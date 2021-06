El candidato de Génova gana las primarias del PP de León pese al boicot a las elecciones del candidato de Mañueco

Javier Santiago, senador y alcalde de Almanza, será el nuevo presidente del PP de León tras salir victorioso con rotundidad de las primeras primarias de la formación conservadora para elegir a su líder en la provincia leonesa. Santiago, que contaba con el apoyo de la sede nacional del PP de Génova, ha logrado 1.106 de los votos emitidos este martes frente a los solo 24 obtenidos por su rival, el alcalde de Villaquilambre Manuel García. Y al obtener más del 51% y más de 15 puntos de distancia del otro candidato, apoyado por el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, es ya de facto el nuevo presidente electo del PP leonés. La participación ha superado el 80% de la militancia que pidió participar en las primarias.

Santiago se ha impuesto con rotundidad pese a las polémicas que han acompañado el congreso, que Manuel García ha judicializado pidiendo incluso la suspensión cautelar del procedimiento, rechazando sus argumentos la justicia. García pidió este mismo martes electoral a sus seguidores que no votaran en las primarias del PP de León para "no blanquear" un proceso con "irregularidades". Pese a que no retiró su candidatura, aseguró que denunciará el proceso en los tribunales, ante lo que califica de "gravísimas irregularidades" en el censo del partido, acusando a Javier Santiago de hincharlo.

La polémica ha acompañado todo el congreso. El mismo día que Javier Santiago anunciaba que se presentaba la otra candidatura encabezada por Manuel García denunciaba que existían 400 afiliaciones de los últimos meses presuntamente irregulares. La controversia venía dada sobre si las afiliaciones online, que permite la web del partido, eran válidas al no haber sido aprobadas por la Junta Directiva provincial de la formación, que no se ha reunido desde noviembre de 2020. Ante el silencio de Génova y del comité organizador se pidió la suspensión del proceso que la justicia rechazó, aún observando pocos controles internos, aduciendo que no se aportaba ninguna prueba concluyente de que el censo adolezca de alguna irregularidad.

Tras votar en Sahagún el futuro presidente del PP se desplazó a León donde hizo un llamamiento a la integración de las listas en la futura dirección provincial, "desde el primer momento hemos tendido la mano y poco a poco gente de la otra candidatura se ha ido incorporando", explicando que eran pocos nombres además de Manuel García, asegurando que intentará "tener un proyecto único que incorpore al 99% de este partido y para que Manuel García y su equipo se incorporen a este equipo". Para Santiago, que agradeció la participación de los militantes, "la gente tiene ganas e ilusión por cambiar este partido, que comience a ser un partido ganador y que consigamos que esta provincia esté dentro de 4 años mejor de lo que está ahora".

El proceso congresual culminará el próximo 18 de julio con un congreso al que acudirán los compromisarios elegidos también hoy y que ratificará a Javier Santiago como presidente y la dirección que él proponga, con David Fernández como secretario general