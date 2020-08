Castilla y León reclama finalmente a Defensa 245 rastreadores militares

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este viernes en una rueda de prensa que Castilla y León se encuentra entre las cinco Comunidades que han solicitado contar con alguno de los 2.000 rastreadores ofrecidos para contener los contagios de COVID-19 en sus territorios. A Castilla y León se añaden la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Cantabria y Melilla, y está previsto que se sumen Galicia y la Comunidad de Madrid. Defensa ha hecho llegar este viernes una guía de actuación para que las Comunidades que lo deseen pidan efectivos al Ministerio de Sanidad. Robles ha agradecido a estas Comunidades "su colaboración institucional" para la lucha contra el virus.

Este jueves el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, recibió con gratitud la oferta del Gobierno, si bien apuntó que estos rastreadores no eran "de excesiva utilidad", al contar Castilla y León con más efectivos de este tipo de lo que recomienda el Ministerio de Sanidad. Antes de aceptar o no la oferta, Igea reclamó una "aclaración" sobre la formación de los 2.000 rastreadores ofrecidos por Defensa para evitar un episodio similar al fiasco del hospital de campaña de Segovia, que carecía de camas y personal.

Aunque Castilla y León cuenta con 622 rastreadores, un 35% más de los recomendados por Sanidad, la Junta aseguró que no iba a renunciar "a ninguna herramienta" para luchar contra el coronavirus. El vicepresidente autonómico reclamó que el personal aportado por el Gobierno, debía integrarse en los equipos de Atención Primaria del Sacyl, y que no funcionasen de manera autónoma como un destacamento separado, aunque no ha trascendido si será así finalmente. Según informa Europa Press, el Gobierno autonómico ha reclamado un total de 245 rastreadores del Ejército para la Comunidad, uno por cada 10.000 habitantes, que se distribuirán de forma proporcional entre las áreas de salud.