Igea pide a los ciudadanos que se queden en casa y advierte: "Vamos a tener centenares de pérdidas de vidas humanas"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido a los ciudadanos que se queden en sus casas y que no hagan reuniones con no convivientes en sus domicilios ante el aumento de los casos. Según el vicepresidente, la situación puede ser "más dramática" que la de marzo. Por ello, el Gobierno autonómico se plantea implementar nuevas restricciones que discutirá este viernes con los alcaldes de las ciudades de más de 20.000 habitantes y con los presidentes de las Diputaciones. Antes, recomienda a los castellanos y leoneses se queden en sus domicilios salvo para ir al trabajo y salidas imprescindibles y eviten reuniones en domicilios con aquellos que no son sus convivientes.

En esa reunión está previsto que se decidan nuevas limitaciones que tendrán como eje "bajar movilidad, bajar el contacto y bajar la actividad", según ha señalado el vicepresidente sin concretar. Entre las medidas que se barajan, el confinamiento perimetral provincial, el confinamiento por municipios, o convertir en restricción lo que hasta ahora es una recomendación: . "Vamos a ver hasta donde podemos llegar legalmente. Hay cosas que el decreto de estado de alarma no nos permite", ha aseverado el vicepresidente en una rueda de prensa que ha empezado con tono dramático y en la que ha advertido que va a haber "centenares de pérdidas de vidas humanas. Vamos a tener una situación muy difícil". "En breve vamos a tener 50 o 60 muertos diarios, incluso puede que más", ha abundado.

Al término de su primera intervención, Igea se ha dirigido directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha pedido que se plantee una herramienta que permita el confinamiento. "Lo que le hemos pedido otras veces: un confinamiento breve, corto pero intenso, que permita cortar la transmisión del virus". Según Igea, no es el momento de hacer ningún otro calculo que no sea el de tener en mente salvar vidas. "Llamamos al ministro, al presidente del Gobierno, a la responsabilidad a que miren la pendiente de casos. Nosotros vamos a ir hasta el límite de lo que podamos hacer". Según ha explicado posteriormente Verónica Casado, consejera de Sanidad, este confinamiento "puede ser diferente al de marzo porque ahora sabemos que hay determinadas acciones que han demostrado ser útiles".