La Fiscalía introduce el agravante de género al crimen de Alovera al constatar que la víctima sufrió también “maltrato psíquico”

La fiscal Mercedes Gredilla ha anunciado que el Ministerio Fiscal ha añadido el agravante de género al apuñalamiento mortal de Nicoleta G.C, cuyo juicio se ha celebrado a lo largo de esta semana y que ha entrado en su fase final con la lectura de los informes de Fiscalía, acusación popular y defensa. “Hemos añadido el agravante de género, porque entendemos que ha quedado acreditado que Clara fue víctima de control, dominación, maltrato psíquico que fue dándose a largo de muchos años”, explicó.

También ha finalizado con el testimonio del autor confeso, que ya desde la primera jornada reconoció la autoría de los hechos. El Tribunal de Jurado recibirá este lunes 23 de octubre el objeto del veredicto para sentenciar si se trata de un asesinato, tal y como defienden el Ministerio Fiscal y la acusación popular, o un homicidio, como mantiene la Defensa del acusado.

La Fiscal se refirió a los testimonios de padres y hermanos de la víctima Nicoleta G.C, que confirmaron que ocurrieron hechos “tan graves” que le llevaron a solicitar una orden de protección contra el acusado A.M.C concedida por un juez. Gredilla también rechazó el testimonio de la familia del acusado y autor confeso, que “lo describió como la persona más buena del mundo”. “A un hombre que mató a su mujer por diez puñaladas”, recalcó la fiscal. Desde la Fiscalía también se quiso rechazar el “supuesto estado de arrebato” que la Defensa ha esgrimido como atenuante. “En este supuesto estado de arrebato, el acusado llama a todos sus familiares. Si tienes capacidad para hacer esto, no estás en arrebato”, aseveró.

Desde el Ministerio Fiscal se resaltó también la “alevosía” con la que se realizaron las lesiones. “Los médicos forenses dijeron claramente que [la víctima] no se defendió y dijeron textualmente que no se defendió porque cuando se teme por la vida, una se defiende con uñas y dientes y de esto se deduce que fue un ataque repentino”, recalcó la fiscal. También recordó que el acusado cuando llamó a los servicios de emergencia, inmediatamente después de ocurrir los hechos que ha confesado, dijo “venga, hasta luego”. “Estaba tranquilo y esto es importante”, señaló.

“Esto no es un debate jurídico, ni abstracto. Lo que se diga sobre la indefensión, la respuesta que tengan va a determinar si existe o no alevosía, y esto determinará si son constitutivos de homicidio o asesinato y determinará la pena de prisión que deba cumplir”, advirtió al jurado. En este sentido, insistió en que “no hay estado de arrebato”, ya que hubo “diez puñaladas, no una, ni dos, diez”. “Recuerden a Clara. No la hemos podido tener aquí. Era una mujer joven y generosa y el acusado le arrebata todo”, recalcó la fiscal.

Declaraciones de la acusación particular

En la misma línea ha hecho su exposición la acusación particular, insistiendo en que el ataque y apuñalamiento fue sorpresivo, en un pasillo estrecho de la casa e impidiendo que ella pudiera repeler la agresión, pidiendo que se apliquen los agravantes de parentesco y de género.

Para la acusación particular, queda claro que el detenido hizo “teatro” en su declaración el primer día en la sala y que es una “persona mentirosa” como lo demuestra también --ha dicho-- el hecho de que entre sus antecedentes haya una denuncia falsa. Y tampoco es sumiso sino “violento”, haciendo mención a una relación de control y de celos que ha quedado acreditada tanto por la vecina como por el hermano de ella, a quienes pedía que le cambiaran el pin, borrando incluso las conversaciones que tenía por WhatsApp para que él no las viera.

“La controlaba la forma de vestir y de maquillarse. No le gustaba que fuera maquillada al trabajo”, dijo Davinia, hechos a los que la acusación ha sumado el aislamiento al que la estaba sometiendo también.

Defensa y testimonio del acusado

Por su parte, desde la Defensa se ha negado en todo momento el agravante de violencia de género añadido por el Ministerio Fiscal hoy, no así el de parentesco. “No todos los hombres que hacen algo a sus mujeres es un tema de violencia machista”, ha dicho la letrada en alusión al acusado, insistiendo en que él estaba enamorado de su mujer, que la quería y que confesó los hechos y actuó así en un momento de arrebato.

También ha pedido al jurado que tengan en cuenta que si bien “hay que castigarle por lo que ha hecho, ha confesado y la ley te premia por eso”, considerando atenuantes la confesión y el arrebato, asegurando también que hubo una pelea previa a los hechos y defensa por parte de la víctima, que presentaba dos heridas defensivas.

Desde la presidencia de la Sala se ha agradecido el comportamiento en la vista de las familias y del jurado, y será el lunes cuando la jueza entregue el objeto de veredicto al jurado con las preguntas formuladas sobre los hechos que ellos habrán de contestar. Por su parte, el acusado ha pedido perdón “de corazón” a la familia y ha asegurado que “toda la vida estará arrepentido” de lo que hizo. “Mi mayor condena no es la cárcel, sino lo que voy a llevar por dentro”, ha reseñado.