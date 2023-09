Castilla-La Mancha dará un reconocimiento de “máximo nivel” a Alba Redondo y Blanca Romero

La jugadora albaceteña Alba Redondo y la preparadora física Blanca Romero, oriunda de Manzanares, recibirán un reconocimiento de “máximo nivel” el próximo 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, tras su participación en el Mundial Femenino de Fútbol, donde resultaron ganadoras. Así lo ha anunciado el Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma, que recalcó que se quiere ofrecer “el mejor homenaje del conjunto de la región al esfuerzo de ambas”.

“Si hay algo que me ha removido mucho como presidente y ciudadano es ver como un éxito de este tamaño se ha visto muchas veces relegado a un segundo lugar. Aunque, en paralelo, ha puesto los puntos sobre las íes a lo que supone vuestro esfuerzo”, reflexionó. “Hay esfuerzos y esfuerzos, para conseguir la misma medalla y el mismo título, la selección femenina ha tenido que superar obstáculos de todo tipo, y se ponen de manifiesto ahora mismo”, recalcó.

Alba Redondo, en nombre también de Blanca Romero, ha agradecido el reconocimiento que se les ofrece y aseguró que ambas llevaron con “orgullo” la bandera castellanomanchega a la final del Mundial, que la selección femenina ganó en una victoria histórica. “Aceptamos con mucha ilusión el reconocimiento del día 31”, aseguró la jugadora.

Por su parte, García-Page resaltó que el “éxito” cosechado por la selección es “consecuencia” de la “superación de obstáculos” que no son solo deportivos, señaló, sino también organizativos. “Parece que se exigen cosas distintas a mujeres y hombres y no debiera ser sí”, recalcó el presidente castellanomanchego. “A la postre con lo que me quedo es que una batalla deportiva esconde y ampara la batalla de la igualdad”, señaló.