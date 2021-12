¿Test de antígenos?: “Un negativo no implica que no haya contagio, sino que hay poca carga viral”

Los test de antígenos, a falta de una PCR , se ha convertido en uno de los recursos más utilizados por los castellanomanchegos para conocer su situación respecto a la COVID-19 después de que en la última semana los contagios se hayan multiplicado. La demanda arrecia coincidiendo con la llegada de fechas señaladas como la Nochebuena o la Navidad, repletas de celebraciones en grupo.

"Un test negativo no quiere decir que lo sea. Simplemente es que en ese momento no hay carga viral", ha advertido Francisco Izquierdo, presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha. "¿Nos da un abanico de horas para cenar? Sí, se puede usar para eso aunque no sea su fin", explica para advertir que "no podemos olvidar otros mecanismos como ventilar las habitaciones, la distancia de seguridad o la mascarilla. Todo eso no se nos puede obligar".

"Es una buena herramienta si hay síntomas y si no los hay, el test debe hacerse entre seis y 12 horas antes de la cena o comida familiar. En todo caso un negativo no implica que no haya contagio, sino que hay poca carga viral"

"Es una herramienta muy buena para el ciudadano, sobre todo si presenta síntomas y tiene dudas", sostiene el farmacéutico, pero "hay que hacerlo bien".

Explica que los farmacéuticos están insistiendo en que "de nada sirve haber tenido un contacto con un positivo y hacerse el test la misma tarde. No habría carga viral suficiente para detectarlo". Al menos deben transcurrir cuatro días desde el contacto con la persona que haya dado positivo en COVID-19. "Y durante ese tiempo deberíamos mantenernos aislados, sin contacto con otras personas y decirlo en nuestro centro de salud".

En el caso de que no haya síntomas, pero la persona en cuestión quiera acudir a una celebración con mayor seguridad, "hay que hacer el test entre seis y doce horas antes de la comida o cena". Y en todo caso, advierte, "si el test es negativo no quiere decir al 100% que no haya contagio, sino que no hay carga viral suficiente".

Aunque haya dado negativo, si voy a salir en Nochebuena, me junto con otra gente y acudo a otra comida de Navidad sería un error no volver a hacer el test

Izquierdo insiste en que en este caso "la tranquilidad debe ser relativa. Que uno haya dado negativo no implica que no exista la pandemia". Y también recuerda que un test de antígenos realizado para pasar la Nochebuena requerirá de un segundo para la celebración de la Navidad. "Esa es la segunda parte. Aunque haya dado negativo, si voy a salir en Nochebuena, me junto con otra gente y acudo a otra comida de Navidad sería un error no volver a hacer el test".

Por otro lado, Francisco Izquierdo recalca que "el hecho de realizarse el test no exime del cumplimiento del resto de medidas que estamos manteniendo en estos dos años": mascarilla, higiene de manos y distancia social.

Falta de suministro ante la elevada demanda

El aumento en los contagios y la cercanía de las fechas navideñas con distintas celebraciones familiares o sociales provocaba esta semana el "desabastecimiento" de test de antígenos para detectar la COVID-19. Así lo confirma Francisco Izquierdo, presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha quien matiza que, sobre todo, "se ha debido a un problema en el suministro porque las distribuidas me han confirmado que se van a seguir enviando a las farmacias, de forma controlada".

A lo largo de toda la semana, y en fechas anteriores, se ha venido produciendo un aumento en la demanda de estos test. ¿Habrá para llegar a toda la demanda? No lo sé. Pero haber, habrá". Eso sí, reconoce que es previsible que, ante la escasez, el producto se encarezca. "Por mi experiencia personal podemos encontrarlos entre cuatro y nueve euros, pero seguramente el precio suba".

El problema, añade, "es el mismo que el de las mascarillas: España no produce, tiene que importar sobre todo de China. Hacerlo en momentos de alta de demanda en todos los países implica subida de precios".

¿Hay estimaciones sobre la demanda en Castilla-La Mancha de este tipo de pruebas?, preguntamos. El presidente de los farmacéuticos de la región dice no disponer de cifras. "Solo podemos saber cuántos se han dispensado si hay prescripción facultativa. Sabemos que la demanda es elevada y como los medios están hablando de desabastecimiento, hay un efecto llamada, la gente está comprando por si se acaban".

De nada sirve haber tenido un contacto con un positivo y hacerse el test la misma tarde. No habría carga viral suficiente para detectarlo

El pasado miércoles, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, anunciaba que estaba preparando autorizaciones temporales de test de antígenos contra la COVID-19 de uso profesional para su venta en farmacias a todos los ciudadanos, ante la falta de 'stock' en muchos puntos de España.

Lo explicaba así la ministra de Sanidad, Carolina Darias, según recoge Europa Press, durante la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y mostraba su "preocupación máxima" por la escasez de estos productos producida por el gran aumento de contagios de COVID-19 registrado en las últimas semanas.

El Partido Popular ha reclamado este jueves al Gobierno de España que fije un precio máximo para los test de autodiagnóstico para la COVID-19, tal y como hizo el año pasado con las mascarillas cuando se decretó su uso obligatorio.

El PP de Castilla-La Mancha pide al menos un test gratis que sufrague el Gobierno regional

Mientras, el PP de Castilla-La Mancha viene reclamando al Gobierno de García-page que reparta test gratis entre los ciudadanos para contener la expansión del virus. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha dicho que es una “gran irresponsabilidad” que el Ejecutivo regional no haya aceptado la propuesta del presidente del PP, Paco Núñez.

Merino ha insistido en la necesidad de que se ponga a disposición de los ciudadanos un test gratuito además de financiar al 50 por ciento otros dos más, una medida que “ya se está haciendo en otras comunidades y está teniendo unos datos muy buenos”.

La ‘popular’ ha advertido que en las farmacias “está habiendo escasez de test de antígenos”, y ha preguntado a Page “por qué presumió de aprobar una Ley pionera de reserva de material sanitario y no ha adquirido test suficientes para que los castellanomanchegos puedan hacerse este tipo de pruebas”.

¿Menos incidencia o es que se hacen menos pruebas diagnósticas?

También lamenta que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, haya presumido de que la región sea la comunidad con menor incidencia, porque, al mismo tiempo, es la que menos pruebas diagnósticas está realizando (1.973 test por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional está en 3.443 por cada 100 mil habitantes), según los datos de mediados de esta semana.