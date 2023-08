UGT Guadalajara denuncia a DHL y GXO por “prácticas abusivas” y “vulnerar” el Estatuto de los Trabajadores

UGT Guadalajara ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a las empresas logísticas radicadas GXO y DHL, por lo que consideran “prácticas abusivas” y por la “vulneración” del Estatuto de los Trabajadores. Ana González, secretaria general en Castilla-La Mancha de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato, explica que este tipo de prácticas llevan ya “bastante tiempo” en las empresas. En el caso de DHL, señala, se lleva incumpliendo el Estatuto durante mucho tiempo y que esperan que la Inspección de Trabajo declare “nulas” las cláusulas “conflictivas”.

En la denuncia que han presentado ante el organismo, afirman que la empresa “contraviene” el artículo 41 del Estatuto de las Personas Trabajadoras el cual deja claro que “cualquier modificación sustancial” debe hacerse con al menos 15 días de antelación. “DHL está incumpliendo este artículo en las modificaciones de jornada que efectúa a sus trabajadores y trabajadoras así como el artículo 34.2 del Estatuto del Trabajador que hace referencia a la distribución irregular de la jornada”, resaltan desde la organización.

Además, el sindicato explica que en los contratos se están introduciendo “cláusulas muy abusivas, como aquella en la que el trabajador o trabajadora se compromete a realizar cualquiera de los turnos de trabajo que la empresa tenga o pueda tener, así como adecuar y adaptar su horario de prestación de servicios a las necesidades organizativas y productivas de la compañía”. A esto añaden otra en la que se señala que el trabajador/a “manifiesta expresamente su disponibilidad a desplazarse en todo el territorio nacional de trabajo por necesidades de negocio”.

Desde DHL señalan que “DHL EXEL SUPPLY CHAIN SPAIN SLU quiere subrayar su completo compromiso con el cumplimiento del Estatuto de los trabajadores, el convenio colectivo de aplicación y con la legislación laboral vigente, mostrando su disposición a colaborar en todo momento con la Inspección de Trabajo”. También han querido manifestar que se mantiene “una relación fluida y constante con la plantilla, la representación legal de los trabajadores y los sindicatos mayoritarios del sector en Guadalajara, incluido el sindicato UGT”. También han destacado que la empresa está “certificada por la acreditación externa ”Great Place to Work“ como una de las mejores empresas para trabajar en España, siendo que en la última Encuesta de Opinión de los Empleados, el nivel de satisfacción alcanza un 86%, con una participación del 83% de la plantilla”.

“Cláusulas abusivas”

En el caso de GXO, González, asegura que son “varias” las premisas que se incumplen contra la plantilla que viene de empresas de trabajo temporal (ETT) y que cuentan con la condición de fijos discontinuos. Entre las “cláusulas abusivas” que han detectado, se encuentran modificaciones sustanciales de jornada, en las que no se cumple, entre otras, el preaviso necesario para que sean legales. “El Estatuto de los Trabajadores lo deja en manos de la negociación colectiva, pero ya hay sentencias que dicen que el llamamiento no puede tener menos de 48 horas de aviso, pero GXO no da estas horas. Te pueden llamar a las 10 de la noche para entrar a trabajar a las cinco de la mañana”, resalta.

Por otro lado, la sindicalista explica que la empresa DHL se ha negado a negociarlo con la Representación legal de las personas trabajadoras. Por otra parte, señalan que las vacaciones no se están respetando por acuerdo, sino cuando la “empresa las considera”. “Se saltan lo que dicen los representantes y dicen que es o se cumple o te echo. Y esto evidentemente, no puede ser”, resalta. Del mismo modo, el sindicato lamenta, y así ha denunciado, que la empresa haya despedido a personas trabajadoras por no haber entregado el parte de baja médica “cuando sabe perfectamente que, desde el 1 de abril, el empleado ya no tiene la obligación de entregar estos partes”.

“Consideramos que GXO está discriminando a los trabajadores y trabajadoras cedidos por estas empresas de trabajo temporal y que dichos trabajadores y trabajadoras se ven obligados a aceptar dichas condiciones por temor a las consecuencias y represalias”, “condiciones que lesionan gravemente los derechos laborales y que originan una situación injusta e intolerable”, señalan desde UGT. Esta redacción se ha puesto en contacto con GXO Logistics, sin recibir todavía respuesta.

En junio del año pasado, la Inspección de Trabajo ya emitió una resolución en la que enviaban una advertencia a GXO para que no llevasen a cabo conductas que “puedan atentar” contra la normativa como el Estatuto de Trabajadores.

El sindicato pide a la Inspección de Trabajo que investigue y sancione las prácticas de las dos “potentes” plataformas logísticas que, desde Guadalajara, distribuyen pedidos para empresas como el grupo Inditex (en el caso de GXO Logistics), L'Oreal o Makro (en el caso de DHL).