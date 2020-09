El alcalde de Valladolid no ve "razones sanitarias" para restringir los aforos y denuncia "abuso de poder" de la Junta

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, no ve "razones sanitarias" para restringir los aforos en Valladolid, como ordenó el martes la Junta de Castilla y León a través de unas medidas restrictivas "drásticas" para las ciudades de Valladolid y Salamanca. Por este motivo, ha alegado, acudirá a la Justicia para intentar frenar la implantación de estas limitaciones a través de unas medidas cautelarísimas. El objetivo de Puente es que la decisión de la Junta sea "corregida" porque, considera, "limita" los derechos fundamentales y supone "un abuso de poder".

Entre otras restricciones, Sanidad redujo de nuevo los aforos en los espectáculos culturales a 50 personas máximo al aire libre y 25 en los espacios cerrados, sin tener en cuenta la superficie del espacio, uno de los puntos que más críticas ha suscitado por parte del regidor, puesto que el Ayuntamiento había organizado 80 actividades culturales para la próxima semana, cuando en un año normal se hubieran celebrado las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Con estas normas, ha explicado Puente en rueda de prensa este miércoles, al polideportivo Pisuerga, que tiene un aforo habitual de 7.000 personas, solo podrán acudir 25 personas. En el campeonato ciclista XCO 2020, que se celebrará en las Contiendas, solo podrá haber 50 personas en un espacio de 40 hectáreas. "Es incomprensible", ha remachado el socialista.

"Son medidas que no me permiten deducir que detrás haya razones sanitarias. Si estas medidas se toman por enemistad o algo... entra dentro de las conjeturas. Es muy evidente que estas medidas se toman, casualmente, a tres días del inicio de una programación cultural que en ningún momento ha agradado al vicepresidente de la Junta [Francisco Igea], que no le han parecido bien", ha reprochado el alcalde vallisoletano y portavoz de la Ejecutiva del PSOE. "Es una conjetura, yo no tengo pruebas", ha insistido.

El regidor vallisoletano ha acusado a Francisco Igea -con quien mantiene tensión desde que entró en el cargo- de estar "obsesionado" con que no hubiera "nada" en la época de fiestas de Valladolid, "aunque no influyera en nada en la incidencia ni en la salud de la ciudadanía".

Puente ha defendido que el consistorio decidió no celebrar las fiestas hace cuatro semanas y ha destacado la importancia de que hubiera "alternativas en pequeño formato para dar algo de oxígeno" al sector cultural. El líder socialista ha mencionado a algún empresario que aseguraba estar "en la ruina" tras esta decisión porque había anticipado los cachés y no tenía dinero para responder si tenía que devolver las entradas".

"Falta de lealtad institucional"

Puente ha afeado a la Junta de Castilla y León "el nulo diálogo y la falta de lealtad institucional" y ha mostrado "sorpresa absoluta" de que la capital vallisoletana esté en transmisión comunitaria del coronavirus. "Las medidas nos cogen por sorpresa al Ayuntamiento y a toda la ciudadanía de Valladolid", ha subrayado.

El martes, Francisco Igea aseguró que había hablado con los ayuntamientos de Valladolid y Salamanca para comunicarles las nuevas medidas de control del virus, que incluían, entre otros, la limitación a seis personas por mesa en los bares y restaurantes. Puente ha reprochado que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, llamara "cinco minutos antes" de que informara a la prensa de las medidas.

"No permitieron ningún tipo de sugerencia o aportación. La consejera se limitó a escuchar las objeciones que le pude hacer a bote pronto, a vuelapluma, luego se nos ocurrieron más", ha afirmado Puente. Por la tarde, ha continuado, Casado volvió a llamar a Puente "para mostrar su disgusto" ante la decisión del Ayuntamiento de acudir a la Justicia. "Fue una llamada de cortesía, nada más".

"No podemos actuar sin diálogo", ha añadido el teniente alcalde y socio de gobierno de Puente, Manuel Saravia. El concejal de Valladolid Toma La Palabra (liderada por IU) ha asegurado que en la reunión de mediados de agosto de los ayuntamientos con la Junta se habló sobre todo de Aranda de Duero y no de la situación de Valladolid. "Se tenían que haber tomado medidas más creíbles, fáciles de entender. Septiembre no es ni abril ni marzo. Cualquiera que diga que nos informaron de algo que no estuviese publicado en la prensa... no es cierto", ha reiterado.

Puente ha criticado que la Junta "no cumple con su trabajo" en materia de prevención sanitaria y que el número de rastreadores (622 en Castilla y León, 112 en la provincia vallisoletana) es insuficiente. "No puedes pretender resolver tu fata de capacidad y atención dañando las actividades de terceros", ha afeado.

"Abuso de poder e incoherencias"

El alcalde también ha asegurado que estas medidas son "supuestamente" para defender la Salud Pública, emitidas "bajo la etiqueta de la defensa de determinadas situaciones loables se esconden muchas veces arbitrariedades, injusticias, incoherencias, abusos de poder y vulneración del ordenamiento jurídico".

Puente ha destacado la "contradicción" que supone que una actividad cultural de la capital no pueda superar el aforo de 50 personas (al aire libre), pero en municipios del alfoz se permitan concentraciones de muchas más personas, en función de la superficie. "Si estamos tan mal que en el polideportivo Pisuerga solo podemos meter a 25 personas, ¿cómo pueden meter 25 niños en los colegios, en un aula de menos de 30 metros cuadrados?", se ha preguntado. "Si tan mal estamos, una y otra cosas no pueden ser compatibles", ha reiterado.