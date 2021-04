La variante británica supone ya el 80% de contagios en Castilla-La Mancha cuya incidencia acumulada llega a 169 casos por 100.000 habitantes

El director general de Salud Pública, Juan Camacho, ha dado a conocer en Albacete los datos de la incidencia de la COVID-19 en la región, donde ha explicado que Castilla-La Mancha se sitúa por debajo de la media nacional tanto en incidencia acumulada a 7 días como a 14 días.

“La Incidencia Acumulada a 14 días en España es de 196 casos por 100.000 habitantes, y en Castilla-La Mancha es de 169 casos por 100.000 habitantes, y a 7 días, en España es de 109 casos por cada 100.000 habitantes y en Castilla-La Mancha 91”, aún así, ha continuado Camacho, “se mantiene la tendencia al aumento desgraciadamente en la región”. Hay que recordar que el Ministerio de Sanidad recomienda a las comunidades autónomas cerrar el interior de la Hostelería (sin ser obligatorio) cuando la incidencia acumulada supera los 150 casos por 100.000 habitantes. Esa medida no se ha aplicado en el conjunto de la región, al menos hasta ahora aunque sí se está llevando cabo en aquellos municipios con nivel 3 de restricciones.

Ayer se notificaron 243 casos en Castilla-La Mancha, 3 fallecidos, todos ellos en la provincia de Toledo y desglosando los casos: en Albacete se comunicaron 21 casos, en Ciudad Real 58, en Cuenca 17, en Guadalajara 96 y en Toledo 51. Los datos de ingresos a día de ayer son de 344 ingresados, de los cuales 61 están en UCI requiriendo respiración asistida.

Después de la Semana Santa, ha asegurado el titular de Salud Pública, ha aumentado el número de casos, “pero dista de ser la misma situación que después de las Navidades. En esta cuarta ola, parece que de momento los mecanismos de control están funcionando. Tampoco es igual como entramos en Semana Santa, lo que está ayudando a que, aún siendo importante, la incidencia acumulada no sea mayor”.

Medidas en municipios

A nivel regional se mantienen las medidas de nivel 2 de restricción y hay 25 municipios con medidas superiores: doce municipios en nivel 3, y trece en nivel 3 reforzado. De estos 25, dos son de Cuenca, cinco de Ciudad Real y nueve en Toledo y Guadalajara y ninguno en Albacete.

En los municipios mas grandes de la región, hay dos capitales de provincia: Guadalajara, que está en nivel 3 reforzado debido a un aumento progresivo de la incidencia y también desde ayer Cuenca, que se encuentra en nivel 3.

En cuanto a estas medidas, el responsable de Salud Pública ha asegurado que “nuestra intención no es castigar a nadie”, y ha subrayado que “no les puedo pedir comprensión, si les pido paciencia para todo al que le afectan las restricciones, pero las medidas funcionan, no lo digo yo, lo dicen los resultados y cuando se aplican medidas la incidencia dista mucho de las comunidades donde no se aplican”.

Casos positivos en una residencia de Camarena (Toledo)

Respecto a los 12 casos positivos en una residencia de Camarena (Toledo), el director general de Salud Pública ha corroborado que “se trata de 12 casos, masivamente son leves asintomáticos”.

En este sentido, “aún están estudiando el posible caso índice, fue un paciente proveniente de un hospital que ingresa con una PCR negativa, desarrolla síntomas, vuelve a ingresar y fallece en ese segundo ingreso en el hospital. Entre los 12 casos hay un trabajador afectado. Ni este posible caso índice, ni el trabajador afectado habían completado su vacunación, tenían una única dosis, pero los demás afectados sí tenían su pauta de vacunación completa”.

Por eso, ha continuado Camacho, “además de la parte epidemiológica de contactos y de rastreo, se les han realizado PCR a todos, se les va a volver a realizar seguramente mañana y se van a remitir para secuenciación masiva y ver si alguna de ellas corresponde a una variante de las llamadas raras.”

Ene este sentido, el responsable autonómico ha realizado una reflexión: “la vacunación no protege al cien por cien, si es cierto que la vacuna que estamos poniendo es muy efectiva, muy poderosa, las campañas de vacunación son de Salud Pública, pero puede haber brotes en residencias. Esto nos hace ser enormemente prudentes en ese equilibrio en la recuperación de la normalidad. No se nos puede olvidar que la prudencia debe seguir siendo la norma. Pasos sí, carreras ninguna”.

A este respecto, el director general ha aseverado que “nuestra variante nativa ya es la británica, supone ya cerca del 80 por ciento, estamos en la media nacional. Pero ya hay unas cuantas variantes “de interés”, así que esperan que el caso de la residencia de Camarena sea una “fuga vacunal” y en este sentido siguen siguiendo la estrategia a nivel nacional, ha finalizado.