La consejera de Sanidad de Castilla y León mantiene su reforma y dice que lo ha avalado Mañueco

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha vuelto a presentar este lunes el plan que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quiso retirar la semana pasada. Casado mantiene su reforma -en la que lleva trabajando su equipo en el último año y medio- y asegura que lo avala el mismo presidente.

Así se ha posicionado tras una reunión con los presidentes de las diputaciones provinciales (siete del PP, uno de Ciudadanos y uno del PSOE), que la consejera ha calificado de "fructífera". Además de la consejera de Sanidad y los presidentes de las diputaciones, ha acudido a la reunión el vicepresidente, Francisco Igea, y el gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel. Verónica Casado ha prometido más reuniones para alcanzar "el mayor consenso posible" mientras ejecuta el plan previsto anteriormente y sobre el que hace unas semanas Igea rechazaba negociar porque ya se había debatido en los últimos meses.

Casado ha rechazado dimitir y ha afirmado que no ve "serio" que se plantee "nada". "Los castellanos y leoneses no entenderían que en este momento decidiéramos marcharnos. No me parece que lo tengamos que hacer y no estoy dispuesta a salir", ha zanjado la consejera de Sanidad, a quien sindicatos y partidos políticos han reclamado su renuncia en varias ocasiones.

Casado también ha negado haberse sentido "desautorizada" en los últimos días, a pesar del apoyo del PP a una Proposición No de Ley del PSOE en contra de su política sanitaria, la reunión entre Mañueco y el líder socialista, Luis Tudanca, y que emplazara a la consejera a reunirse con Tudanca, que esta le mandara una carta para invitarle a una reunión y que todavía no haya recibido una respuesta por parte del líder de la oposición.

"No sé cuándo acabará la legislatura"

La consejera ha rechazado un posible adelanto electoral, puesto que "tanto el portavoz como el presidente han dicho que no". La semana pasada, Mañueco condicionó este adelanto electoral a la "estabilidad política y parlamentaria". Sin embargo, poco antes tenía un desliz y afirmaba que esperaba poder ejecutar su plan sanitario "antes de que acabe la legislatura". "No sé cuándo acabará", ha matizado.

Respecto a la recuperación de la normalidad en las consultas presenciales a demanda con cita previa, Casado ha asegurado que se trata de un paso más en la desescalada, acorde con la reducción de las restricciones en ámbitos no sanitarios. "Son cosas que ya tenemos en marcha", ha apuntado.

Según la consejera de Sanidad, el Partido Popular votó a favor de retirar el plan de reestructuración de Sanidad, un plan "que no existe", puesto que lo que implementa la Consejería son más de un centenar de propuestas elaboradas por expertos y no un plan propiamente dicho. "No hemos retirado ningún plan de reestructuración. Tenemos un plan de recursos y el refuerzo de la Atención Primaria. No hemos retirado nada", ha insistido Casado.

"De ninguna de las maneras he dicho que asumía que me he equivocado"

La consejera ha asegurado que los presidentes de diputación ha "agradecido mucho" la información que les ha dado y que se han mostrado "dispuestos a seguir trabajando". Ante las críticas del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, Casado ha negado haber reconocido cualquier equivocación en su planteamiento. "De ninguna de las maneras he dicho que asumía que me he equivocado", ha subrayado Casado, quien ha calificado de "complicado" el desarrollo de esta cuestión, pero "en ningún momento" ha reconocido haberse equivocado. La consejera ha eludido la polémica y ha instado a trabajar "todos a una" por la Sanidad rural. "No tenemos que trabajar en si me he equivocado o no".

"Todo mi equipo y la Junta de Castilla y León tenemos que actuar ya. Queremos hacer política sanitaria con mayúsculas, no hacer política con la sanidad", ha reclamado Casado, que asegura que su proyecto no sale "de la nada", si no del consenso con grupos de expertos -que están en política y que no lo están-. "De las personas que trabajaron, cuatro son del PP, entre ellos Alejandro Vázquez -portavoz de Sanidad del PP en las Cortes", ha subrayado Casado, quien ha insistido en que su cartera 'desarrolla' esas propuestas.