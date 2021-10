Trail running y mucha solidaridad: así es el último libro del deportista albaceteño Rubén Rodríguez Sánchez

Durante los momentos duros, o te hundes o surge el luchador que llevas dentro. El año pasado, en los difíciles días de la pandemia y el confinamiento, el deportista Rubén Rodríguez Sánchez experimentó en su piel las complicaciones de una crisis emocional. Pero tuvo clara la opción a elegir. Nunca tiraría la toalla.

Fue así como surgió la idea de su primer libro en papel, ‘19 Éxitos: la historia de mi vida. Never give up’. Un libro de autoayuda y “de motivación, de no rendirse, de darse cuenta que siempre hay algo que nos va a incitar a luchar y disfrutar”, comenta el atleta de Elche de la Sierra. Ahora presenta un ebook, y de nuevo lo hace para ayudar a los demás y con el objetivo de colaborar en la tarea de lucha contra el cáncer que realiza la Asociación ACCESI y con la investigación de la Esclerosis Múltiple.

Cuando Rubén, con 17 o 18 años jugaba en las categorías inferiores del Albacete Balompié, a uno de sus mejores amigos del equipo, Luis, le diagnosticaron esta enfermedad. Desde ese momento, el afán de superación de Luis fue un ejemplo para el joven albaceteño y desde entonces tiene claro que cualquier proyecto que inicie debe ir destinado a ayudar a que se conozca mejor esta patología. Así lo está haciendo, de hecho, la venta íntegra de su segundo libro, ‘Trail Running, las 11 + 3 dudas más frecuentes resueltas de un vistazo’, irá destinado a esta enfermedad y al colectivo solidario de su pueblo.

“Con lo que uno se queda es con ayudar a otras personas”, afirma el especialista en preparación física de carreras de montaña. En este manual ofrece hasta 14 respuestas a las preguntas más comunes para los aficionados a este deporte. Antes de redactar el libro electrónico realizó una encuesta para saber lo que resultaba más interesante. Así, entre otras muchas materias, Rubén aborda, por ejemplo, las series triangulares o cómo hacer una correcta recuperación. “Cuando me inicié en la montaña me hubiera gustado tener una guía que me explicara todo lo que yo necesitaba; lo tengo que hacer sí o sí”, se dijo Rodríguez Sánchez. Dicho y hecho.

Un libro muy completo y con gran cantidad de fotografías de la Sierra del Segura y de otros lugares espectaculares en los que el atleta ha corrido. Por si fuera poco, el deportista ha contado con la colaboración de tres entrenadores de prestigio, David Sánchez, Sergio Sánchez y Javier Calvo y con una prologuista de lujo, Moana Kehres. La joven canaria es una de las grandes promesas del trail, doble campeona de España y del Campeonato del Mundo Juvenil.

“La montaña es fascinante”, resume Rubén. Esto es lo que transmite este trabajo, escrito por y para trail runners, y con la idea de ayudar en el camino de los amantes de este deporte en la persecución de sus sueños en la montaña. En este medio, su propio autor ha encontrado la manera de salir de un bache que atravesó cuando dejó el futbol. Hoy tiene la ilusión intacta para seguir conquistando cerros y cumbres con sus zapatillas. Mientras tanto, y aunque “necesite un descanso mental”, su cabeza no deja de pensar en nuevos retos deportivos y solidarios.