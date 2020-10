El plan de movilidad de Valladolid enfrenta a la ciudad por los atascos y peatonalizaciones

El nuevo plan de movilidad de Valladolid ha atascado el centro. O no. Según quién y cuándo mire. Desde hace semanas los concejales del Ayuntamiento discuten en los Plenos y en sus redes sociales la existencia o no de los embotellamientos en el centro de la ciudad. Los desencuentros empezaron cuando el Ayuntamiento puso en marcha el Plan de movilidad "Valladolid Ciudad Verde- Red de Vías Sostenibles". El proyecto, que incluye 13 peatonalizaciones en dos fases, mayor protagonismo de las bicicletas con 20 kilómetros de nuevos carriles y la priorización del transporte público, empezó a implementarse en medio de la pandemia.

El compromiso del Ayuntamiento con el plan quedó resumido en las palabras del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, tras un pleno monográfico sobre movilidad celebrado el pasado mes de septiembre: "No es que no queramos dialogar, es que estamos persuadidos de que estamos haciendo lo correcto", señaló. El pleno se saldó con el rechazo de todas las enmiendas que presentó la oposición. El PP critica las formas, la falta de planificación y de diálogo y ha puesto en su punto de mira al gerente de la empresa municipal de autobuses (Auvasa), Álvaro Fernández Heredia, ex gerente de la EMT de Madrid con Manuela Carmena. Los 'populares' llegaron a pedir en el Pleno de octubre su cese, al considerarle "concejal in péctore", artífice del Plan de Movilidad y causante de lo que consideran un "caos circulatorio".

"Nosotros no vamos contra los tiempos, queremos una movilidad más sostenible. Pero hay que hacer las cosas con cabeza y el equipo de Gobierno no lo ha hecho", explica a elDiario.es la presidenta del PP de Valladolid, Pilar del Olmo. Los 'populares' vallisoletanos creen que el Gobierno municipal ha decidido aplicar el plan de movilidad sin consensuar, ni con ellos, ni con los vecinos ni con los empresarios. Una crítica en la que coincide Elvira Yáñez, presidenta de la Federación de Vecinos Conde Ansúrez: "Nos han llamado a toro pasado para decirnos los cambios", sentencia. Margarita García, de la Federación de Asociaciones Vecinales 'Antonio Machado', respalda el Plan del Ayuntamiento y recuerda que sí se reunieron con el concejal de movilidad en marzo. Desde esta Federación aplauden el arrojo del ayuntamiento por haber decido tomar la decisión de poner el Plan en medio de la pandemia. "Creo que era un buen momento para empezar. Es importante hacer las ciudades más amables y con un aire más limpio", explica.

Hasta ahora el Ayuntamiento ha hecho peatonales las calles Menéndez Pelayo, Licenciado Vidriera, Claudio Moyano, un fragmento de Doctrinos y la calle Constitución. Matías, vecino del barrio, se toma un café en un bar de la calle Constitución, frente a la valla que tapa una zanja en la que el pasado mes de marzo aparecieron los restos humanos de un antiguo convento franciscano. "A mí mal no me parece, porque vivo en el centro y no uso el coche, pero entiendo que si vienes de otras zonas es complicado, sobre todo aparcar", explica. La presidenta de la Conde Ansúrez, defiende que haya más zonas peatonales, pero critica la falta de espacios para dejar el coche.

"Estamos encantados con las peatonalizaciones. Yo creo que el comercio no se va va a ver perjudicado. Porque si vas caminando puedes hacer las compras y si necesitas algo más voluminoso siempre puedes pedir que te lo lleven", resume Yáñez. "Echamos de menos plazas de aparcamiento. Si no se hacen parking privados o parking disuasorios ¿qué hace la gente que vive en el alfoz? ¿Se lo come?" ironiza. La ciudad de Valladolid cuenta con siete aparcamientos disuasorios. El mayor de todos es el de la Feria de Muestras, con unas 500 plazas y una ocupación diaria del 60%, tal y como explicó el alcalde a principios de semana.

Yáñez recuerda que el proyecto de construcción del nuevo edificio de la ONCE junto al aparcamiento disuasorio en la Casa de la India va a reducir las plazas. Según el propio regidor, unas 80 menos, pero que el Ayuntamiento trabaja ya una alternativa al otro lado de las vías del tren. El consistorio también prevé ampliar plazas de aparcamiento con las obras de mejoras del parking de Isabel la Católica, que podría ser promovido por la empresa municipal de autobuses, Auvasa, y que el Ayuntamiento quiere convertir en la gestora de todos los aparcamientos de la ciudad actualmente en manos de concesionarias.

Los nuevos carriles bus-taxi

Con el objetivo de mejorar la velocidad de los autobuses, el Ayuntamiento puso en marcha a mediados del mes de julio los carriles para bus y taxi, en el entorno de Plaza Poniente – Fuente Dorada – Plaza España, Plaza de Zorrilla y sus accesos por los puentes de Poniente e Isabel La Católica, una zona en la que discurren catorce de las veinte líneas ordinarias de Auvasa. El objetivo, explica el Ayuntamiento, es "mejorar el nivel de servicio del transporte público, mediante la señalización de un carril bustaxi en el carril derecho, según el sentido de circunvalación al centro". Según datos del consistorio, durante las primeras semanas, la velocidad comercial de los autobuses se ha incrementado un 26% y unos 19.000 viajeros se beneficiaron de ello.

Sin embargo, el PP de Valladolid critica la actuación. "No por quitar carriles la gente va a dejar de moverse. Lo de los carriles bus-taxi no tiene sentido. Esto no es Madrid, en las calles más anchas hay dos carriles, si quitas para el coche privado, generas atascos", señala del Olmo. Para Ricardo Fernández, presidente de la comisión de movilidad de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, "la dificultad de accesos provocada por el Plan perjudica a los hosteleros, a los comerciantes y a las personas que trabajan en el centro". La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, de Valladolid Toma La Palabra, señaló en el pasado Pleno en el que decayó la moción para pedir el cese del Gerente, con el que este periódico ha intentado contactar en varias ocasiones, que el Equipo de Gobierno tiene el mandato para hacer el plan. "Les podrán parecer bien o mal pero es el programa con el que nos presentamos a las elecciones municipales".