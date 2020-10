El techo de gasto para 2021 superará los 7.500 millones de euros, cerca de mil millones más que en 2020

El Consejo de Gobierno ha aprobado el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2021, también conocido como techo de gasto, que este año superará los 7.500 millones de euros, prácticamente mil millones de euros más que en 2020. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que se trata de un techo de gasto "absolutamente diferente", tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, puesto que se incluyen conceptos que no se incluían en otros ejercicios. Se trata, explicó, de la respuesta que se está dando desde el gasto público para "mitigar los efectos negativos de la crisis".

Este año, la cifra crece en un 14,2%, una variación de "más de cuatro veces" lo que venía creciendo el techo de gasto hasta llega a los 7.572 millones de euros. "Esto nos permitirá contar con más de mil millones de euros adicionales respecto al ejercicio anterior", aseveró Ruiz Molina, para poder distribuir entre las distintas políticas de gasto. La mayor parte viene de los ingresos propios de carácter no financiero, que en 2021 ascienden a los 6.176 millones de euros, que caen en un 4,1% en relación al ejercicio de 2020, a lo que se suma también los aportes del sistema de financiación autonómica y la liquidación del ejercicio de 2019, así como los porcentajes que corresponden a la región por el IRPF o el IVA, así como los impuestos especiales.

También se incluyen 873 millones de euros que hacen referencia a los ingresos de carácter tributario gestionados por la Comunidad Autónoma, como los impuestos de sucesiones y donaciones, transferencias de propiedades y trasnferencias del Estado. En relación a los ingresos propios de la Comunidad Autónoma, se prevé una reducción del 15% para el próximo ejercicio, como consecuencia de la crisis de la COVID-19, por lo que se estima que se recaudará "lo mismo" que se ha recaudado este año, unos 870 millones de euros.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado igualmente los cambios que fueron comunicados por la Ministra de Hacienda, María José Montero, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se comunicó que los objetivos de déficit ya no son de obligado cumplimiento, sino que se cuenta con una "tasa de referencia, a la que nos podemos acoger o no". Además, explicó que el Estado podrá financiar la mitad de dicha tasa de referencia, que en el caso de Castilla-La Mancha es de un 2,2% del PIB, lo que supondría alrededor de 445 millones de euros de los que dispondría el Ejecutivo regional por parte del Gobierno de España.

Fondos europeos

Otras de las novedades a las que se ha referido Ruiz Molina, es que el límite de gasto no financiero para el ejercicio de 2021 incluye los recursos que se esperan del programa REACT de la Unión Europea, fondos que se incluyen dentro del programa 'Next Generation'. Según calcula la Comunidad Autónoma, de los 8.000 millones que se van a distribuir entre las regiones españolas, a Castilla-La Mancha le correspondería un 4,9%, que supone un total de 392 millones de euros, que se destinarán a sanidad o educación. Estos fondos se entregan según se vea la caída del PIB, el aumento del desempleo, y en particular del desempleo juvenil. Sin embargo, Ruiz Molina advirtió de que todavia hay que ver "qué tipo de financiación podríamos obtener".

El acuerdo de techo de gasto que se ha alcanzado en Consejo de Gobierno debe ser todavía debatido y aprobado en las Cortes castellanomanchegas. A pesar de la crisis económica, el consejero señaló que "no primarán los recortes" en la gestión del Gobierno, sino que se van a poner "todos los recursos necesarios" para revertir la situación. "Si hay que pedir más prestado para reducir los efectos negativos de la crisis sobre los ciudadanos y ciudadanas, bienvenido sea", concluyó.