Valtonyc, sobre Carles Puigdemont: "No creo que sea de derechas, es un anarquista"

El rapero Josep Miquel Arenas, 'Valtonyc' no cree que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sea "de derechas", sino que es "un anarquista". Así lo ha afirmado en una entrevista concendida a Catalunya Ràdio.

Al ser preguntado por su participación en actos en Bélgica junto a dirigentes independentistas de derechas o de centro-derecha, como el propio Carles Puigdemont o el president de la Generalitat, Quim Torra. El rapero, declarado comunista, ha argumentado que, estando "en el exilio" es un momento en el que todos deben estar "en la misma trinchera, hacer piña" y luchar "por hacer efectiva la república".

"De momento aquí no creo en partidos, no creo en siglas; creo en personas". ha dicho el artista, condenado a tres años y medio de cárcel por la Audiencia Nacional por delitos relacionados con las letras de sus canciones. "No creo que Carles Puigdemont sea una persona de derechas, es un anarquista", ha añadido.

Por otra parte, Valtonyc anunció este sábado que "seguramente" no podrá volver a España porque sus abogados le han dicho que le están abriendo "nuevos procedimientos judiciales por nuevas denuncias por parte de la Guardia Civil" a causa de sus canciones.

"Qué suerte, porque yo lo que quiero es volver a Catalunya, no a España", ha dicho en Twitter.