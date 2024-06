La empresa minera que quiere las tierras raras de Ciudad Real defiende su nuevo proyecto pese a que ya fracasó hace años

Quantum Minería es la empresa española que trata de investigar yacimientos mineros en la provincia de Ciudad Real. Se trata de un nuevo intento de esta mercantil de explorar la vía extractiva de tierras raras en el Campo de Montiel, un objetivo que no consiguió hace siete años, cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha tumbó el proyecto por su impacto ambiental y tras el enorme rechazo social capitaneado por la Plataforma Sí a la Tierra Viva. Poco tiempo después, el Ejecutivo regional reconocía a este colectivo social con un Premio de Medio Ambiente.

Desde que a principios de año se hizo pública la intención de esta empresa, que preside el conocido empresario Javier Merino, de volver a iniciar un proceso de investigación en la zona, bajo el nuevo nombre de 'Neodimio', ese colectivo ciudadano ha vuelto a combatir el nuevo proyecto y ha aglutinado el rechazo de decenas de asociaciones, de varios ayuntamientos de la zona y del presidente de la Diputación de Ciudad Real.

Desde este medio hemos intentando hablar en varias ocasiones con la empresa minera sin que haya habido respuesta. Y hoy ha decidido hacer público un comunicado en el que arretemete contra la Plataforma Sí a la Tierra Viva, a la que acusa de llevar a cabo una “campaña de desinformación” contra su proyecto.

Llama a este colectivo social “grupo de presión” y dice que lleva meses “atacando” a la compañía y al proyecto que pretende desarrollar en el Campo de Montiel. En su opinión, el resultado de toda esta campaña de “desinformación” es que “se está impidiendo cualquier debate sosegado sobre la monacita gris (el elemento que está investigando para su posible extracción) y ”su potencial de desarrollo para una zona en grave proceso de despoblación, cerrando la puerta a una oportunidad histórica para toda la provincia de Ciudad Real“.

Quantum esgrime una serie de argumentos. En primer lugar detalla que fue en noviembre de 2022 cuando la empresa solicitó al Gobierno castellanomanchego permiso para investigar de nuevo los yacimientos de monacita gris en terrenos de Ciudad Real. Asegra que “sigue a la espera de respuesta”.

“Una materia prima estratégica”

Dicho esto, señala que la solicitud de investigación pretende conocer el potencial industrial de la monacita gris. “Este mineral lleva en el subsuelo miles de años, y contiene un metal, el neodimio, básico para la fabricación de imanes permanentes de, entre otros, los motores de vehículos eléctricos y los aerogeneradores”, alega.

Explica asimismo que el neodimio es una tierra rara y que su importancia ha aumentado “drásticamente” en los últimos años. Para ello, recalca que el reciente Reglamento de la UE sobre materias primas fundamentales considera el neodimio como “una materia prima estratégica” y, como tal, establece que, en 2030, la UE debe extraer el 10% que emplee de su propio territorio, y procesar el 40%, frente a la situación actual, “casi monopolística” de China.

Quantum hace referencia a estudios preliminares, que no especifica, para afirmar que Ciudad Real “podría tener el mayor yacimiento de neodimio de toda Europa”. Y añade que el reglamento europeo exige respeto a la normativa medioambiental y social europea, y concretamente, que las poblaciones donde se extraiga el mineral “se beneficien y sean compensadas”.

“Como ya se demostró en investigaciones anteriores en la zona, la monacita gris que se encuentra en Campo de Montiel, de la que se extrae el neodimio, no supone ningún peligro para la salud o para los cultivos, como sabe la Plataforma. Afirmar que su extracción supone un riesgo para la agricultura de la zona, como dice la Plataforma, es falso e irresponsable. Si ese mineral fuese peligroso, las Denominaciones de Origen de la zona tendrían un problema de toxicidad. Demonizar la monacita gris supone dañar la reputación de los productos manchegos”.

La empresa de Javier Merino no hace referencia al estudio internacional que ha dado conocer la Plataforma en el que alerta la peligrosidad y el “dramático impacto” de las tierras raras en la salud. Lo han elaborado cuatro expertos de la Escuela de Salud Pública y la Facultad de Medicina de Baotou, en China. Tampoco menciona el hecho de que su anterior proyecto fuera rechazado por el Gobierno regional debido a su impacto ambiental. Afirma asimismo que el grado de radiactividad de este elemento es “residual e inofensivo”, por debajo del del granito, por ejemplo. Se ampara en datos de la Universidad de Sevilla o la propia Guardia Civil.

Argumenta eso sí que el proyecto de investigación que ha solicitado no precisa de agua, ni utiliza procesos químicos de ningún tipo. “Se trata de excavaciones con una profundidad media de dos metros, en una superficie de aproximadamente un metro cuadrado. Las capas vegetales del terreno son reincorporadas a su estado en cuestión de horas. Tampoco supone ningún peligro para especies como el lince, el sisón o el águila imperial”. No menciona en este punto que cuando el Gobierno tumbó su anterior proyecto de extracción, esas afecciones sí se incorporaron a la declaración de impacto ambiental.

Ahora, destaca que se ajustará “rigurosamente” a toda la estricta regulación medioambiental, “de la misma forma que se atenderían los intereses económicos y derechos de los propietarios de los terrenos”. Concluye detallando que actuará en concertación con los municipios en un esquema de supervisión y gobernanza en el que las poblaciones afectadas conozcan y participen en la definición del potencial proyecto de explotación.

La plataforma responde: la empresa actúa “a la desesperada”

La Plataforma Sí a la Tierra Viva no ha tardado en reaccionar. Ha recalcado que en absoluto es un “grupo de presión” como le califica la minera sino un “colectivo vecinal emanado de la sociedad civil y legalmente registrado como entidad sin ánimo de lucro”. Por eso le ha dicho a la mercantil que “está actuando a la desesperada a nivel político con el soporte de un verdadero lobby” en referencia al autodenominado GEMPE/C ante el “masivo rechazo social a sus proyectos”

Como ya denunció este colectivo el pasado mes de abril, del análisis de las cuentas anuales presentes de Quantum Minería en el Registro Mercantil, es posible determinar que “existe una clara actividad especulativa”, dado que la empresa “tiene reflejadas deudas a largo plazo por importe de más de 3 millones de euros y un importe negativo en fondos propios”. Está, por tanto, en una “precaria posición financiera, claramente desfavorable para acometer proyectos y asumir obligaciones y responsabilidades”.

Por otra parte, recuerda que no consta resultado contable alguno ni en 2022 ni en 2021, lo que en consecuencia “permite intuir que se trata de una empresa 'fantasma' sin actividad y con movimientos artificiales contables”.

A renglón seguido, la plataforma está sorprendida por la “retahíla de falsedades” vertida por Quantum para “intentar defender lo indefendible”. En primer lugar, porque, según argumenta, hasta el propio Consejo de Seguridad Nuclear advirtió durante su anterior intento de desarrollar un proyecto de minería de tierras raras en Ciudad Real que las actividades previstas en los proyectos de la mercantil “son susceptibles de generar un impacto radiológico para los trabajadores, el público y el medio ambiente”.

Se refería entonces a la presencia de elementos radioactivos en el mineral como el torio y el uranio y también porque “otra de las aspiraciones de Quantum es instalar una planta de concentración de tierras dispuesta a tratar mineral de otros países, multiplicando el impacto y la peligrosidad de sus actividades y dejando los residuos en la provincia de Ciudad Real, todo con el fin de maximizar su rentabilidad”.

También recuerda a la empresa que la “estricta” normativa medioambiental europea no ha evitado que a nivel español el sector minero haya provocado “auténticos desastres ambientales y para la salud humana” en Andalucía, Asturias, Galicia o Cataluña. Esto demuestra los conceptos de “minería sostenible” o “minería responsable” no son más que “una quimera para intentar realzar la maltrecha imagen de una industria en en buena parte de los casos no es socialmente responsable ni actualmente sostenible”.

Se refiere igualmente al hecho de que el permiso de explotación 'Neodimo' fundamenta toda la oposición social al mismo por parte de asociaciones vecinales y ambientales, entidades agroalimentarias y el sector agropecuario en su conjunto, así como partidos políticos y ayuntamientos y otros estamentos de gobernanza.

“Porque desde luego, con un proyecto que implica el tratamiento y concentración de una planta con mineral con presencia de elementos radioactivos, va a ser difícil defender a nivel nacional e internacional los valores de productos como el aceite de oliva o el vino, que hoy en día están reconocidos como de primera calidad en los mercados estatal y mundial. Por otro lado, y como certeramente han indicado cooperativistas e instituciones, no se puede echar abajo un modelo productivo de renombre y que funciona, por otro incierto, especulativo, de escaso horizonte temporal y que dejará un legado inasumible para el futuro, sobre todo por la escasez hídrica que ya sufre la zona afectada”, agrega.

“Un problema de salud pública”

Finalmente, hace referencia al estudio internacional antes mencionado que “muestra claramente que la exposición a tierras raras es un problema de salud pública de importancia global”. “Teniendo en cuenta todos estos factores, y aplicando el principio de cautela o precaución, que es uno de los pilares básicos de la Unión Europea y reconocido en su tratado fundacional, no hay cabida para planes especulativos y claramente perjudiciales como el proyecto ”Neodimio“ y sus derivados porque no hay promesa que justifique semejantes impactos sociales y ambientales asumiendo un perjuicio sobre la salud pública, los recursos hídricos, la biodiversidad y el territorio”, concluye.

Mientras, el rechazo al proyecto sigue sumando apoyos. Hoy ha sido el Ayuntamiento de La Solana, en Ciudad Real, quien lo ha hecho público tras la celebración de un acto informativo en el auditorio de la Escuela de Música de la localidad organizado por la Plataforma.

A través del concejal de Agricultura, Ganadería y Caminos, Julián Díaz-Cano Prieto, el Ayuntamiento ha planteado que “los planes de la promotora pueden afectar a los intereses locales, comarcales y provinciales por los múltiples impactos negativos que conlleva esta actividad extractiva sobre población y medioambiente durante su ciclo de desarrollo”.

El concejal ha apelado a la “receptividad” de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para que recojan el sentir de las comarcas ciudadrealeñas y sus gentes y no den autorización al proyecto 'Neodimio'.