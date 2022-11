El Ayuntamiento de Valladolid aprueba un Presupuesto “de acción social” de 404 millones de euros para 2023

El Ayuntamiento de Valladolid aprueba un Presupuesto “de acción social” de 404 millones de euros. Las cuentas municipales son un 5,6% superior a las de 2022 y un 41% más altas que en el primer presupuesto de la coalición PSOE-Valladolid Toma La Palabra (liderada por Izquierda Unida) para el 2016.

“Es el octavo presupuesto aprobado en tiempo y forma de una coalición de la que se puede presumir”, ha subrayado el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, en la presentación de los Presupuestos junto al concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero, y la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, han presentado el proyecto de presupuesto municipal para 2023.

El regidor vallisoletano ha insistido en que su gestión sirva de “ejemplo” para otras administraciones y ha aludido en varias ocasiones a la Junta de Castilla y León. “A algunos a los que se les llena la boca con la palabra 'estabilidad' presumen de tener un presupuesto cada 3 o 4 años, imagínense lo que significa para una coalición de gobierno que tuvo que contar con el apoyo externo de tres concejales en los primeros cuatro años”, ha destacado.

También ha criticado el “librito” que resume los Presupuestos de la Comunidad que reciben los Ayuntamientos. “Nosotros no nos gastamos el dinero en propaganda. Nosotros a la chita callando”, ha afirmado Puente, que teme que este presupuesto acabe “en la basura” como el de 2022 porque Mañueco adelantó las elecciones autonómicas y no llegó a aprobarse el proyecto de la coalición PP-Ciudadanos.

El alcalde ha calculado que el consistorio dedica 25 millones de euros a competencias que en realidad no le corresponden como las escuelas infantiles —“algo nos va a ayudar al Junta”, ha dicho—, la teleasistencia y la ayuda a domicilio —“la Junta tendría que financiar el 90% y no llega al 30%—. ”Por eso hemos tenido que llegar a un presupuesto de acción social. No queremos que haya listas de espera y así que ponemos el dinero necesario para que se supriman“, ha rematado

21 millones de fondos europeos

La concejala María Sánchez —que ha actuado de portavoz de VTLP— ha asegurado que estos presupuestos se han diseñado en base a tres ejes: “el aumento y mejora de servicios públicos, el avance en derechos y la transformación ecológica”.

Los Next Generation de la Unión Europea son los principales responsables de este aumento presupuestario, puesto que reparten 21,3 millones de euros de los 78 millones de inversiones, aunque el alcalde ha adelantado que los fondos totales son de 30 millones de euros en 2023 esperan que se resuelvan otras convocatorias, por lo que la partida podría ser incluso mayor. “Antes de fin de año probablemente podamos hablar de 40 millones de euros comprometidos”, ha indicado.

El centro de control de la movilidad, los aparcabicis y el sistema de alquiler Biki están dotados con 1,9 millones de euros; la rehabilitación de una nave del LAVA y el restaurante del Museo Patio Herreriano, 1,5 millones de euros. “El restaurante está completamente desfasado y no se ajusta a las necesidades actuales”, ha explicado Puente, que ha apostado por un espacio gastronómico relacionado con el vino y el propio museo.

Las reformas de la Casa Consistorial y San Bonito suman otro 1,2 millones; el proyecto 'ciudades conectadas' cuenta con 1,6 millones de euros; la intervención en la zona joven del Pinar de Antequera otros 1,4 millones de euros, la mejorar del sistema de residuos orgánicos 1,3 millones; la rehabilitación del Teatro Lope de Vega costará 1,1 millones de euros y los elevadores de la zona este de Parquesol tendrán una partida de 0,7 millones en 2023.

“Esto no llueve del cielo. Los fondos europeos hay que gestionarlos y hay que traer las inversiones”, ha continuado Pedro Herrero, que se ha mostrado “orgulloso” del trabajo que realiza el equipo de gobierno.

Con recursos propios, el Ayuntamiento de Valladolid comprará viviendas para aumentar su parque municipal (5,3 millones), mejorará las zonas verdes (5,2 millones), realizará actuaciones en el Polígono de Argales y el Camino Viejo de Simancas (2,8 millones), donde adquirirá la parcela de Los Agustinos para ampliar el carril bici y reformar el Camino Viejo de Simancas.

El equipo de gobierno insiste en la rehabilitación del 29 de Octubre, para lo que contará con un presupuesto de 1,6 millones de euros. La empresa responsable en 2022 se retiró de las obras en febrero. “Se va a licitar. Se ha presupuestado porque consolida derechos y una de las prioridades de este equipo de gobierno”, ha reclamado María Sánchez. También se ha presupuestado un millón de euros para el nuevo polideportivo del CEIP Miguel Delibes, entre otras inversiones.

También se destinarán 4,9 millones de euros al proyecto de las Catalinas, un antiguo convento que compró el Ayuntamiento en 2018 y que servirá como espacio multiusos: deportivo, centro cívico y social, centro cultural del vino y una ampliación del Archivo municipal.

“Estos presupuestos municipales representan un peldaño más en la misma dirección, si bien anticipan la que va a ser una nueva etapa en la historia de la ciudad, que ya se vislumbra. Nos disponemos a encarar un lustro de intensa transformación en muchos aspectos, entre los que destacan el industrial, el ecológico, el logístico y el tecnológico, y lo hacemos estando preparados”, ha reflexionado el regidor de cara a un año 2023 que estará marcado por las elecciones municipales en las que aspira a su tercer mandato como alcalde.

La deuda municipal

La posibilidad de financiación vía préstamos se reducirá hasta un máximo de 35 millones de euros (este años se calculó un máximo de 50 y se han pedido 30). Además, se quintuplica la previsión de gasto financiero debido a la subida de los tipos de interés, pasando de los 0,7 millones en este 2022 a los 3,4 millones.

Al finalizar este año el nivel de endeudamiento municipal se situará en el 54,8% de los recursos corrientes, es decir, un 3% más que en 2015 y muy lejos también del techo histórico del 98,4% que llegó a alcanzarse en el año 2010. El año que viene se situará en una estimación en torno al 63-64%, ha calculado el concejal de Planificación.

Defensa de la coalición, pero descartan ir juntos a elecciones

Puente y Sánchez han defendido el gobierno municipal de coalición, aunque ambos han descartado concurrir en una lista conjunta en las elecciones municipales de mayo de 2023.

El alcalde de Valladolid ha apostado por tener “el diálogo lo más fluido posible”, reunirse entre los socios “y limar asperezas para que las cosas funcionen”. También ha ejemplificado, como desde que empezó en la Alcaldía, que su equipo de gobierno organiza una cena de Navidad. “Aquí hay algún grupo municipal que no queda ni para cenar”, ha afirmado.

“Muchas veces toca formar gobierno con personas o partidos con las que no se comparte una idea de país, ciudad o de Comunidad Autónoma. Más allá de las diferencias, nosotros tenemos una idea de ciudad compartida bastante similar.Hay diferencias más en el cómo, el cuándo, que en el qué”, ha afirmado Puente,

Aun así, considera que no sería bueno electoralmente que presentaran una lista conjunta. “Electoralmente no funciona porque la gente se identifica con cosas de un grupo político y no de otro. Lo que parece una suma acaba siendo una resta”, ha afirmado. Justo después, la concejala de Medio Ambiente ha valorado como “imposible y perjudicial” acudir en una lista conjunta. “Tenemos carácter propio, aunque gobernemos bien juntos y nos entendemos... ¿cuál es el valor? Que nos entendemos bien juntos”, ha valorado

Valladolid Toma la Palabra todavía no tiene candidato, aunque ha organizado una segunda asamblea este jueves 17 de noviembre por la tarde en el Centro Cívico Esgueva.