas de calor

Los hogares españoles registraron una temperatura interior máxima de 30 grados de media, superando cifras históricas desde que hay registros. Bajo este contexto, Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades autónomas que más calor medio registró en el interior de las viviendas durante las últimas de calor, llegando este índice a los 30,5 grados. Así lo desvela un estudio de la empresa de climatización Tado en más de 30.000 hogares españoles con termostatos de la compañía del 1 de julio al 16 de agosto de 2023.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), España está superando los niveles de calor estándar para estas fechas e incluso se han activado alertas rojas y naranjas por altas temperaturas en diversos puntos del país.

En los meses de verano, con temperaturas máximas al aire libre de 40-44°C registradas en todo el país, los españoles se han enfrentado a días cada vez más calurosos. Así, la Comunidad de Madrid (31,1°C), las Islas Baleares (30,7°C), Castilla-La Mancha (30,5°C) y la Región de Murcia (30,5°C) experimentaron altas temperaturas en el interior de sus hogares. Sin embargo, mientras gran parte del país sufría temperaturas elevadas, los hogares de Cantabria (26,1°C), Asturias (26,1°C) y Galicia (26,4°C) fueron más moderadas.

Según la WHO Europe, las personas mayores, en particular, son las que más sufren el efecto de las altas temperaturas debido a diversas patologías que aumentan el riesgo para su salud. Sin embargo, el calor no solo afecta a las personas más vulnerables, sino a todo el mundo, ya que también puede alterar capacidad de regulación térmica del organismo, sobre todo si se combina con una elevada humedad, superior al 60%.

El estudio detalla que Los científicos han descubierto que las olas de calor en Europa aumentan entre 3 y 4 veces más rápido que en otros países del hemisferio norte.

Espacios frescos y agua

“Las altas temperaturas son un riesgo para la salud humana y la productividad. Por eso, las principales ciudades y gobiernos han elaborado planes de acción contra las olas de calor con el fin de proporcionar espacios públicos frescos y suministro gratuito de agua”.

Esta empresa apuesta por el uso de controles de aire acondicionado inteligentes para mejorar estas temperaturas interiores y para ahorrar más energía. “Los sistemas inteligentes emplean algoritmos y funciones como la detección geográfica y la detección de ventanas abiertas para enfriar únicamente cuando es necesario”, concluye.