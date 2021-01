Los taxistas de Castilla-La Mancha tendrán una moratoria de tres años más para renovar vehículos destinados al transporte público

Los taxistas de Castilla-La Mancha tendrá una moratoria de tres años más para renovar los vehículos destinados al transporte público -por ejemplo, aquellos que se dedican al transporte escolar- que tengan más de diez años de antigüedad.

Taxistas en la España vaciada durante la pandemia: “El transporte escolar nos da vidilla”

Saber más

Así lo anuncia la Consejería de Fomento al publicar el documento de consulta pública previa para modificar el Decreto 12/2018, de 13 de marzo que aprobó el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo. Un documento que estará abierto a participación ciudadana hasta el 12 de enero al mediodía.

Según esta normativa, el próximo 12 de abril de 2021 debería entrar en vigor esta obligación de renovación de los vehículos, pero la situación de emergencia derivada de la COVID-19 y los “graves efectos económicos” que, reconoce la Junta castellanomanchega, ha tenido sobre las empresas de transporte de viajeros en vehículos de turismo, “hace necesario, retrasar tres años esta obligatoriedad, con la finalidad de evitar sobrecargar con más costes a estas empresas”.

Era algo que los taxistas ya habían reclamado al Gobierno regional el pasado mes de mayo. Hay que recordar que unas 1.500 familias viven del servicio en la comunidad autónoma.

Pero esta no será la única modificación en el Decreto. Fomento también plantea posibilitar que, en aquellos casos en los que no fuera posible prestar el servicio de transporte público urbano e interurbano de personas en los taxis autorizados, “se pueda autorizar que este transporte pueda ser prestado por otros vehículos de menos de diez plazas y que no posean estos títulos”.

En este aspecto, Fomento cree que “la práctica diaria ha puesto de manifiesto que, en ocasiones y en días concretos, el transporte público regular de uso especial no puede ser prestado con los vehículos que poseen los títulos que habilitan para la prestación del servicio de transporte público urbano e interurbano de personas en vehículos de turismo”.

Los taxistas piden “ayudas directas” al sector

Precisamente y coincidiendo con el fin del año 2020, la Federación Regional del Taxi de Castilla-La Mancha (FRETCAM) ha puesto de manifiesto la “fragilidad” del sector y también la “dependencia” de las administraciones públicas para su “supervivencia”.

El sector reclama “ayudas directas” ya que, recuerdan, hasta la fecha solo han podido acogerse a distintas líneas de ayudas a los autónomos incluidas en el Plan de Medidas Extraordinarias del Gobierno regional. Un apoyo que consideran “insuficiente” ya que los taxistas “ha visto disminuida su actividad entre un 70 y un 90%” desde marzo.

En un comunicado hacen balance de un año marcado por la pandemia y la consiguiente paralización de la movilidad, del turismo, de los congresos o del transporte escolar durante el estado de alarma. Las pérdidas de servicios y también las económicas, señalan, “están siendo traumáticas” para un sector que “arrastra históricamente en Castilla-La Mancha escasez de recursos para mantener las licencias”.

También apuntan a las particulares características del sector en la región: en Castilla-La Mancha el 70% de los taxis son rurales y el 30% urbanos. “Se invierte”, dicen, la proporción habitual del conjunto de España por lo que consideran que las soluciones a los problemas del sector “deben adaptarse a estas circunstancias”.