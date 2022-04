Vías pecuarias “olvidadas” o cómo se pierde un patrimonio natural tragado por el asfalto

Antes del ‘boom’ de la industrialización española, a principios del siglo pasado, había en España 120.000 kilómetros de vías pecuarias: corredores verdes y caminos de trashumancia que unían lugares tradicionales de pastoreo para llevar el ganado a los mejores pastos. Hoy se ha perdido casi el 40% de esta superficie debido que los caminos han sido cortados por carreteras y se han asfaltado para permitir el acceso a fincas, industrias y empresas, pese a que está prohibido en dominio público. Castilla-La Mancha es uno de los territorios donde este fenómeno puede constatarse en todo su territorio, pero se trata de una cuestión repetida en cada región española.

Una amplia reforma normativa de las vías pecuarias buscará conjugar el tránsito del ganado con nuevos usos ambientales

Este domingo, día 2 de abril, se celebra el Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos y desde WWF, Ecologistas en Acción y otros colectivos de la sociedad civil que han surgido en los últimos años, como la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), se han organizado varios actos para recordar, impulsar y promover este patrimonio natural “olvidado”. Es un trabajo que lleva años realizándose pero que ahora se ha impulsado debido a que el Gobierno castellanomanchego prepara una reforma de su Ley de Vías Pecuarias de 2003 en la que, según apuntan, “flexibiliza aun más” un patrimonio que es “inembargable, inalienable e imprescriptible”.

En Castilla la Mancha se realizarán al menos 14 actividades en distintas localidades de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, convocadas por grupos defensores de los caminos y vías pecuarias, ecologistas, de defensa de la naturaleza, muchos de ellos integrados en la PICP. El objetivo es concienciar sobre la importancia de las vías pecuarias y caminos públicos. Ecologistas en Acción explica que el problema más grave es el intento de apropiación por particulares, junto a “la degradación e inseguridad por la falta señalización y control de determinadas actividades”. Por eso considera necesaria su catalogación, inventario, deslinde, registro, señalización, conservación y control de las actividades “que perjudican el uso adecuado y la recuperación inmediata cuando son apropiadas indebidamente”.

Por su parte, Jaqueline Gómez, portavoz del grupo local de WWF España en Guadalajara, lamenta que estos parajes estén desapareciendo y convirtiéndose en un “patrimonio desconocido” junto con la trashumancia y la ganadería extensiva. “Debemos defender su futuro como tradición, como cultura y como medio de supervivencia en el medio rural”, explica.

Sobre todo, lamenta que la ley castellanomanchega que se aprobó hace casi 20 años y que lo protegía “muy bien” no se haya cumplido ni aplicado. “Las vías pecuarias siguen siendo ocupadas y cortadas, siempre prevaleciendo otras infraestructuras, ya que la ganadería extensiva apenas tiene recursos para salir adelante y la PAC ha ayudado a los grandes terratenientes a ocupar terreno”. Afirma que son muchos los problemas y causas de su desaparición, pero “las ocupaciones están a la orden del día, sobre todo con carreteras que las cruzan y con asfalto continuo, hay infinidad de agresiones a estas vías”. Sucede en Castilla-La Mancha y sucede en toda España.

¿Por qué la ley no se cumple?

Pero, ¿por qué nadie ha hecho nada? ¿Por qué la ley no se cumple? En WWF no se lo explican. De hecho, Jaqueline Gómez detalla que hay un inventario de vías pecuarias que “no se corresponde con la realidad” porque muchas de las que figuran registradas ya no existen. Mientras, el asfalto se las sigue “tragando” y estos colectivos continúan con una “lucha de titanes” porque “es muy complicado convencer a una administración omisa con este tema”.

En el caso de Castilla-La Mancha, los grupos ecologistas y conservacionistas han alegado contra la reforma de la ley al considerar que “flexibiliza muchísimo los impactos”. “Se ha abierto la veda al asfaltado porque dicen que esas vías ya no tienen uso. Puede que ya no haya uso ganadero, pero la propia normativa prevé usos complementarios para actividades deportivas o de senderismo, ciclismo y esparcimiento, lo que no deja de tener una gran importancia”.

Entre los actos que se celebran este fin de semana para trasladar este mensaje se encuentran las VII Jornadas de Vías Pecuarias y Ganadería Extensiva que acoge la Escuela Municipal de Riofrío del Llano (Guadalajara) entre hoy y mañana. El objetivo es poner en valor su “primigenia actividad” mediante charlas con ponentes de reconocido prestigio.

Este sábado intervienen Xavier Amat, profesor de Geografía de la Universidad de Alicante, con el tema “La trashumancia en la memoria y en perspectiva: el reto de conservar un legado de la humanidad”; Javier Plaza, profesor de la UNED de Guadalajara, con la presentación “Pastores contra campesinos: la difícil convivencia en la Guadalajara medieval”; y Elena Domínguez, del Programa de Alimentos de WWF, con “Propuestas de WWF España para la ganadería extensiva: hacia una estrategia estatal”. Además, el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Héctor Gregorio, hablará sobre la gestión del medio rural desde la administración local.

Por la tarde, en mesa redonda, se abordarán los problemas y amenazas a los que se enfrentan las vías pecuarias para su supervivencia y conservación. El domingo se recorrerá el tramo de la Ruta de la Lana: la salida será a las 10.00 horas desde el aparcamiento de Santamera para andar un camino de seis kilómetros hasta Riofrío. Los Gaiteros de Mirasierra recibirán a los participantes en Riofrío y luego habrá una comida popular con migas de pastor.

Otras actividades serán la plantación en la Cañada Real de Pozorrubio en Albacete; en Ciudad Real rutas senderistas en Piedrabuena; en la provincia de Toledo se convocan actividades en ruta senderista y cicloturista por Sonseca, Ajofrín, Mazarambroz y Orgaz, Torrijos, y rutas senderista desde Los Alares, Robledo del Buey y Piedraescrita. Son solo algunos ejemplos de los más de cien grupos que se han unido la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y a Ecologistas en Acción para celebrar esta jornada reivindicativa. Rutas, marchas, exposiciones o labores de acondicionamiento.

Riberas también “transitables”

En algunos casos las rutas programadas discurren por las riberas de ríos y arroyos, que igualmente “deben tener transitable su servidumbre de paso y se encuentran usurpadas como pauta habitual en los municipios, ante la omisión de las autoridades competentes, que tienen la obligación de preservar los bienes de dominio público”. “Se aprovechan las rutas para dar información sobre la importancia histórica de los caminos y de los lugares por los que pasa, pero también sobre los problemas que sufren de suciedad, ocupaciones, usos indebidos, y para reclamar su cuidado en aspectos como la vigilancia o la limpieza”, precisan desde la plataforma estatal.

En esta edición, los promotores ponen énfasis en la obligación legal que tienen las administraciones de inventariar y catalogar los caminos públicos y las vías pecuarias, y recuperarlos de oficio frente a las ocupaciones por cultivos y otros elementos.

La plataforma concluye que la recuperación de caminos públicos y vías pecuarias está “ligada a la creación de oportunidades de riqueza y de empleo”. “Tanto en los trabajos para su acondicionamiento como en su dinamización y aprovechamiento agroganadero, deportivo y para la promoción de hábitos saludables, o como recursos endógenos de los municipios para la atracción de un turismo armónico y sostenible con el medio natural que habitan”.