Castilla y León acoge ya a 1.750 refugiados ucranianos y escolariza a 485 niños

Castilla y León acoge ya a 1.750 refugiados procedentes de Ucrania, además, por el momento ha emitido un total de 1.228 tarjetas sanitarias de desplazados y ha escolarizado a 485 menores, según ha detallado el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo.

Como ha explicado el portavoz las cifras tienen una tendencia “creciente”, ya que la semana pasada la cifra alcanzó 1.120 personas.

En cuanto a las tarjetas sanitarias la Comunidad ha emitido 1.228, 828 la semana pasada, de las que 150 se han gestionado en Ávila; 141 en Burgos; 162 en León, 83 en Palencia; 174 en Salamanca; 150 en Segovia; 129 en Soria; 195 en Valladolid y 44 en Zamora.

En lo relativo a la Educación se han escolarizado 485 alumnos frente a los 270 que había registrados el pasado jueves. En este caso su distribución por provincias es: 58 en Ávila, 74 en Burgos, 81 en León, 27 en Palencia, 36 en Salamanca, 60 en Segovia, 47 en Soria, 72 en Valladolid y 30 en Zamora.

Por último, en cuanto a los menores no acompañados en este momento hay ocho, mientras que la Junta tiene la guarda provisional de un total de 49, entre los que se incluyen los niños no acompañados, 31 que están con otros adultos y 10 que están con familia pero que no son sus progenitores.