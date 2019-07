Puigdemont no acude a Estrasburgo por temor a ser detenido por la policía francesa

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rehusado finalmente aparecer en Estrasburgo ante la posibilidad de ser detenido por la policía francesa. Puigdemont ha optado por no acudir a la manifestación independentista convocada ante el Parlamento europeo, que ha reunido a cientos de personas -miles según la organización- durante la mañana de este martes.

Según fuentes cercanas al expresident, Puigdemont se ha ido moviendo por distintos lugares de la zona de Alsacia, en la frontera entre Alemania y Francia, para evitar ser detenido por los agentes de la policía francesa. Tras haber estado reunido con su abogado durante toda la mañana y haber alimentado los rumores sobre una posible aparición, finalmente ha optado por no comparecer en una manifestación a la que tampoco ha acudido el president de la Generalitat, Quim Torra, ni el vicepresident, Pere Aragonès.

El lunes por la tarde, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, desestimó las medidas cautelares solicitadas por los abogados de Puigdemont y del exconseller Toni Comín para que ambos pudieran tomar su escaño este martes en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, una situación que les concedería inmunidad a ambos y evitaría la posibilidad de que fueran detenidos.

A pesar de que tanto Puigdemont como Comín residen legalmente en Bélgica, un convenio de colaboración entre Francia y España contra la lucha terrorista dejaba la puerta abierta a que ambos pudieran ser arrestados este martes por las autoridades francesas.

Puigdemont y Comín fueron elegidos eurodiputados en las elecciones del pasado 26 de mayo, pero la Junta Electoral Central (JEC) rechazó la posibilidad de que acataran la Constitución a distancia desde Bélgica, tal y como solicitaron sus abogados. La JEC dictaminó por unanimidad el pasado 13 de junio que ambos debían acudir al Congreso de los Diputados para prometer la Constitución, pero ambos lo rechazaron ante la orden de detención que hay sobre ellos en España por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Tampoco Oriol Junqueras, que también fue elegido eurodiputado en los pasados comicios, ha podido acudir a Estrasburgo para tomar posesión de su escaño. El Tribunal Supremo impidió a Junqueras acudir al Congreso para completar los trámites necesarios y tampoco le ha permitido desplazarse este martes al Parlamento Europeo. La cuestión se encuentra ahora mismo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la espera de resolución.

Sobre las 11:30 h de la mañana, han comparecido en la manifestación el abogado de Puigdemont junto al vicepresidente del Parlament, Josep Costa (JxCAT) y han explicado a los concentrados que han recomendado al expresident y a Comín no participar en la manifestación independentista.

"Hemos valorado hasta el último momento lo que se debía hacer", ha señalado Boye. "Ante la imposibilidad de que se garantice la seguridad del president y del conseller hemos informado a ambos que no es aconsejable llegar a este lugar porque no se puede garantizar que no fuese a existir una medida administrativa consistente en llevarle directamente a territorio español".