Aragonès avisa de que el cese de la directora del CNI no resuelve la crisis con el Gobierno

El cese de la directora del CNI, Paz Esteban, no resuelve el escándalo Pegasus que ha congelado las relaciones entre ambos gobiernos. Así lo avanzó el Govern este martes y, un día después, ha sido el propio Pere Aragonès el encargado de trasladar ese mismo mensaje al Gobierno. “Se equivoca quien piense que con el cese de la directora se acaba el caso”, ha avisado el president de la Generalitat durante la sesión de control.

Un día después de la salida de Esteban del Gobierno, Aragonès ha llevado ante la Cámara catalana su lista de peticiones relacionadas con el caso, que resume en transparencia, asunción de responsabilidades y garantía de no repetición. “Hasta que esto no pase, nadie puede dar ninguna crisis por resuelta”, ha dicho. En el Govern además consideran que la salida de Esteban no se puede explicar únicamente por los casos de espionaje a los teléfonos de miembros del Gobierno central, como ha dado a entender este miércoles Pedro Sánchez en el Congreso.

“Exigimos toda la transparencia, porque de momento solo hemos conocido una comisión de secretos oficiales en la que se reconoció que se había espiado a 18 independentistas, entre ellos yo, y no se han ofrecido más explicaciones”, ha subrayado Aragonès. Una comisión en la que, según el líder republicano, la directora del CNI dejó claro que se les espiaba “por ser independentistas”, cosa que le lleva a sospechar de que estas escuchas pueden estar continuando. “Hoy seguimos defendiendo la independencia y la amnistía por lo que, según su tesis, continuamos siendo una amenaza”, ha dicho.

Por ello, el jefe del Govern ha reclamado, por un lado, garantías de no repetición y, por otro, que se asuman “responsabilidades políticas”. A diferencia de lo que ocurrió hace quince días, en esta ocasión no ha señalado directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles. “Hay que saber quién ordenó y permitió el espionaje”, se ha limitado a reclamar.

El Govern aprobó este mismo martes enviar un requerimiento oficial al Gobierno para que haciendo uso de la ley de secretos oficiales el Consejo de Ministros debatiera sobre la desclasificación de dos tipos de documentos. Por un lado, el Govern pide conocer las autorizaciones judiciales conseguidas por el CNI para intervenir en teléfonos de independentistas. Por otro, reclaman todos los contratos realizados por cualquier organismo del Estado con la empresa NSO, fabricante del 'software' Pegasus y que podría haber provisto de otros programas. Ambas documentaciones podrían ser desclasificadas por decisión del Gobierno.

Por el momento, Aragonès ha asegurado que el Ejecutivo central está “lejos de cumplir” las demandas que le han puesto sobre la mesa. Una situación, por tanto, que no hace prever un cierre rápido en la tormenta política entre Madrid y Barcelona. Desde el Govern además siguen reclamando a la Moncloa que establezca la cita para que ambos presidentes se vean.