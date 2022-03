La 'baraka' de Alfonso

Se ha dado en calificar político con 'baraka' a aquel que, enfrentado a situaciones en las que se juega su supervivencia, no solo sale airoso del trance, sino que, conjurado el peligro, ve impulsada su carrera. Ejemplo vivo de ello sería Pedro Sánchez, por el que, tras aquella defenestración a manos de sus compañeros de partido, casi nadie daba un duro. Y ahí está, dueño y señor del PSOE y contemplando plácidamente desde La Moncloa como sale del marasmo el principal partido de la oposición.

Pero si hay un político de Castilla y León al que le ha sonreído la fortuna en los momentos más críticos de su trayectoria ese no es otro que el presidente en funciones de la Junta y candidato a su segunda investidura, Alfonso Fernández Mañueco.

En su dilatada carrera política, que arrancó en el siglo pasado (presidente de la Diputación salmantina entre 1996 y 2001), su último golpe de suerte ha sido el ajusticiamiento político de que ha sido objeto Pablo Casado en plena resaca del gatillazo político que ambos compartieron en las extemporáneas elecciones del 13-M.

Casado había trazado una línea roja sobre los pactos postelectorales en Castilla y León, consistente en vetar a Vox como socio de gobierno en la Junta, oponiéndose a que ocupara el papel ejercido por Ciudadanos hasta el pasado 20 de diciembre. Génova entendía que compartir por primera vez un gobierno con Vox mimetizaría al PP con la extrema derecha, algo muy contraindicado en la estrategia trazada para conquistar La Moncloa. Inflexible Santiago Abascal en su decisión de no apoyar la investidura si no es a cambio de entrar en la Junta, el veto de Casado reducía a dos opciones de Mañueco para lograr la investidura: Negociar la abstención del PSOE mediante un acuerdo de mínimos que permitiera al PP gobernar en minoría, o ir a la repetición de las elecciones. El más perjudicado por esto último sería sin duda el PP, justo al contrario que Vox, con todas las papeletas para seguir creciendo. Y lo de gobernar condicionado por el PSOE no es que le hiciera mucha ilusión al presidente en funciones.

Todo un problema que se ha visto solucionado por ensalmo tras saltar por los aires Pablo Casado y decaer su veto a Vox. Desde ese momento Mañueco ha dispuesto de manos libres para hacer lo que le convenga, que, tras hacer como que marea la perdiz, no será otra cosa que pactar la entrada de Vox en la Junta, importándole una higa el estigma de presidir la primera comunidad autónoma con un gobierno participado por la extrema derecha. La alianza se va a consumar en pleno vacío de poder en Génova, antes de que tome las riendas el presidente “in pectore”,

Alberto Núñez Feijóo, quien de este modo no resulta contaminado por la decisión. De paso, Mañueco ha perdido de vista al inefable García Egea, cuyos enredos e injerencias en el PP de Castilla y León han sido incesantes incluso después de haber firmado el armisticio y comerse el expediente abierto por el “caso Viñarás”. Sus últimas cacicadas consistieron en imponer a dos de su cuerda en las candidaturas autonómicas de León y Salamanca, provincia esta última donde provocó todo un “cisma” interno al apadrinar un sector crítico que ahora deja huérfano.

Pero este último golpe de suerte no es nada comparado con la 'baraka' de que ha gozado Mañueco en su larga y paciente aspiración de suceder en la Junta a Juan Vicente Herrera. Pese a mantenerlo durante 15 años (2002-2017) como secretario autonómico del PP, Herrera nunca apostó por él como sucesor. La prueba es que, tras 10 años como consejero, en 2011 Mañueco abandonó Junta para convertirse en alcalde de Salamanca, eso sí, compatibilizando la Alcaldía con un escaño en las Cortes en previsión de que pudiera precipitarse la sucesión.

En esa etapa, Herrera tuvo la tentación de prescindir de él como secretario autonómico, pero no se atrevió a hacerlo, sabedor de que el alcalde salmantino gozaba las bendiciones de Dolores de Cospedal, que a su llegada a la secretaria general le confió la presidencia del Comité de Derechos y Libertades.

La presencia de Maíllo en Génova, providencial

Si ya tenía en Cospedal una gran valedora, la relación de Mañueco con Génova se vio aún más privilegiada tras el nombramiento en junio de 2015 del zamorano Fernando Martínez Maíllo como vicesecretario nacional de Organización del PP. La protección de Maíllo será providencial para salvar dos momentos críticos en la carrera del político salmantino.

El primero es cuando en marzo de 2017 Herrera anuncia por fin que no va a optar a su reelección como presidente del partido en el congreso autonómico a celebrar un mes después. No va a optar, pero maniobra contra Mañueco proponiendo a Mariano Rajoy una especie de “dedazo” en favor de Pablo Casado, entonces vicesecretario nacional de Comunicación y diputado por Ávila. Cospedal y Maíllo abortan la maniobra y se abren paso las primarias autonómicas en las que Herrera, en un último intento de cerrar el paso a Mañueco, alienta la candidatura de Antonio Silván.

Convocadas las primarias, la intervención de Maíllo, ascendido poco antes a coordinador general del PP, resulta clave para la victoria de Mañueco. Mientras hace la vista gorda ante la operación de pago de cuotas en Salamanca que con el tiempo ha dado lugar a la causa judicial por presunta financiación irregular, Génova pone todo su celo para que no perpetre algo similar en León. Maíllo mueve todos los resortes a su alcance a favor de Mañueco, quien ha tiene la gran fortuna de que el máximo responsable de vigilar ese proceso sea para él una especie de compadre.

Presidente de la Junta por el despecho de Albert Rivera

Convertirse en el nuevo presidente autonómico del partido conllevaba de suyo asumir la candidatura a la presidencia de la Junta en las siguientes elecciones autonómicas, las de mayo de 2019. En ellas Mañueco se apunta el peor resultado histórico del PP en escaños y porcentaje de voto: Pierde 12 procuradores (de 41 a 29) y cae del 37,77 al 31,49 por ciento. Después de 32 años, el PP es derrotado por el PSOE de Luis Tudanca, ganador de las elecciones con un 34,84 de los votos y 35 escaños.

Con esos catastróficos resultados, Mañueco estaba condenado a ejercer la oposición, máxime cuando el partido con capacidad para decantar el gobierno, Ciudadanos, había apostado por un cambio político acorde con la regeneración democrática que exhibía como seña de identidad. La alternancia política parecía servida de la mano de un gobierno de coalición PSOE-Cs.

Pero emergió de nuevo la 'baraka' de Alfonso, que se encontró con un benefactor con el que no contaba: el veleidoso Albert Rivera, que, ofuscado y despechado contra Pedro Sánchez, impuso al PP como socio de gobierno en todas las comunidades donde sumaran, frustrando así la alternancia política en Castilla y León.

Gracias a que Rivera se pasó por el forro los principios que decía defender, en junio de 2019 Mañueco accedió a la presidencia de la mano de Ciudadanos, socio del que prescindió sin ningún miramiento el pasado 20 de diciembre.

Los comicios del 13-F han constituido un nuevo fracaso electoral del presidente en funciones, ya que, siendo cierto que el PP ha ganado dos escaños, ha empeorado en votos y porcentaje sus desastrosos resultados de 2.019. Con la fortuna para él de que la nueva aritmética parlamentaria impide la investidura de otro presidente.

Mientras que el corresponsable del adelanto electoral del 13-F, Pablo Casado, recibirá sepultura política a primeros de abril, unos días antes Fernández Mañueco será investido de nuevo presidente en primera votación con el apoyo de los 13 procuradores de Vox. Con otra ventaja no menor: después del suplicio de soportar la vicepresidencia de Francisco Igea, pastorear al neófito Miguel García- Gallardo va a ser para él un juego de niños. De otras cosas no, pero de 'baraka' Alfonso anda más que sobrado.