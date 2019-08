Los vigilantes de seguridad de El Prat deciden ir a la huelga indefinida desde este viernes

Los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat irán este viernes a una huelga indefinida desde la media noche. Así lo han reafirmado este jueves los trabajadores de la empresa Trablisa, en una votación considerada de trámite después de que la mediación del miércoles no pusiese de acuerdo a los empleados con la subcontrata de Aena. El Gobierno ha impuesto unos servicios mínimos del 90%, que los trabajadores consideran "abusivos" pero que aseguran que cumplirán.

Los trabajadores de la empresa han tomado su decisión final este jueves, a pocas horas de la fecha indicada para el inicio de los paros. En la votación han participado 177 trabajadores, de los cuales 175 han votado en contra la propuesta de la empresa. El comité ya esperaba una participación baja al entender que la última oferta de Trablisa no contenía ninguna novedad.

La semana pasada Trablisa denunció al comité de empresa al considerar que los paros efectuados son ilegales. Los portavoces de la plantilla reclaman ahora que la empresa ofrezca en los próximos días un acuerdo que dé respuesta a sus diferentes demandas, para poder someterla a votación y poner finalizar el conflicto laboral.

Las reclamaciones de los vigilantes de seguridad de El Prat incluyen varias cuestiones, tanto salariales como de condiciones de trabajo. Por una parte, reclaman un plus de un euro por hora por la "carga física y mental que soporta el colectivo" por la afluencia de pasajeros y horas de trabajo en verano. Además reclaman que la empresa se haga cargo de los costes del aparcamiento de su personal en el aeropuerto y permita descansos de 10 minutos por hora, entre otras reivindicaciones.

A la huelga están llamados cerca de medio millar de trabajadores, encargados de los controles de acceso de El Prat. La huelga repite el mismo esquema que la ocurrida en el año 2017, cuando la empresa concesionaria era Eulen. Los paros ocurridos entonces provocaron graves problemas en el aeropuerto, con retenciones de viajeros y largas colas en los filtros de seguridad. Aquel verano el gobierno llegó a movilizar fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar el control de seguridad en los vuelos. Aquel conflicto acabó con un laudo arbitral de obligado cumplimento para ambas partes.

En esta ocasión, la delegación del Gobierno en Catalunya ha impuesto unos servicios mínimos del 90%, que desde la plantilla consideran "abusivos". Con todo, representantes de los trabajadores aseguran que cumplirán con ellos, aunque avisan que la falta de personal, que está de baja o vacaciones, y la "sobrecarga" del aeropuerto puede generar problemas en los filtros. Por esta razón, Aena recomienda a los viajeros acudir al aeropuerto con 3 o 4 horas de antelación. La huelga será de 24 horas y, de momento, por días indefinidos, comenzando en la misma medianoche entre el jueves y el viernes.

Sin acuerdo en la mediación

Empresa y comité de empresa se emplazaron sin éxito a negociar bajo el arbitraje de la Generalitat, que tiene competencias en resolución de conflictos laborales. El miércoles ambas partes se vieron por última vez en las dependencias del Departament de Trabajo, pero la mediación no fue exitosa. Por parte del comité de empresa se acusó a la empresa de no tener "voluntad de negociar", al haber aceptado solo una de las diez reivindicaciones planteadas: la que hace referencia al cobro de un plus en la nómina. Algo que, por otra parte, según el comité de empresa ya había sido aceptado en febrero pasado.

Según explicó el asesor de los trabajadores al final de la reunión, la empresa había rechazado prácticamente todas las propuestas económicas que le trasladaban, entre las que se encuentran un plus de un euro por hora y el aparcamiento gratuito para el personal de la compañía en el aeropuerto.

A su salida de la reunión, la directora de Recursos Humanos de Trablisa, Pilar Albacete, aseguró que la empresa "no puede asumir" las peticiones económicas del comité de huelga, pero sí que ha podido presentar propuestas "de carácter operativo", tal y como había acordado hacer en otra reunión celebrada la semana pasada. Desde Trablisa reiteran que están cumpliendo con el convenio colectivo y critican que el comité de huelga "se ha enrocado" en las cuestiones económicas.