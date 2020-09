El Ayuntamiento de Valladolid recurrirá ante la Justicia las nuevas limitaciones aprobadas por la Junta de Castilla y Léon. En un comunicado, el consistorio vallisoletano critica la decisión del Gobierno autonómico que afecta solo a las ciudades de Valladolid y Salamanca así como que no se les haya consultado "en ningún momento del proceso". Ante esta situación, anuncian que recurrirán ante los tribunales, al estimar que las medidas, "arbitrarias y desproporcionadas", afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El consistorio, en manos del PSOE, ha anunciado que este miércoles el alcalde, Óscar Puente dará una rueda de prensa para informar sobre esta decisión, pero adelanta en un escrito enviado a los medios de comunicación que las medidas "no están justificadas, son incoherentes con otras actividades que sí se permiten y, además, causan perjuicios a personas y empresas contratadas en la organización de eventos durante los próximos días".

En concreto, el consistorio señala que las actividades programadas por el consistorio, como conciertos y representaciones teatrales, no comportan riesgos, porque en todos los casos "se limita el aforo, se establece una amplia distancia de seguridad y se controlan los accesos para evitar el contacto, como se ha comprobado en la reciente celebración del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle". Según el comunicado, la prioridad del Ayuntamiento de la capital del Pisuerga "es siempre garantizar la seguridad y la salud de todos los ciudadanos, y de hecho desde el 15 de marzo todos los actos previstos se desarrollan con esta premisa. Y cuando no se pueden asegurar esas condiciones no se realizan, como se demuestra en la suspensión de las Fiestas y Ferias de la Virgen de San Lorenzo", explican.

Según exponen, las medidas restrictivas anunciadas solo en dos municipios de la Comunidad Autónoma "son desproporcionadas porque no hay declaración del estado de alarma, una figura que ha rehusado la Junta de Castilla y León" y lamentan "la deslealtad institucional y la falta de diálogo por parte de la Junta de Castilla y León, que en ningún momento ha consultado ni justificado la puesta en marcha de estas medidas que afectan a más de 300.000 personas, lo cual evidencia la arbitrariedad en este tema". Por último, recuerdan que la programación de los eventos previstos durante el mes de septiembre ha sido consensuada por el Grupo de Trabajo del Ayuntamiento de Valladolid, en el que están PSOE, PP, Cs y VTLP (4 grupos municipales que representan a 26 de los 27 concejales).

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igeea, ha lamentado la decisión del Ayuntamiento. En su cuenta de Twitter Igea critica que el de Valladolid sea el primer gran ayuntamiento "que se opone a medidas de lucha contra la pandemia". El vicepresidente considera que el movimiento del consistorio "siendo legítimo, no tiene parangón en toda España". "Las ferias no deberían de estar por encima de la salud de los ciudadanos", ha señalado.