Los jurídicos del Parlamento rechazan la petición del PSOE para iniciar los trámites previos a la investidura de Mañueco

El presidente del Parlamento de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) no convocará la Junta de Portavoces que solicitó el PSOE el pasado martes para poner en marcha el debate de investidura de Mañueco, tal y como indican desde las Cortes a elDiario.es. Las mismas fuentes informan que “la solicitud del PSOE ya está atendida” ya que “los servicios jurídicos” han determinado que esta “no obliga al presidente a la convocatoria de la Junta de Portavoces”.

De la resolución, que previsiblemente se comunicará en la Mesa de las Cortes, no se han facilitado más datos. El artículo 37 del Reglamento de las Cortes establece que la Junta de Portavoces se puede convocar a iniciativa propia del presidente, a petición de dos Grupos Parlamentarios o de un quinto de los miembros de las Cortes.

Así, continúa la situación de parálisis desde que el pasado 10 de marzo PP y Vox anunciasen un acuerdo de gobierno. Los dos partidos siguen negociando el organigrama de la Junta con las atribuciones de las consejerías, Vox se queda con tres de las 10, y del futuro vicepresidente, Juan García-Gallardo, que no quiere ser portavoz ni asumir la dirección de una consejería pero que sí exige al PP que le ceda la Dirección de Comunicación y la presidencia de la comisión de secretarios generales o no habrá pacto de gobierno.

Aunque el presidente de las Cortes ya ha propuesto formalmente a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta el pasado 22 de marzo, no ha arrancado con los trámites previos al debate de investidura: la Junta de Portavoces y la reunión de la Mesa de las Cortes. Desde el Partido Popular atribuyeron el retraso a que Vox no tenía claro quiénes estarían al frente de sus consejerías. El partido de Abascal despejaba incógnitas el martes, dando los nombres que previamente comunicó a Mañueco. A pesar de todo, la negociación sigue atascada. Vox, al mando de las Cortes está dando tiempo al PP para que recapacite y no abordar una investidura fallida.